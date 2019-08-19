iPhone 11 Özellikleri Nasıl Olacak? (iPhone Pro Geliyor!)

iPhone 11 özellikleri ve fiyatı çok yakında belli olacak. iPhone 11 Pro / iPhone 11 Max ve iPhone 11R özellikleri Apple WWDC 2019 etkinliğinde resmiyet kazanacak. Peki, iOS 13 ile gelecek iPhone 11 serisinden ne bekliyoruz? Apple’dan duymak istediğimiz iPhone 11 özellikleri.

iPhone 11 Pro Geliyor!

Apple, 10 Eylül’de düzenlenmesi beklenen WWDC etkinliğine hazırlana dursun, biz yeni iPhone modellerini konuşalım. iPhone X modeli ile akıllı telefonda OLED ekrana geçiş yapan ve sonrasında donanımsal olarak yenilediği modeller; iPhone Xs ve Xs Max ile kullanıcıların karşısına çıkan Cupertinolu dev, kullanıcıların beklentilerini karşılamadığından satışlarında düşüş yaşamış, çoğu kullanıcısını rakiplerine kaptırmıştı. Bu yüzden iPhone 11 serisinin tanıtılacağı önümüzdeki WWDC etkinliği Apple için çok kritik. Taşıdığı teknoloji bağımsız geniş çentikli ekranı, sadece yüz tanıma sistemini (Face ID) bulundurması, USB-C portunu sunmaması, kutu içerisinden hızlı şarj adaptörünün çıkmaması, aynı kulaklıklarla gelmesi gibi önemli eksikleri olduğundan kullanıcıların eskiye oranla daha az ilgi gösterdiği iPhone’ların yenisi olacak olan iPhone 11, beklendiği gibi olacak mı görmemize çok az kaldı. Lansmana az bir süre kala ortaya çıkan sızıntılara göre 3 farklı iPhone 11 modeli ile tanışacağız. iPhone 11, iPhone 11 Pro veya iPhone 11 Max ve iPhone 11R. Yıllardır konuşulan iPhone Pro modeli bu etkinlikte gerçek olabilir. iPhone Max yerine iPhone Pro demeye şimdiden alışın deriz. iPhone 11 ve şimdiye kadarki en büyük ekranlı iPhone olacağı çok net olan iPhone 11 Pro’nun yanında bu senenin en çok satan iPhone’u iPhone XR’nin yenisi iPhone 11R’yi göreceğiz. Peki, son kullanıcı olarak iPhone 11’den beklentilerimiz neler? Görmek istediğimiz iPhone 11 özellikleri neler?

Beklenen iPhone 11 Özellikleri

Daha iyi batarya:

iPhone XS serisi batarya (pil) performansı olarak iPhone X ve daha eski modellere göre biraz daha iyi olsa da pilden şikayetçi kullanıcılar hala var. Apple’ın rakipleri incecik tasarımlı akıllı telefonlara 4000 mAh batarya sığdırırken, Apple hala başarmış değil. Geçtiğimiz senenin iPhone modelleri; iPhone XS’de 2658 mAh, iPhone XS Max’de 3174 mAh, iPhone XR’da da 2942 mAh batarya bulunuyor. iPhone XR, en iyi bataryaya sahip akıllı telefonlar listesinde olmasına rağmen kullanıcılar artık 4000 mAh kapasiteli bataryaya sahip iPhone görmek istiyor. Yeni iOS sürümü iOS 13 ile gelen koyu mod (dark mode) ve yeni işlemci A13, iPhone 11’lerin pil performansını elbette artıracak ve lansmanda yine yüzde paylaşılacaktır ama son kullanıcı olarak istediğimiz daha büyük bir batarya.

Tamamen yeni bir ekran

iPhone X’un OLED ekranında belli koşullarda da olsa yeşil çizgilerin çıkması kullanıcıları üzmüş, Apple değişimle kullanıcı memnuniyetini sağlamıştı. iPhone Xs ve Xs Max’ın ekranında benzeri sorunlar yok ancak Apple’ın rakiplerine baktığımızda biraz geride kaldığını görüyoruz. Özellikle Samsung, S10 ve Note 10 serilerinde kullandığı HDR10+ ekranıyla oldukça başarılı. iPhone 11 serisi ile Apple gözleri üzerine çekebilir. Söylentilere göre iPhone 11 Pro modelinde Pro Motion teknolojisini göreceğiz. iPad Pro’nun yüksek yenileme hızına sahip ekranı iPhone’a gelebilir. Daha net görüntü ve çok daha akıcı-seri animasyonları getiren Pro Motion teknolojisinin iPhone 11 Pro’ya özel olacağı kuvvetle muhtemel.

Hızlı şarj kablosu, güç adaptörü ve USB-C

Apple, iPhone 8 modelinden bu yana hızlı şarj desteği sunuyor ancak telefonu hızlı şarj etmek istiyorsanız, USB-C to Lightning kablosu ile birlikte en az 18-watt güç adaptörü satın almanız gerekiyor. Amerika’da 1000$ fiyat etiketi taşıyan, Türkiye’de alınması artık çok güç olan iPhone’ların kutusundan artık USB-A kablosu ve 5-watt güç adaptörü çıkmamalı. Ek olarak iPhone 11’in USB-C ile gelebileceği söylentileri var. iPad ve MacBook’dan sonra iPhone’lar da USB-C portuna kavuşacak ancak Lightning portundan USB-C portuna dönüşüm iPhone 11 serisi ile mi olacak lansman günü göreceğiz.

Daha iyi selfie kamera veya iki ön kamera

Selfie çekimlerinin fazla olduğu günümüzde ön kameranın önemi büyük. Apple, iPhone’ların kamera özelliklerini anlatırken arka kameraya odaklanıyor çünkü ön kamerada fazla gelişim sağlanmıyor. Son kullanıcıların da deneyimleri olumsuz. Rakipleri 4K çözünürlüğe kadar video çekim sunan ve çift selfie kameraya sahip modellerle kullanıcıların karşısına çıkarken, iPhone kullanıcıları sosyal medyada paylaştıkları selfie fotoğraflarda eleştiri yağmuruna tutuluyor. iPhone 11’de artık bu değişmeli. Daha yüksek çözünürlüklü, otomatik odaklama özellikli ve geniş açılı ön yüz kamerasını iPhone 11 serisinde görecek miyiz bakalım.

Daha kaliteli arka kamera

Apple, Huawei P30 Pro ve Pixel 3 gibi düşük ışıkta harika fotoğraflar çıkarabilen Android rakiplerini geçecek mi bunun cevabını önümüzdeki haftalarda alacağız ancak kesin olan bir şey var; iPhone 11 üçlü kamera kurulumuyla gelecek. Şimdiye kadarki sızıntılar, YouTuber’ların paylaştığı iPhone 11 ön inceleme videoları, iPhone 11’in yepyeni bir kamera sistemini taşıyacağını gösteriyor. iPhone’un arka kamerasında da geniş açı almama sorunu çözülecek gibi görünüyor. Kullanıcıların sevdiği Portre Modu ve Android telefonlarda deneyimlediğimiz Gece (Night) Modu da umarız gelir.

Yeni, basit bir isim

iPhone X, bildiğiniz üzere Apple’ın 10. yıl özel modeli olma özelliğini taşıyor. Dolayısıyla iPhone 10 olarak tanıtıldı ancak kullanıcıların çoğu on yerine iks olarak bahsetti. Bu isim karmaşası Xs serisinde de devam etti; kimisi iks es / s derken, kimisi de on es / s dedi. Umarız, iPhone 11 serisi ile Apple bu karmaşıklığa son verir, çok daha basit, karıştırılmayacak bir isimle karşımıza çıkar. Sadece iPhone olabilir veya daha güçlü versiyonu iPhone Pro olarak adlandırılabilir.

5G modem

Henüz ülkemizde testleri yapılan, yurt dışında bile yaygın olmayan 5G’nin 2019 iPhone’larla gelmeyeceği kesinleşti. Apple’ın 5G modemleri 2019’un ikinci yarısındaki cihazlarında kullanacağı tahmin ediliyor. 4.5G’nin bile tam anlamıyla kullanılamadığı ülkemizde 5G’li iPhone bekleyenler için tarih 2020. 2020 iPhone’larında yüksek ihtimal Intel 5G modemleri göreceğiz.

Apple Pencil desteği

2019 iPhone’ların Apple Pencil desteği sunacağı başka bir deyişle Apple Pencil’ın iPhone’larla kullanabileceği söylentileri var. Business Insider gibi güçlü kaynaklar bunu söylüyor. Şu an kalemle birlikte kullanılabilen en iyi akıllı telefon Samsung Galaxy Note ailesi. Bakalım, Apple kalem desteğini sunacak mı veya nasıl sunacak, nasıl bir deneyim olacak ilerleyen aylarda göreceğiz.

iPhone 11 Nasıl Olacak?

iPhone 11 render görsellerinden sonra kopyasının inceleme videosu çoğu YouTube kanalında paylaşıldı. iPhone 11 ön inceleme tadında clone unboxing olarak paylaşılan videolardan birkaçını paylaşıyoruz. iPhone 11 elimize ulaştığında her zamanki gibi iPhone 11 inceleme videosunu sizlerle paylaşacağız.

iPhone 11 Ne Zaman Çıkıyor? iPhone 11 Tanıtım Tarihi

iPhone 11, iPhone 11 Pro / Max ve iPhone 11 Xr özellikleri ve fiyatına ilişkin daha net ve ayrıntılı bilgiyi iPhone 11 tanıtım tarihi olacağı söylenen 10 Eylül’de paylaşacağız. "iPhone 11 nasıl olacak?","iPhone 11 ne zaman çıkacak?", "iPhone 11 ne kadar olacak?" gibi soruların yanıtını WWDC 2019 etkinliğinde alacağız elbette ancak tahminlerimizi paylaşacak olursak; iPhone 11, 10 Eylül’de tanıtılırsa 13 Eylül gibi ön siparişe açılır, 20 Eylül’de de satışa çıkar/çıkış yapar. Tabii ki; iPhone 11, Türkiye’ye çok daha geç gelecek ve iPhone 11 Türkiye fiyatını her zamanki gibi aylar sonra öğrenebileceğiz.

iPhone 11 Ne Kadar Olacak - iPhone 11 Fiyatı

iPhone 11'in 2018 iPhone modellerinden (iPhone Xs, Xs Max ve Xr) daha ucuz olacağı söylentileri var. iPhone 11 fiyatı Amerika'da 1000$ altı olursa, bu sadece iPhone'u Amerika'dan alanlar için sevindirici olsa da ülkemiz için bir anlam ifade etmiyor. Zira ülkemizde akıllı telefonların fiyatı günden güne artıyor, anlamsız vergilere de yenileri ekleniyor ve güncelleniyor. Şu an en üst iPhone modeli olan iPhone Xs Max'in Türkiye fiyatı; Apple Store'da 10.799 TL'den başlıyor. iPhone 11'i Amerika'dan satın almayı planlayanlar için IMEI kayıt ücretinin 1500 TL olduğunu ve başkasının pasaportuna kaydettirme devrinin kapandığını hatırlatalım.

iPhone 11 Lansmanında Görüşmek Üzere!

Üçlü kamera dışında kasadan iPhone yazısının kaldırılması, sessize alma tuşunun büyütülmesi, çentik ve çerçevenin daraltılması gibi ufak dokunuşlar göreceğimiz, iOS 13 ile gelecek olan iPhone 11 özellikleri ve fiyatı, tüm detaylarıyla lansman günü sizlerle olacak.