Mobil uygulaması olmayan bir web sitesine rastladıysanız ya da sıkça kullandığınız bir web sitesine ana ekranınızdan hızlıca ulaşmak istiyorsanız, bu rehberimizde iPhone’da ana ekrana web site kısayolları nasıl eklenir? Konusunu anlatıyoruz.

App Store’da milyonlarca uygulama bulunuyor, fakat her şey için bir uygulama olacağını düşünüyorsanız ne yazık ki yanılıyorsunuz. Harika bir web sitesi bulduysanız ve bu web sitesi özel bir uygulama sunmuyorsa, iPhone cihazınızın ana ekranına kısayolunu ekleyerek bu siteye hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Gelin bu işlemin nasıl yapıldığını beraber inceleyelim.

iPhone Ana Ekranına Web Site Kısayolu Ekleme

Öncelikle Safari tarayıcısını açıyoruz ve adres çubuğuna ilgili web sitesinin adını yazıyoruz. Ana ekranınıza eklemek istediğiniz web sitesi açıldıktan sonra alt taraftaki menüden Paylaş butonuna tıklıyoruz.

En alttaki satırda yer alan simgeleri kaydırarak Ana Ekrana Ekle seçeneğini buluyoruz ve tıklıyoruz.

Ana ekranda görünmesini istediğiniz ismi ve dilerseniz web sitesinin adresini de düzenledikten sonra Ekle butonuna tıklıyoruz.

Ana ekrana geldiğinizde web sitesinin kısayolunun oluştuğunu görebilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuzda bu kısayola tıklayarak hızlı bir şekilde web sitesine ulaşabilirsiniz.