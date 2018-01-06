Internet Protocol Address (IP) ya da internet protokol adresi, internet üzerinde veri alışverişi yaparken kullandığınız kimliğinizdir denebilir. İnternete bağlanan her cihaza, internet servis sağlayıcısı tarafından bir IP adresi verilir ve internet üzerindeki diğer cihazlar, sizin cihazınıza bu adres üzerinden ulaşırlar. IP Adresi Nasıl Öğrenilir? başlıklı bu yazımızdaysa çok kısa sürede IP adresinizi nasıl öğrenebileceğinizi anlatacağız.

İnternete bağlanmak ve internet üzerinden veri alıp vermek için elzem uygulamalardan bir tanesi olan IP adresi, şu anda yaygın kullanımda olan IPv4 için 32 bit olup, noktalarla ayrılmış 4 adet 8 bitlik sayıyla gösterilir. Örneğin; 192.168.10.5 oluşturulabilecek IP adreslerinden bir tanesidir. Aslında internet üzerinde yer alan her şey bu adreslere bağlıdır. Sizin tamindir.com yazıp, bizim internet sitemize ulaşmanız bile aslında internet sitemizin IP adresini girmeniz demektir. Yani siz tarayıcıdaki adres çubuğuna Tamindir'in IP adresini yazarak da ulaşabilirsiniz.

Bir adresten bir başka adrese veri paketlerinin ulaştırılması ve alınması için olmazsa olmaz olduğunu belirttiğimiz IP adresleri, gizli ve genel olmak üzere iki farklı şekilde bulunuyorlar. Gizli olan adresler, internet ağı üzerinde yine veri alışverişi yapabilirler; ancak herkes tarafından bu adresler tespit edilemezler. Keza evinizde internete bağlanırken, bilgisayarınızın gizli IP adresi modeminize aktarılır ve siz modeminizin herkese açık IP adresi üzerinden internete çıkış sağlarsınız. Bu sebepledir ki; herhangi birinin IP adresini yazmanız durumunda, sadece modemin bağlandığı sunucunun bulunduğu şehri bulabilirsiniz. IP adresi öğrenme ise çoğu zaman işinize yaramayacak olsa da merak edilen durumlardan bir tanesidir. Eğer illa ki IP adresinizi öğrenmek istiyorsanız, hemen aşağıdaki yolları izleyebilirsiniz.

CMD komutuyla IP adresi öğrenme

CMD ya da Komut İstemcisi, Windows tabanlı cihazlarda kullanabildiğiniz ve işletim sistemine kimi komutlar girebildiğiniz bir uygulamadır. IP adresini kolay yoldan öğrenmek için de cmd tercih edebilirsiniz. Bunun öncelikle arama kısmından Komut İstemi ya da CMD yazarak, uygulamayı bulmanız gerekmektedir. Uygulamayı açtığınızda da karşınıza gelen siyah ekrana, ipconfig yazıp enter tuşuna basarsanız, hemen yukarıda gördüğünüz gibi çeşitli yazılar göreceksiniz. Bu yazılar arasında "IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.0.10.3" şeklinde gördüğünüz kısım sizin IP adresinizdir. Kısaca CMD, IP adresi öğrenme programı olarak kullanılabilir.

Denetim Masası yoluyla IP adresi öğrenme

IP öğrenme için izleyebileceğiniz bir diğer yol ise Ağ ve Paylaşım Merkezini açmaktır. Bunun için Denetim Masası>Ağ ve İnternet>Ağ ve Paylaşım Merkezi, seçeneklerini izleyebilirsiniz. Neredeyse bütün Windows sürümleri için gerçekli bu yolu takip ettikten sonra karşınıza çıkan ekranda Bağlantılar kısmının yanında yer alan bağlantı türünü seçmelisiniz. Tıklama işlemini gerçekleştirdikten sonra karşınıza çıkan Wi-Fi Drumu ya da Ağ Durumu ekranında Ayrıntılar sekmesine basmanız durumunda yine IPv4 Address yazısının karşısında yer alan sayılar, sizin IP adresinizi oluşturmaktadır.