iOS 14 Beta Nasıl Yüklenir? iOS 14 Beta İndirme ve Yükleme Rehberi

Apple WWDC 2020 etkinlik sonrası, iOS 14 (iPhoneOS 14) ve iPadOS 14 developer beta desteklenen tüm iPhone ve iPad modelleri için indirilmeye açılacak. iOS 14 developer beta/iPadOS 14 developer beta, geliştiricilere özel sürüm ancak her iOS beta sürüm gibi profil (iOS 14 beta profile) yüklemesi ile kolaylıkla indirilebilecek. iOS 14 beta nasıl indirilir? iOS 14 beta indirme ve yükleme adımları rehber yazımızda.

iOS 14 İndirme ve Yükleme Öncesi Hazırlıklar

Her sene olduğu gibi, Apple, WWDC etkinliğinde yeni iOS güncellemesi iOS 14 ile gelen yenilikleri-yeni özellikleri gösterecek ve ardından iOS 14 beta sürümü indirmeye açacak. iOS 14 tanıtım sonrası ilk beta, geliştiriciler için hazırlanan sürüm ancak iOS 14 güncellemesi özelliklerini deneyimlemek isteyen herkes yükleyecek. Apple, her ne kadar iOS 14 developer beta indirip yüklemek için bir geliştirici hesabını zorunlu tutsa da çeşitli sitelerde indirilmeye açılacak iOS 14 beta profili ile çok kolay bir şekilde iOS 14 indirmesi gerçekleştirilebilecek. Tabii ki beta sürüm olduğundan çeşitli sorunlarla karşılaşmanız olası. Bu açıdan iOS 14’e geçmeden önce birtakım hazırlıklar yapmanızda fayda var. iOS 14’ü beğenmez ya da sorunlar yaşarsanız verilerinizi kaybetmeden iOS 14’ten iOS 13’e dönme/dönüş yapma şansınız olur.

iPhone'unuzu Yedekleyin!

iPhone’unuzun yedeğini mutlaka alın. iCloud hesabınız varsa, iPhone belli koşullarda otomatik olarak yedekleme yapar ancak yedeğin güncel olup olmadığı önemli. Ayarlar - Apple Kimliği - iCloud - iCloud Yedekleme altından son başarılı yedekleme tarihini kontrol etmenizde fayda var. iCloud yedekleme kullanmıyorsanız, iPhone’unuzu bilgisayarınıza bağlayarak iTunes programı üzerinden Genel - Yedeklemeler altından Şimdi Yedekle’ye tıklayarak iPhone’unuzun tam yedeğini alın. Veri yedeklemenin önemini iOS 14’den iOS 13’e geri dönme/iOS 14 sürüm düşürme (downgrade) aşamasında göreceksiniz.

iOS 14 İndirme ve Yükleme Adımları

iOS 14 tanıtımı sonrasında indirilmeye açılacak ilk iOS 14 sürümü geliştiricilere özel olacak. iOS 14 geliştirici sürümü indirip yüklemenin üç farklı yolu var. Birincisi, Apple Geliştiriciler hesabınız varsa, Apple kimliğiniz ile developer.apple.com adresinde giriş yapmak ve iOS 14 Beta Configuration Profile’ı indirip yüklemek. Telefonunuzu yeniden başlattıktan sonra Ayarlar - Genel - Yazılım Güncellemesi altından iOS 14 indirip yükleyebilirsiniz. Apple Geliştirici hesabınız yoksa, üç seçeneğiniz var; Herhangi bir siteden iOS 14 Beta Profile dosyasını bulup indirmek veya iOS 14 IPSW dosyasını indirip iTunes üzerinden yüklemek veya iOS 14 herkese açık (public) sürümü beklemek. Şimdi üç seçenekle de iOS 14 nasıl indirilir ve yüklenir? görelim.

iOS 14 Beta İndirme ve Yükleme (Profil Yükleme İle)

Profil ile iOS 14 beta (iPhoneOS 14) veya iPadOS 14 beta indirme ve yükleme adımları:

iOS 14 beta profilini (iOS 14 Beta Configuration Profile) cihazınıza indirin. (Cihazınızda doğrudan developer.apple.com adresini açın veya dosyayı e-mail, AirDrop vb. kullanarak iPhone’unuza aktarın.)

Açılır pencerede iPhone veya iPad’i seçin ve ardından Yükle’ye dokunun.

Cihazınızın parolasını girin.

Profil yüklendikten sonra Ayarlar - Genel - Yazılım Güncellemesi’ne gidin ve İndir ve Yükle’ye dokunun.

Şimdi Güncelle’ye dokunun ve cihazınızın parolasını girin.

iOS 14 Beta İndirme ve Yükleme (Profil Yüklemeden)

Son Xcode beta veya macOS 10.16 betaya (yarın indirilmeye açılacak) sahip değilseniz, Mac’inize MobileDevice.PKG dosyasını indirip yükleyin ve ardından Mac’inizi yeniden başlatın.

Apple geliştirici portalından veya diğer sitelerden iOS 14 IPSW dosyasını iPhone’unuza indirin.

USB kablosunu kullanarak cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın ve Finder’ı başlatın.

iOS Özet sayfasına gidin ve Option tuşuna basılı tutarak iPhone’u Geri Yükle butonuna tıklayın.

Doğrulandıktan sonra Finder, iOS 14 betayı cihazınıza yüklemeye başlayacaktır. Geri yükleme işlemi tamamlandıktan sonra, son iCloud veya Finder yedeğini cihazınıza geri yüklediğinizden emin olun.

iOS 14 Beta İndirme ve Yükleme (iOS 14 Public/Herkese Açık Beta)

iPhone’unuzda Safari tarayıcıyı açın ve Apple Beta web sitesine gidin.

Apple kimliğinizle giriş yapın.

Enroll Your Devices sekmesine dokunun.

Download Profile butonuna dokunarak iOS 14 beta profili indirin.

İndirme tamamlandığında cihazınıza profili yükleyin ve yeniden başlatın.

Cihaz açıldığında kablosuz ağa bağlanın (Apple, hücresel bağlantı üzerinden indirmeye izin vermediğinden) ve Ayarlar - Genel - Yazılım Güncelleme’ye gidin.

iOS 14 Beta profili göreceksiniz. İndir ve Yükle’ye dokunun.

iOS 14’ün inmesi biraz zaman alacaktır. Tamamlandığında, iOS 14 güncellemesi ile yeni özellikleri deneyimleyebilirsiniz.

iOS 14 Alacak Modeller

iOS 14 güncellemesini alacak telefonlar (iPhone'lar)

iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro ve iPhone 11

iPhone SE 2020

iPhone XS Max, iPhone XS ve iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus

iPhone 6s ve iPhone 6s Plus

iPhone SE

iOS 14 (iPadOS 14) güncellemesini alacak iPad’ler

iPad Pro 12.9 inç (tüm nesiller)

iPad Pro 11 inç (ilk ve ikinci nesil)

iPad Pro 10.5 inç

iPad Pro 9.7 inç

iPad (5. ve 6. nesil)

iPad Air 3. Nesil

iPad Mini 5

iOS 14 Final Ne Zaman Çıkacak?

iOS 14 final ne zaman gelecek? iOS 14 ne zaman çıkacak? gibi iOS 14 çıkış tarihine ilişkin soruları geçtiğimiz WWDC etkinliklerine göre yanıtlayacak olursak, etkinlik sonrasında iOS 14 geliştirici (developer) beta sürümünü, birkaç ay sonra da iOS 14 herkese açık (public) beta sürümünü göreceğiz. iOS 14 final sürümü de Eylül ayı başında tanıtılacak 2020 iPhone’lar (iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max) ile birlikte çıkacak.