Fallout 4 Next-Gen Güncellemesini Kaldırma Nasıl Yapılır?

Fallout 4 next-gen yayınlanır yayınlanmaz ortalık alev aldı. Pek çok kişi oyunu onlarca mod ile birlikte oynuyor ve bu yeni yayınlanan yama ile pek çok mod çakışıyor. Haliyle oyun oynanamaz bir hale geliyor. Oyuncular da çıldırmış bir şekilde Fallout 4 next-gen kaldırma işleminin nasıl yapılacağını öğrenmek istiyorlar. Neyse ki oyunun dinamik topluluğu sayesinde oyunu eski hale getirebilmeniz mümkün.

Öncelikle Fallout 4 next-gen güncellemesinin çokça eleştirildiğinin altını çizmek lazım. Fallout 4 next-gen güncellemesinin öne çıkan özelliklerine baktığımızda pek çok faydalı iyileştirmelerin yapıldığını görüyoruz ancak son derece yetersiz bir güncelleme ile karşı karşıyayız. “Next-gen” yani yeni jenerasyon olarak adlandırılan bir güncellemenin içerisinde Ray Tracing veya Path Tracing gibi günümüzün en iyi ve faydalı teknolojilerine yer verilmemiş.

Tüm bunlara ek olarak Fallout 4'ün hala 60 FPS'e kilitli olması tam bir komedi. Günümüzde artık 60 FPS bile oyunculara yetmiyorken 60 FPS'e kilitli bir oyuna next-gen güncellemesi yayınlamak ve bu durumu değiştirmemek epey nahoş olmuş.

Bunlara ek olarak, Fallout 4 next-gen’in sunmuş olduğu ultra geniş ekran desteği zaten halihazırda bir mod tarafından sağlanıyordu. Kısacası yapımcı Bethesda kaş yaparken göz çıkarmış ve oyunu modlu oynayan pek çok kişinin oyun deneyimini baltalamış.

Bu durumu tersine çevirmenin yani Fallout 4 next-gen güncellemesini kaldırmanın uğraştırıcı olsa da bir yolu var. Aşağıdaki adımları gerçekleştirerek Fallout 4 next-gen kaldırma işlemini yapabilir ve oyununuzu güncelleme almadan önceki haline geri döndürebilirsiniz. Hazırsanız eğer kollarınızı sıvayın çünkü bu işlem biraz vakit alacak.

Fallout 4 Next-Gen Kaldırma Nasıl Yapılır?

Öncelikle tüm Fallout 4 dosyalarınızı içeren yeni bir klasör oluşturun.

Ardından “ WINKEY + R ” komutu ile (Windows tuşuna ve R tuşuna aynı anda basarak) iletişim kutusunu açın.

” komutu ile (Windows tuşuna ve R tuşuna aynı anda basarak) iletişim kutusunu açın. “ steam://nav/console ” yazın ve enter’a basın.

” yazın ve enter’a basın. Steam’inizdeki konsol arayüzü açılacaktır. Aşağıda yazılan her bir satırı tek tek kopyalayıp yapıştırın.

download_depot 377160 377161 7497069378349273908

download_depot 377160 377162 5847529232406005096

download_depot 377160 377163 5819088023757897745

download_depot 377160 377164 2178106366609958945

Her biri tamamlandıktan sonra konsolda belirtilen klasör yoluna gidin.

“Depot download complete” mesajında belirtilen klasörü açın. İçindeki Fallout 4 dosyalarını bulun ve bunları 1. adımda oluşturduğunuz klasöre yapıştırın.

Yukarıdaki tüm işlemleri sırasıyla, eksiksik ve hatasız bir şekilde yaptığınız zaman Fallout 4'ü next-gen update almamış haline geri döndürebilirsiniz. Tüm bunları yaptıktan sonra, Steam'in Fallout 4 next-gen güncellemesini tekrardan yüklemesini önlemek için NexusMods’ta bulunan “Skip Next-Gen update” modunu indirebilirsiniz.

Bu işlemi tekrar tekrar uygulamak istemezsiniz. Eğer şanslıysanız ve henüz bir şekilde Fallout 4 next-gen güncellemesini bilgisayarınıza yüklemediyseniz bu modu kurarak next-gen’e hiç bulaşmadan bu işten paçayı kurtarabilirsiniz.

Fallout 4 next-gen kaldırma ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz oyunu modlu mu yoksa modsuz mu oynamayı seviyorsunuz? Fallout 4 Next-Gen kaldırma işlemini siz gerçekleştirebildiniz mi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.