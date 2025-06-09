iPadOS 26 Tanıtıldı! Peki Kullanıcılara Neler Sunuyor?

Apple az önce WWDC25 etkinliğinde iPadOS 26 sürümünü resmen tanıttı. iPad kullanıcılarının merakla beklediği yeni sürüm beraberinde pek çok yeniliği de getirdi. Peki iPadOS 26 tüketicilere neler sunuyor? Apple'ın iPad modellerine getirdiği yeni özellikler neler? İşte konuyla ilgili detaylar...

iPadOS 26 Resmen Tanıtıldı! İşte Özellikleri

VisionOS benzeri yeni “Solarium” arayüz tasarımı

Gelişmiş pencere yönetimi ile masaüstü deneyimi

macOS’ten iPad’e taşınan Preview uygulaması

iPad'e özel Apple Intelligence entegrasyonu (AI araçları)

Yeni Games uygulaması ve oyun deneyimi güncellemeleri

iPad Pro için daha zengin Apple Pencil işlevleri

Mail, Safari, Notes ve Reminders gibi uygulamalarda üretkenlik artışı

iPad Pro Magic Keyboard için tam destekli yeni fonksiyonlar

Genişletilmiş multitasking yetenekleri (özellikle M1+ çiplilerde)

VisionOS Benzeri Yeni Arayüz Tasarımı!

Apple iPadOS 26 ile birlikte VisionOS’ten ilham alan yeni bir kullanıcı arayüzünü tanıttı. “Solarium” adı verilen bu tasarım dili daha fazla saydamlık, yuvarlatılmış köşeler, derinlik efekti ve dinamik ışık kullanımı ile dikkat çekiyor. Bu sayede iPad ekranında uygulamalar artık daha canlı daha modern bir görünüme kavuşuyor.

Yeni Çoklu Görev Yönetimi!

iPadOS 26’nın en önemli gelişmelerinden biri çoklu görev yönetiminde sunduğu esneklik. Kullanıcılar artık pencereleri ekran üzerinde serbestçe yeniden boyutlandırabiliyor uygulamalar arasında daha hızlı geçiş yapabiliyor. Özellikle M1 ve üstü işlemciye sahip iPad Pro modellerinde tam pencere kontrolü sunuluyor.

Apple Intelligence: İlk Adımlar iPadOS'ta

Apple’ın yeni büyük dil modeli Apple Intelligence, iPadOS 26’ya ilk adımlarla entegre edildi. Bu sayede Siri daha akıllı hale geliyor ve kullanıcı alışkanlıklarını tanıyarak içerik önerileri sunabiliyor. Ancak tam kapsamlı yapay zekâ destekli özelliklerin 2026’ya kadar kademeli olarak sunulacağı da belirtiliyor.

Apple Pencil ve Magic Keyboard İçin Geliştirmeler

iPadOS 26 ile birlikte Apple Pencil artık daha hassas tepkiler veriyor. Özel kalem hareketleri ile uygulamalarda daha fazla işlem yapılabiliyor. Magic Keyboard ise kısayollar ve sistem içi pencere yönetimi ile masaüstü deneyimini neredeyse eksiksiz hale getiriyor.

Peki siz iPadOS 26 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...