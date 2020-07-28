iOS 14 Özellikleri: iPhone Ana Ekrana Widget Ekleme ve Düzenleme

iOS 14 güncellemesi, iPhone kullanıcılarına ana ekranı özelleştirme imkanı tanıyor. Kullanıcılar, ana ekran sayfalarını gizleyebiliyor, widget’ları ana ekrana taşıyabiliyor, ana ekrandaki uygulamaları gizleyebiliyor. Bu blog yazımızda ana ekrana yerleştirilebilen widget’lardan (Apple’ın deyimiyle araç takımları) bahsedeceğiz. iPhone’da ana ekrana widget ekleme ve widget düzenleme nasıl yapılır? sorusuna da yanıt olacak.

iOS 14 Ana Ekran Widget'ları Nasıl Kullanılır?

Apple, iOS 14’te iPhone ana ekranında birkaç önemli değişiklik yaptı. Bu değişikliklerden birisi artık ana ekrana da eklenebilen, yeniden boyulandırılabilir widget’lar (araç takımları). iOS 14 güncellemesi öncesinde widget’lar sadece ana ekranda soldan sağa kaydırılarak erişilebilen Bugün görünümünde kullanılabiliyordu. iOS 14 ile widget’lar ana ekrana taşınabiliyor. Tabii ki Bugün görünümünde de widget’ları kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Ancak ana ekrana eklenebilen widget’lar Android’deki gibi boyutlandırılabiliyor ve Apple’ın akıllı yığın olarak adlandırdığı birkaç widget’ı içine alan, kullanımınıza bağlı günün belli saatlerinde otomatik olarak güncellenen widget’lar topluluğa da var. Şimdi dilerseniz, ana ekrana widget ekleme ile başlayalım.

iPhone Ana Ekrana Widget Ekleme

iPhone ana ekrana widget eklemenin birkaç yolu var. Bugün Görünümünde bir widget’a uzun basarsanız açılır menüde Ana Ekranı Düzenle seçeneğini görürsünüz. Dokunur ve widget’ı Bugün Görünümünden sürükleyip Ana Ekranda herhangi bir yere yerleştirirsiniz. Düzenle modundayken, ekranın sol üst köşesindeki + işaretine dikkat edin. Ana Ekranın boş bir alanına veya herhangi bir ek uygulama sayfasına uzun süre basarsanız aynı işareti görürsünüz. Bu işarete dokunduğunuzda widget ekleyip düzenleyebileceğiniz bir Widget Galerisi açılır. Araç Takımları Galerisinde, belli bir widget’ı arayabilir veya mevcut widget’lar arasında gezinebilirsiniz. Listedeki bir widget’a dokunursanız widget için kullanılabilir boyut ve içerik seçeneklerini görürsünüz. Widget’ı Bugün Görünümüne veya Ana Ekrana eklemek için seçin, boyutunu seçin (küçük, orta veya büyük) ve ardından Widget Ekle’ye dokunun.

iPhone Ana Ekran Widget Düzenleme

Widget’ların küçük, orta ve büyük boyutlarda ayarlanabildiğini söylemiştik. Widget’ın boyutu büyüdükçe daha fazla içerik gösterdiğini fark edeceksiniz. Örneğin, Hava Durumu widget’ında küçük boyutta geçerli hava durumunu görürken, en büyük boyutta ilerleyen günlerin hava durumu tahminini de görebilirsiniz. Daha büyük widget’ların ana ekranınızda daha fazla yer kaplayacağını unutmayın. Küçük bir widget kare şeklini alır ve dört uygulamalık yer kaplarken, orta büyüklükte widget kare şeklinde sekiz uygulamalık yer kaplar. Büyük widget ise dikdörtgen şeklini alır ve 16 uygulamalık bir alan kaplar. Bazı uygulamalar farklı widget seçenekleri sunar. Örneğin, Takvim widget’ında belli bir takvime ait etkinliklerin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Bu seçeneği görmek için widget’a uzun basıp Araç Takımını Düzenle’ye dokunmanız gerekir. Ana ekrandaki widget’ların yerini değiştirebilirsiniz. Ana ekrana uzunca basıp düzenle moduna geçin ve ardından widget’ı dilediğiniz yere sürükleyip bırakın.

Widget Galerisi’nde aşağı indiğinizde göreceğiniz Siri Önerileri Widget’ı, iPhone’u kullanımınıza bağlı uygulama önerileri gösterir. Diğer bir deyişle son kullandığınız ve sıklıkla kullandığınız uygulamalar bu widget altında toplanır. Sık kullandığınız uygulamalar ana ekranınızda olmasa bile onlara kolayca erişebilirsiniz.

Siri Önerileri widget’ı dışında Apple’ın Akıllı Yığın adını verdiği, kullanım alışkanlarınıza dayanarak en alakalı ve kullanışlı widget’ları gösteren bir widget yığını var. Birden fazla widget’ı üst üste getirebiliyor, kendinize göre sıralayabiliyorsunuz. Tüm favori widget’larınızı tek bir yerde toplayan Akıllı Yığın, günün hangi saatinde hangi widget’a ihtiyaç duyacağınızı anlayıp onu gösteriyor. Tabii ki aşağı yukarı hızlıca kaydırarak widget’lar arasında geçiş yapabiliyorsunuz.