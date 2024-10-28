IP Adresi Nasıl Öğrenilir? Başkalarının IP Adresini Bulmak Mümkün mü?

İnternet kullanıcıları için sanal bir parmak izi olma özelliği taşıyan IP adresleri, internet sağlayıcıları tarafından atanıyor. Bu IP nedir, ne işe yarar derseniz aslında kendisi rakamlardan oluşan bir kod şeklinde gözüküyor. İnternet güvenliği açısından önemli bir role sahip olan bu adreslerden kişilerin konumları tespit edilebiliyor.

Kötü niyetli kişilerin eline geçmesi durumunda ise IP adresi oldukça tehlikeli bir silaha dönüşebiliyor. Peki, IP adresine nasıl ulaşılıyor? Kendi cihazınızın IP adresini nereden görüntüleyebilirsiniz? IP adresi sorgulama ve IP adresi değiştirme gibi işlemler nasıl yapılır? Başkasının IP adresini bulmak kolay mı? İşte, IP adresi ile ilgili en çok merak edilenler!

Bilgisayarda IP Adresi Nasıl Öğrenilir?

İnternet sağlayıcınızın sizin için tanımladığı IP adresini bulmak istiyorsanız kullandığınız cihazın işletim sistemi, ne tür bir cihaz olduğu (bilgisayar, tablet, telefon) gibi kriterlere göre uygulamanız gereken adımlar değişiklik gösterebiliyor.

Genel olarak IP adresleri 4 adet 8 bitlik sayıların yan yana gelmesi ile oluşuyor. Oklet adı verilen bu sayıların her biri üç rakamdan oluşurken en büyük alabileceği değer 255 olarak belirtiliyor. Kendi bilgisayarınızda IP adresi bulmak için yapmanız gerekenlere geri dönecek olursak, içeriğin devamında Windows, Linux, Mac’te IP adresi bulmanın yollarını bulabilirsiniz.

Windows’ta IP Adresi Bulma Nasıl Yapılır?

Windows’ta IP adresini öğrenmek için ilk olarak klavyede Windows + R tuş kombinasyonunu uygulamalısınız.

Açılan ‘çalıştır’ penceresindeki komut satırına CMD yazıp enter tuşuna basın.

Karşınıza gelen ekranda ‘ipconfig’ yazıp tekrar enter dediğinizde sonuç sayfası açılacak.

Bu sayfada ‘IPv4 Address’ bölümünde yazan kod, IP adresinizdir.

Mac’te IP Adresi Bulma Nasıl Yapılır?

Windows’taki ‘çalıştır’ menüsünde olduğu gibi Mac’te de ‘Terminal’ bölümüne girmelisiniz.

Bunun için Dock’ta ‘terminal’ yazıp arama yapabilirsiniz.

Terminal’e girdikten sonra /sbin/ifconfig/ komutunu yazıp çalıştırmalısınız.

Açılan ekranda en0 isimli bir bölüm göreceksiniz. Burada sıralanan satırlardan ‘inet’ ile başlayanı bulun. ‘inet’ ifadesinden sonra yazan kod IP adresiniz olacak.

Linux’ta IP Adresi Bulma Nasıl Yapılır?

Linux dağıtımlarına göre bu işletim sisteminde farklı teknikleri uygulayarak IP adresi bulma imkanınız vardı. Genel olarak tıpkı Mac’te olduğu gibi Linux’ta da Terminal ekranına gidip ifconfg komutu kullanıldığında IP adresini görmek mümkün olur. Bunun yanında IP Add veya IP Address Show komutlarını da deneyebilirsiniz.

Telefonda IP Adresi Bulma Nasıl Yapılır?

IP adresim nedir diye merak ediyor ve telefon ya da tabletinizin IP adresini öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyin.

iPhone IP Adresi Nasıl Bulunur?

iPhone veya iPad’inizde bulunan Ayarlar menüsüne girin.

Burada bulunan Wi-Fi seçeneğine dokunun.

Kullanmakta olduğunuz kablosuz bağlantı hangisiyse onu seçin.

Açılan ekrandaki ‘IPV4 Adresi’ satısında IP adresinizin yazılı olduğunu görebilirsiniz.

Android IP Adresi Nasıl Bulunur?

Öncelikle ‘Ayarlar’ menüsüne gidip ‘bağlantılar’ seçeneğine tıklayın.

Buradan ‘Wi-Fi’ menüsüne girip bağlandığınız ağa girin.

Ağ ayarlarını yönet seçiminin ardından ‘gelişmiş seçenekleri göster’ seçeneğine dokunun.

Açılan ekranda en alt kısımda IP adresi bölümüne bakabilirsiniz.

Başkalarının IP Adresi Nasıl Bulunur?

Başkalarının IP adresini bulmak mümkün mü diye merak ediyorsanız, aslında bu işlem için uygulanan birkaç yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan ilki Windows’ta ‘çalıştır’ uygulamasına gerekli komutları girmek olacaktır.

Çalıştır uygulamasında CMD yazıp enter tuşuna bastıktan sonra açılan komut satırına ping yazıp IP bilgisine erişmek istediğiniz sitenin adresini yazabilirsiniz. Bu şekilde bir web sitesinin adresine ulaşmanız mümkün olabilir.

Bunun yanında çeşitli üçüncü parti uygulamalardan da yararlanabilirsiniz. Tabi bu esnada tercih ettiğiniz yazılımın güvenilirlik seviyesi de oldukça önemli. Zira, başkasının IP adresine ulaşmaya çalışırken kendi bilgilerinizi başkalarına kaptırmak istemezsiniz.

IP adresinden yer tespiti yapma gibi bir düşünceniz varsa IP adresi ile öğrenebileceğiniz bilgilerin kısıtlı olduğunu hatırlatmış olalım. IP adresi sayesinde bu kişilerin bulunduğu ülke, şehir ve saat dilimi gibi verilere ulaşabilirsiniz ancak tam olarak konumuna erişmeniz mümkün olmaz.