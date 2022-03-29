Videolarınızı, içeriklerinizi daha etkileyici kılmak adına iyi bir açılışa sahip olmanız gerekir. Özellikle YouTube üzerinden içerik üreten kullanıcılar için bir videonun ilk dakikaları büyük bir önem taşır. İzleyici kitlesini ilk dakikalarda etkilemeyi başarırsanız, videonuzun, içeriğinizin izlenme oranı artar ve algoritma tarafından daha fazla kullanıcıya ulaştırılır. Açılışlar için intro yapımı kimi kullanıcılar için zor olabiliyor. Bu yazımızda en iyi intro yapmak için kullanabileceğiniz siteler ile karşınızdayız. İşte en iyi intro yapmak için kullanabileceğiniz o siteler!

Özellikle After Effects veya Premiere programlarını kullanmayı bilmiyorsanız işiniz bu alanda daha zor-du. Merak etmeyin, artık sadece profesyonellerin değil, herkesin kolayca intro hazırlayabileceği harika siteler internette mevcut.

En İyi Intro Yapma Siteleri Neler?

Canva

Intro Maker

Animaker

IntroCave

Panzoid

Canva

Canva, kolayca davetiyeler, introlar, kartvizitler, el ilanları, ders planları oluşturmanıza olanak sağlayan ücretsiz bir grafik tasarım platformudur. Hatta kendi fotoğraflarınızı yükleyebilir ve bir sürükle ve bırak arayüzü kullanarak bunları Canva'nın şablonlarına ekleyebilirsiniz. Bu, Photoshop'un ücretsiz olan ve kullanmak için kapsamlı fotoğraf düzenleme bilgisi gerektirmeyen temel bir sürümüne sahip olmak gibidir. Canva, sürükle ve bırak arayüzü sayesinde yalnızca birkaç tıklamayla özelleştirilebilen, profesyonelce tasarlanmış binlerce ücretsiz şablona ev sahipliği yapar.

Intro için gerekli materyallerinizi Canva'ya yükleyin, istediğiniz şablona bırakın ve dosyayı bilgisayarınıza kaydedin. Hepsi bu kadar? Hatta direkt Canva üzerinden hazır introlara da bakabilir ve hazır introları kullanarak bunlar üzerinde özelleştirmeler de yapabilirsiniz. Seçim sizin. Ayrıca temel kırpma ve düzleştirmeden doku ekleme ve renk düzeltmeye kadar, Canva'nın yeni başlayanlara uygun özellikleri, fotoğrafları düzenlemeyi kolaylaştırır. Fotoğrafınıza daha fazla boyut kazandırmak için dokulu bir arka plan ekleyebilir, kendi meme'nizi oluşturmak için metin ekleyebilir, bir fotoğraf ızgarası oluşturabilirsiniz.

Intro Maker

Sıfırdan bir video oluşturmak zaman, beceri ve son derece spesifik animasyon araçları hakkında bilgi gerektirir. Profesyonelleri işe almak pahalıdır. Kendiniz yapmaya kalkarsanız çok zaman harcamanız gerekebilir. Neyse ki size Intro Maker yardım etmek için burada. Video şablonlarından dilediğinize göz atın ve sizin için en iyi olanı seçin. İster bir logo animasyonuna, ister bir oyun tanıtımına veya kitap kulübünüzü tanıtmak için bir şeye ihtiyacınız olsun, Intro Maker içerisinde barındırdığı binlerce şablon ile hayalinizdeki introyu size sunmak için burada.

Intro Maker maalesef Canva'ya nazaran biraz daha yavaş işleyen bir site ancak daha profesyonel bir görünüm için de en iyileri arasında. Logonuzu yükleyin, birkaç alanı doldurun ve BAM! Ücretsiz önizleme videonuz genellikle yaklaşık bir dakika içinde oluşturulur. Full HD videolar tipik olarak 2 saatte veya daha az bir sürede oluşturuluyor. Profesyonel intro sizi tek boynuzlu bir ata dönüştürmez ama -sadece belki- şık görünümlü bir giriş animasyonu, dışarı çıkmanız için size biraz daha fazla güven veriyorsa, Intro Maker tam size göre bir site diyebiliriz.

Animaker

Animaker, 10 milyondan fazla kişinin kendi başlarına harika introlar oluşturmasına yardımcı oldu ve dünyanın önde gelen bazı markaları tarafından da kullanılan bir site. Bu markalar arasında; Amazon, Bosch, HP, Nokia, DELL, Renault ve Philips gibi oldukça büyük ve popüler markalar yer alıyor. Animaker, artan intro yapma talebini karşılamak için yerleşik özelliklere sahip, bulut tabanlı bir kendin yap animasyonlu video yapma uygulaması olarak bizleri selamlıyor.

Bu site, herkesin ağırlıklı olarak stüdyo standartlarına odaklanarak yüksek kalitede bir intro oluşturmasına yardımcı olmakta. Haliyle diğer sitelere nazaran daha çok profesyonel kişilere hitap ediyor diyebiliriz. Açıklayıcı video endüstrisinde kaliteli introya olan talep çok büyük. Her işletme sahibi, ürünlerini birkaç paydaşa, girişim kapitalistlerine, hevesli yatırımcılara, gelecekteki müşterilere, kendi çalışanlarına açıklama ihtiyacı duyar. Fikirler doğru tasvir edilmezse, başarısız olma olasılığı yükselir.

IntroCave

IntroCave, Youtube tanıtım videolarını hızlı ve kolay bir şekilde yapmanızı sağlayan bir intro tasarımcısıdır. Çevrimiçi video tanıtımlarını kolayca oluşturmak için tanıtım oluşturucuyu kolaklıkla kullanabilirsiniz. Kendi youtube introlarınızı, logo animasyonlarınızı ve daha fazlasını oluşturmak için hiçbir araca veya indirmeye gerek yok! Peki nasıl kendi introlarınızı tasarlayacaksınız? Basit! IntroCave'in video şablonları seçimine göz atın ve beğendiğiniz birini seçin.

Ekrandaki talimatları izleyin ve özelleştirilmiş video önizlemeniz birkaç dakika içinde IntroCave'in sunucularında işlenecektir. Önizlemenizi görüntüledikten sonra istediğiniz kadar değişiklik yapabilir ve işlemi tekrarlayabilirsiniz. Ayrıca görsel özelleştirmesi gerektiren videolar için herhangi bir görseli kullanabilirsiniz; bunun illa bir logo olması gerekmez. Bir resminiz yoksa, IntroCave'in yalnızca metin girişli introlar kategorisine göz atmayı deneyebilirsiniz; bu videolar yalnızca metinle tamamen özelleştirilebilir olacaktır.

Panzoid

Panzoid, özel intro oluşturmanıza yardım edebilecek bir diğer intro yapma sitesidir. Backgrounder 1.0'ın piyasaya sürülmesi, Panzoid'in güzel, özel dijital sanatı kolayca yaratmak için araçlar sağlama misyonunun başlangıcı oldu diyebiliriz. Panzoid, her türden video ve ses klibi oluşturup düzenlemek ve kalıcı bir izlenim bırakmak için güçlü araçlarla birlikte gelen bir platform. Kullanıcıların YouTube ve diğer platformlar için ücretsiz bir intro tasarlamak veya bir video klip oluşturmak için yararlanabilecekleri çevrimiçi özel bir giriş ve animasyon oluşturucu olarak tanımlanabilir. Kullanıcılar, videoları öne çıkaran efektleri kolayca ekleyebilir.

Site, videolarınızı ilginç ve eğlenceli kılacak bazı güçlü çevrimiçi 2D ve 3D animasyon araçlarına da sahip. Arka plan özelliği sayesinde, kullanıcılar yalnızca birkaç tıklamayla özel grafikler, küçük resimler, YouTube kanal resmi ve çok daha fazlasını oluşturabilir. Panzoid introların kullanımı ücretsizdir ve birkaç harika şablonla birlikte sizlere sunuluyor. Bu tanıtımlar, kişisel ve ticari kullanım için kullanılabilir. Söz konusu siteye hemen yukarıda yer alan linkten ulaşabilir ve harika introlar oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Peki siz yukarıda yer alan en iyi intro yapmak için kullanabileceğiniz siteler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.