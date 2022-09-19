iPhone 14 Pro ile Tanıdığımız Dynamic Island Nedir?

iPhone 14 Pro ile hayatımıza giren Dynamic Island hakkında kullanıcıların aklında birçok soru işareti oluşabiliyor. Biz de bu yazımıza Dynamic Island özelliğini ve nasıl çalıştığını sizlere aktarmak istedik. Tüm detaylar yazımızın devamında sizleri bekliyor.

Dynamic Island Nedir?

Heyecanla tanıtılması ve satışa çıkması beklenen ve geçtiğimiz günlerde büyük bir etkinlikle sunulan iPhone 14 serisi içinde dört yeni akıllı telefon bulunuyor. Bu cihazlar, teknolojik açıdan bir önceki serilere göre bir takım yenilikler taşıyor.

iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde ekranlardaki farklılık kullanıcıların beğenisine sunuldu. Apple, bir önceki telefonların ekranında çentik tasarıma yer verirken, son çıkardı yeni serisinde farklı bir tasarıma gitti. Ekran üzerinde Dynamic Island adında bir bölüme yer veriliyor.

Bu özellik, kullanıcılara daha fazla ekran alanı sunuyor. Bunun yanı sıra çentik tasarımı bulunmadığı için birçok yenilikçi işlevi de beraberinde sunuyor. Piyasada yer alacak yeni cihazlarda farklı bir tasarıma gidileceği bir süredir konuşuluyordu. Görüldüğü üzere bu söylentiler de tanıtım etkiliği sonrasında doğrulandı. Dynamic Island özelliği iPhone 14 ve 14 Plus modellerinde kullanılmadığını da belirtelim.

Dynamic Island Nasıl Çalışır?

Ekranın üst kısmında yer alan Dynamic Island özelliği, bölme ve yan yana konumlandırılmış iki delikli kamera yuvasını andırıyor. Hem yazılım hem de grafik faktörlerinin kombinasyonundan oluşuyor.

Face ID sensörü ve ön kameraya ek olarak telefona düşen uyarıları ve ek içerikleri de görüntülemek için açılı - kapanır bir sisteme sahiptir. Şekil değiştirme fonksiyonu da mevcuttur. Cihazda en sık kullanılan uygulamalar widget olarak aktif geliyor ve Dynamic Island içinde görüntülenmeye başlıyor.

Böylece uygulamalara ulaşmak için sürekli ekranı açmak veya kilit ekranından çıkmak zorunda kalmadan erişim sağlanabiliyor. Bu bölgeye uzun dokunarak açılan ekrandan istenen uygulamaya doğrudan geçiş yapılabiliyor.

Kullanılmadığı zaman ekran üzerinde pasif halde konumlanan özellik, üzerine basılı tutulduğu zaman aktif hale geliyor. Telefonda yapılan her hamle, bu bölümde etkisini gösteriyor. Herhangi bir kullanıcı iPhone 14 Pro akıllı telefon ile Apple Music'ten şarkı açıldığı zaman bu görünüm Dynamic Island üzerinde görünüyor.

Çalan şarkının kapak fotoğraf görünümü bu bölümde yer alıyor. Buna ek olarak Haritalar uygulamasından yol tarifi alınacağında, kilit ekranında olsa da ekranın üst tarafındaki Dynamic Island sayesinde mesafe aktif olarak görünmeye devam ediyor.

Belirli durumlarda şekil değiştirerek veya genişleyerek kullanılabilen özellik, uygulamaları görüntülemekle birlikte gerekli kontrolleri yapmayı sağlamak açısından büyük bir kolaylık sağlıyor. İşlevselliği ile kullanıcılar tarafından beğeni toplayan yenilik, dinlenen şarkıyı göstermenin yanı sıra sesi kısma veya şarkıyı değiştirme gibi işlemleri de yapabilmeyi mümkün kılıyor.

Dynamic Island Hangi Telefonlarda Var?

Şu an için iPhone 14 Pro ve Pro Max telefonlarda kutu açılışındna itibaren yer alan özellik, iPhone 14 ve 14 Plus haricinde iOS 16 özellikleri için uygunluk gösterilen ve güncelleme yapılan tüm cihazlarda kullanıma sunuluyor.

Özelliği 14 ve 14 Plus telefonlarda bulunmasının sebebi ise cihazların ön kameralarının ekran üzerinde kapladığı yer olarak gösteriliyor. SE gibi çentik tasarımı kullanılmayan telefonlar için de ilerleyen zamanlarda aktifleşebilecek bir özellik olan Dynamic Island, şu anda Apple'ın üst düzey akıllı telefonlarında aktif şekilde kullanılıyor.

Yeni gelen güncellemeye geçiş yaptınız mı? Deneyimlerinizi ve güncelleme hakkındaki yorumlarınızı aşağıdaki yorum alanında bizimle paylaşabilirsiniz.