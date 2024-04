Dijital Çağda Güvende Kalmanın Anahtarı Nedir?

Bundan seneler öncesine kadar tüm dünyayı birbirine bağlayan bir ağ kimin aklına gelebilirdi, değil mi? Hızla gelişen teknoloji, dünyanın küçük bir kasabaya dönüşmesini ve her an herkesle iletişim kurabilmesini mümkün hâle getirdi.

Olumlu bir bakış açısı üzerinden değerlendirildiğinde ortaya oldukça pozitif bir tablo çıkıyor ancak terazinin diğer tarafında siber güvenlik gibi bir alanın doğmasına neden olan kötü niyetli kişiler ve onların geliştirip potansiyel kurbanlarının cihazına yüklemeye çalıştığı zararlı yazılımlar, verileri çalmak için kullandığı çok çeşitli yöntemler bulunuyor.

Söz konusu kötü amaçlı kişilerin hedef konumunda ise herhangi biri olabiliyor. Bilgisayar korsanlarının hedefinde bir kurum ve kuruluş da olabilir, sıradan bir elektronik cihaz kullanıcısı da olabilir.

Diğer bir deyişle, bu herkes için tehlike teşkil ediyor ve bu koşullar altında herkesin dijital çağda güvende kalmanın yolları hakkında bilgi sahibi olması gerekiyor.

Bir bilgisayar, akıllı telefon ya da tablet sahibi olmanız elbette ki siber güvenlik uzmanı olmanız gerektiği anlamına gelmiyor ama temel siber güvenlik tedbirlerini olası bir tehdit ile yüz yüze gelmeden önce almalısınız. Özellikle de bazı programlar ücretsiz sunulduğu için hiç ödeme yapmadan güvenliğinizi sağlayabilirsiniz.

Örnek vermek gerekirse, Wi-Fi ağ güvenliği, fidye yazılımı koruması, veri sızıntısı uyarıları ve daha birçok özellik sunan Avast Free Antivirus gibi bir güvenlik yazılımı kullanmak, cihazınızı hedef alan tehditlere karşı gerçek zamanlı olarak korunmanıza yardımcı olabilir.

Bu güvenlik yazılımlarının yanı sıra atmanız gereken diğer birçok adım da bulunuyor ki bunları bilgisayar korsanlarının kullanıcıları nasıl hedef aldığını açıkladıkça sizinle paylaşacağız. Buna geçmeden önce Avast Free Antivirus'un neler sunduğuna göz atalım.

Avast Free Antivirus Programının Öne Çıkan Özellikleri

Akıllı Tarama

CyberCapture

Davranış Kalkanı

Dosya Kalkanı

Kurtarma Diski

Karantina

Wi-Fi ağı güvenliği

Güvenli gezinme

E-posta güvenliği

Fidye yazılımı koruması

Veri sızıntısı uyarıları

Akıllı Tarama özelliği, cihazları tarayıp bulunması zor güvenlik açıklarını tespit edebiliyor. Davranış Kalkanı özelliği ise cihazınızda veya bilgisayarınızda yüklü olan uygulamaların herhangi biri şüpheli şekilde davranmaya başlarsa sizi anında uyarıyor.

Dosya Kalkanı olarak isimlendirilen özellik, şüpheli dosyaları açmadan önce uyarı gösteriyor. Kurtarma Diski özelliği, kötü amaçlı yazılımları güvenli şekilde kaldırabilmeniz için cihazınızı sisteminiz kapalıyken tarıyor.

Avast Free Antivirus Karantina isimli bir özellik içeriyor. Bu özellik, potansiyel olarak zararlı olabilecek dosyaları depoluyor ve bunları işletim sisteminizin geri kalanından uzak tutarak güvenliği sağlıyor.

Güvenli olmayan ya da halka açık Wi-Fi ağlarında cihazın güvenliğini sağlayabilen antivirüs, yabancı kişilerin ağınıza yetkisiz şekilde erişmesini engelliyor. Avast Free Antivirus ayrıca kötü amaçlı web sitelerini ve güvenli olmayan indirmeleri de engelleyerek güvenlik düzeyini artırıyor.

Fidye yazılımı koruması özelliğini içeren hizmette veri sızıntısı uyarıları bulunuyor. Bu, e-posta hesaplarınıza bağlı şifrelerin güvenliği ihlal edildiğinde uyarı almanıza imkân tanıyor.

Mac, Windows, Android ve iOS platformlarında kullanılabilen Avast Free Antivirus, güvenlik ve performans sorunlarını tarayıp bu problemleri gidermenize yardımcı oluyor. Gerçek zamanlı olarak koruma sağlayan programı ücretsiz indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.

İnternet Kullanıcıları İçin Olası Tehditler Nelerdir?

İçinde çok önemli belgelerin bulunduğu dosyalarınız, verileriniz başkalarının eline geçebilir.

Gerçek bir kurum ya da kuruluşun web sitesi ile çok benzer sahte bir web sitesi oluşturularak kimlik bilgileriniz elde edilebilir.

Cihazınızda sakladığınız fotoğraflar, videolar ve diğer dosyalar şifrelenerek sizden fidye talep edilebilir.

Herhangi bir sosyal medya platformu ya da anlık mesajlaşma uygulamasında konuştuğunuz kişi aslında zannettiğiniz kişi olmayabilir. Belirli bir bağlantıya tıklatmanızı ya da bir dosyayı indirmenizi sağlayarak bilgilerinizi ele geçirmek isteyen kötü niyetli bir kişi güveninizi kazanmak için maske takabilir.

Güvenilir olmayan kaynaktan indirmeniz durumunda orijinal bir uygulama kullandığınızı zannederken aslında zararlı kodlar içeren bir uygulama kullanabilirsiniz ve bundan haberiniz olmayabilir.

Bunlar sayısız örnekten sadece birkaçıdır. Dijital ortamda olduğunuz sürece güvenliği sağlamak adına gerekli olan tüm önlemleri almanız gerekiyor.

Dijital Çağda Güvende Kalmanın Yolları

İnternet bağlantısının güvenli olduğundan emin olun.

Her bağlantıya tıklamayın, her dosyayı indirmeyin.

Antivirüs programı kullanın.

Dijital bir çağda yaşamanın temel gereksinimleri bu şekildedir. Bu adımları iyi uyguladığınız sürece güvende olabilirsiniz. Aksi durumda ise dışarıda sizi bekleyen tehditlere karşı çok kolay bir şekilde açık hedef hâline gelebilirsiniz.

Bunların önemini daha iyi anlamak adına yukarıda sıralanan tüm güvenlik adımlarını detaylı bir şekilde ele alalım.

İnternet Bağlantısının Güvenli Olduğundan Emin Olma

Bugün herkese açık Wi-Fi ağları bulmak her zamankinden daha kolay ve bu imkândan muhtemelen yararlanıyorsunuz. Peki, kötü niyetli kişilerin size bağlı olduğunuz herkese açık ağ üzerinden ulaşabileceğini biliyor muydunuz?

İster kütüphane ister kafe ister otobüste olun, herkese açık bir Wi-Fi ağına bağlanıyorsanız ve çok hassas bilgilerinizi içeren işlemler gerçekleştiriyorsanız sizin göremediğiniz gözler ve eller verilerinizin üzerinde olabilir.

Bu sadece sizin hakkınızda bilgi toplanmasına neden olmakla da kalmaz, banka ve kredi kartı bilgilerinize ulaşılmasına olanak tanıyarak paranızı kaybetmenize de sebebiyet verebilir. En kötüsü ise bu olumsuz senaryoların bir sonunun olmamasıdır. Dolayısıyla herkese açık bir ağa bağlanmadan önce iki kez düşünmelisiniz.

Bağlantılara ve Dosyalara Dikkatli Yaklaşma

Kimileri için bir felaket senaryosu olsa da yeterli önlemi alanlar için hiç de korkutucu bir yanı olmayan bir senaryo yazalım. Örneğin kendisine gelen e-postaları kontrol etmek için e-posta uygulamasını açan Ali, gelen kutusunu incelerken aralarında ilginç başlığa sahip bir e-postaya denk gelsin.

Bu e-postanın içeriğinde onun çok sık bir şekilde kullandığı bir sosyal medya platformunun logosu bulunuyor. E-posta adresinde ise platformun ismi mevcut.

E-postada hesabında şüpheli faaliyetler tespit edildiği ve bu nedenle geçici olarak askıya alındığı, bunun yanlış bir işlemden kaynaklı olduğunu düşünmesi durumunda ise itiraz formunu doldurmak üzere bağlantıya tıklaması gerektiği bilgileri yer alıyor.

Ali, hazırlanan e-posta içeriğinin verdiği güvenirliğe dayanarak doğrudan bağlantıya tıklıyor. Ne var ki bu onu sosyal medya platformunu taklit eden sahte bir web sitesine yönlendiriyor.

Web sitesinin adında o harfi yerine 0 sayısı kullanıldığı için Ali bunun gerçek web sitesi olmadığını anlayamıyor ve itiraz formunu doldurmak için gerekli olan tüm oturum açma bilgilerini veriyor. O, bu formu doldurmanın sosyal medya hesabını kurtaracağını zannederken bilgisayar korsanları ise arka planda Ali'nin hesabını ele geçiriyor.

Bu bir sosyal medya hesabının bilgisayar korsanları tarafından çalınabileceğini gösteren küçük bir örnekti. Benzer yöntemlerle size zararlı yazılımlar ve dosyalar indirtmeye çalışan kötü amaçlı kişilerin sayısı da çok fazla. Onlar da yukarıdaki örneğe benzer bir yaklaşım benimseyerek kullanıcılara zararlı yazılım yükletiyor.

Dahası, size gelen bu tür zararlı e-postalar her zaman bir kurum ya da kuruluşu taklit edecek diye bir kaide yok. Sizin yakından tanıdığınız bir kişinin e-postası da ele geçirilebilir. Bilgisayar korsanları, size o kişinin e-posta adresi üzerinden bir bağlantıya tıklamanızı isteyen e-posta gönderebilirler.

Siz o kişiyi tanıdığınız için ondan gelen bağlantı ya da dosyanın güvenilirliğini sorgulamayabilirsiniz ama o kişi aslında düşündüğünüz kişi olmayabilir.

Güvende kalmak için bağlantı ve dosyalara karşı şunlara dikkat edin:

Yazım hataları : Örneğin O harfi yerine 0 sayısı kullanılabilir ya da L harfi yerine I harfi kullanılabilir.

: Örneğin O harfi yerine 0 sayısı kullanılabilir ya da L harfi yerine I harfi kullanılabilir. Güvenli bağlantı : Eriştiğiniz web sitelerinde güvenli bağlantı kurulduğundan emin olun. Https yerine http kullanılmamasına dikkat edin.

: Eriştiğiniz web sitelerinde güvenli bağlantı kurulduğundan emin olun. Https yerine http kullanılmamasına dikkat edin. Dosyaları taratma: Her dosyayı direkt açmak yerine önce onları güvenilir bir antivirüs programı kullanarak virüse karşı tarayın.

Antivirüs Programı Kullanma

Cihazınıza yüklediğiniz her yazılım ya da dosya güvenli olmayabilir. Bazılarını gerçekten çok yakından tanıdığınız ve güvendiğiniz kişilerden geldiği için indirmiş olsanız bile söz konusu kişilerin hesabının ele geçirilme ya da onların da cihazınıza zararlı yazılım bulaşması gibi olasılıkları da göz önünde bulundurmalı, günün sonunda her ihtimale karşı indirdiğiniz her türlü yazılım ve dosyaları virüse karşı taratmalısınız.

Bir virüsten koruma yazılımı kullanmak sadece yeni indirdiğiniz dosya ve yazılımların güvenli olup olmadığını öğrenmenize ve herhangi bir olumsuz durumda tehditleri ortadan kaldırmanıza yardımcı olmakla sınırlı kalmaz, hâlihazırda mevcut yazılımlardaki olası güvenlik açıklarına karşı da güvende kalmanızı sağlar.

Bu doğrultuda 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 artışla 10 milyar siber saldırıyı engelleyerek önemli bir rekorun altına imza atan Avast Free Antivirus'u tercih edebilirsiniz.