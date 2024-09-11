VPN ile IP Adresi Nasıl Değiştirilir?

VPN (Virtual Private Network)- Sanal Özel Ağ, internet üzerinden cihazların arasında özel ağ bağlantısı oluşturmayı sağlayan bir sistemdir. VPN, genel ağlardan verilerin hem anonim hem de güvenli şekilde iletilmesini sağlıyor.

IP adresi (Internet Protocol)- İnternet Protokolü, ağ donanımı adresi şeklinde ifade edilebilir. Diğer bir anlatımla IP adresi; yönlendirici, sunucu, bilgisayarlar dahil internete bağlı olan tüm cihazlara atanan sayı dizisidir.

İnternet gizliliği ve güvenliği çok önemlidir. IP adresi değiştirilerek hem coğrafi kısıtlamalar ortadan kalkar hem de online anonimlik sağlanmış olur. IP adresinin değiştirilmesi için VPN’den yararlanılabilir. Biz de bu rehberde VPN ile IP adresi değiştirme adımlarından bahsedeceğiz.

VPN ile IP Adresi Değiştirme

VPN kullanılarak IP adresi değiştirme işlemi için şu adımlar takip edilmeli;

İlk olarak hızlı ve güvenilir VPN sağlayıcısı seçilir.

VPN sağlayıcısı seçildikten sonra web sitesine gidilir. Cihaza uygun VPN yazılımı indirilir. Bu indirme işleminin ardından yazılım kurulum talimatlarına bakılarak cihaza kurulur.

VPN sağlayıcısı üzerinden hesap oluşturulur ya da halihazırdaki hesaba giriş sağlanır.

Üyelik planı seçilip akabinde gerekli ödemeler yapıldıktan sonra hesap aktifleştirilir.

VPN yazılımı açılarak bağlantı sağlanmak istenen sunucu seçilir.

Sunucu seçiminin ardından “Bağlan” butonuna basılır.

VPN bağlantısının kurulmasının ardından internet trafiği hem şifrelenir hem de yeni IP adresinden yönlendirilir.

VPN ile IP Adresi Değiştirme Avantajları Nelerdir?

VPN ile IP adresi değiştirme avantajları şu şekilde sıralanabilir;