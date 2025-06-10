iPadOS 26 Güncellemesi Nasıl Yüklenir? iPadOS 26 Developer Beta İndirme Rehberi

iPadOS 26 güncellemesi nasıl yüklenir? Eğer Apple'ın WWDC 25'te tanıttığı iPadOS 26'yı erkenden denemek ve tabletinize kurmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ancak iPadOS 26'nın hala geliştirme aşamasında olduğunun ve bunun bir beta sürümü olduğunun altını çizmek gerek. Eğer tüm bunlar sizin için sorun değilse, iPadOS 26 beta güncellemesini indirme ve yükleme işlemi oldukça basit. İşte uygulamanız gereken adımlar!

iPadOS 26 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?

Apple Developer sitesinde iPadOS 26 güncellemesi indirmek istediğiniz iPad'inizdeki Apple kimliğinizle oturum açın.

Oturum açma işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra iPad'inizi tamamen yeniden başlatın.

iPad yeniden açıldığında "Ayarlar" uygulamasını bulup açın.

Ayarlar menüsünde "Genel" seçeneğine dokunun.

"Yazılım Güncelleme" bölümüne girin.

Açılan ekranda "Beta Güncellemeleri" seçeneğini görüp tıklayın.

Mevcut seçenekler arasından "iPadOS 26 Developer Beta" profilini seçin.

Bir önceki yazılım güncelleme ekranına döndüğünüzde "Şimdi İndir ve Yükle" butonuna dokunun.

iPad'inizin ekran kilidi şifresini veya Face ID/Touch ID doğrulamasını yapın.

"Hüküm ve Koşullar" penceresi açıldığında içeriği okuyup "Kabul Et" seçeneğini işaretleyin.

iPadOS 26 güncellemesini yüklemeden önce iPad'inizin bataryasının en az %50 seviyesinde olduğundan veya şarj cihazına bağlı olduğundan emin olmanız gerekmektedir. Güncelleme dosyasının boyutu iPad modelinize ve mevcut yazılım sürümünüze göre değişiklik gösterebilir, bu nedenle güçlü ve kararlı bir Wi-Fi bağlantısı kullanmanız önerilir.

Beta yazılımların kararsız olabileceğini ve beklenmedik hatalar içerebileceğini unutmayın, bu yüzden önemli verilerinizin yedeğini iCloud veya bilgisayarınız üzerinden almanız tavsiye edilir. Güncelleme indirme işlemi başladığında, iPad'iniz otomatik olarak dosyayı arka planda indirecek ve hazırlık işlemlerini tamamlayacaktır.

İndirme süresi internet bağlantı hızınıza bağlı olarak 15 dakika ile 1 saat arasında değişebilir. İndirme tamamlandığında, iPad'iniz güncellemeyi yüklemek için yeniden başlayacak ve bu işlem sırasında Apple logosu ile ilerleme çubuğu görüntülenecektir. Yükleme işlemi genellikle 20-30 dakika sürer ve bu süre zarfında iPad'inizi kullanamayacaksınız.

iPadOS 26 beta sürümünü yükledikten sonra, Geri Bildirim Asistanı uygulaması otomatik olarak iPad'inize yüklenecektir. Bu uygulama aracılığıyla karşılaştığınız hataları ve sorunları doğrudan Apple'a bildirebilir, böylece final sürümünün daha kararlı olmasına katkıda bulunabilirsiniz.