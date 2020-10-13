iPhone 12 Mini Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı!

iPhone 12 Mini hakkında gelen sızıntılar yerini gerçeklere bıraktı. iPhone 12 Mini özellikleri ve fiyatı ne? Detaylar haberimizde.

iPhone 12 Mini Özellikleri ve Fiyatı

iPhone 12 Mini, 5,4 inç Super Retina XDR ekran ile gelmekte. Çerçevesiz tasarımı sayesinde iPhone 12 Mini, 5,4 inçlik daha büyük bir ekrana sahip olmasına rağmen iPhone 7/8 ile benzer boyutlara sahip. Akıllı telefon HDR10, Dolby Vision, HLG'yi destekliyor.

Ekranda, Face ID bileşenlerini barındıran bir çentik bulunuyor. iPhone 12 Mini, 5nm mimari üzerine kurulu A14 Bionic işlemciden güç alıyor. 4 GB RAM ile gelen akıllı telefon 64 GB / 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı seçeneklerine sahip.

iPhone 12 Mini'nin arka tarafında 12 MP + 12 MP kamera sensörü bulunuyor. Ön tarafa baktığımızda da 12 MP'lik kamera sensörü bizleri karşılıyor. 2,227 mAh bataryadan beslenen cihazın kutusundan şarj adaptörü çıkmıyor. iPhone 12 Mini Lightning bağlantı portu üzerinden şarj oluyor.

iPhone 12 Mini Özellikleri

İşlemci: Apple A14 Bionic (5nm)

Apple A14 Bionic (5nm) Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB

64 GB / 128 GB / 256 GB Ekran Boyutu: 5.4 inç

5.4 inç Ekran Teknolojisi: OLED (Super Retina XDR)

OLED (Super Retina XDR) Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz Arka Kamera: 12 MP + 12 MP

12 MP + 12 MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP Batarya: 2,227 mAh

2,227 mAh Konnektör: Lightning

iPhone 12 Mini Fiyatı