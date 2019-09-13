iPhone'da Uygulamaların Konumunuzu İzlemesini Nasıl Önlersiniz?

Akıllı telefonlarımızda yerleşik olarak bulunan GPS sensörleri, muhtemelen şimdiye kadarki en iyi özelliklerden biridir. Bu sensörler ile Apple Harita veya Google Haritalar gibi navigasyon araçlarını kullanabilmek mümkün. Ancak, olumsuz bir yönü de bazı uygulama ve hizmetlerin konumumuzu izliyor olması diyebiliriz. iPhone’da uygulamaların konumunuzu izlemesini nasıl önlersiniz? yanıtı makalemizin devamında.

Bazı uygulamaları indirip başlattığınızda, uygulama konum servislerini etkinleştirmenizi isteyebiliyor. Navigasyon ve harita özelliği dışında bir özellik barındıran uygulamaların bu özelliği kullanmasına gerek olmadığından, gerekli izinleri iptal etmek yararlı olabilir.

iPhone’da Uygulamaların Konumunuzu İzlemesini Engelleme

Uygulamaların konum erişimini devre dışı bırakmak için öncelikle Ayarlar > Gizlilik > Konum Servisleri adımlarını izledikten sonra üst kısımda yer alan Konum Servisleri seçeneğini aktif hale getiriyoruz.

Bu menüden ayrılmadan, sayfayı aşağı kaydırarak hangi uygulamaların konum erişimine sahip olduğu tek tek inceleyebilirsiniz. Burada, uygulamalar için kullanabileceğiniz 3 seçenek yer alıyor; Asla, Her Zaman ve Sadece Uygulamayı Kullanırken. Bu seçeneklerin anlamları oldukça basit:

Asla: Uygulamanın hiçbir şekilde konum erişimine sahip olmadığını gösterir

Her Zaman: Hem uygulama çalışırken, hem de arka planda konum erişimine sahip olduğunu gösterir.

Sadece Uygulamayı Kullanırken: Arka planda konum erişimine sahip olmayacağını gösterir.

Uygulamaları inceledikten sonra gerekli uygulamalar için Asla seçeneğini, belirli zamanlarda konum erişimi gerektirebilen uygulamalarda ise Sadece Uygulamayı Kullanırken seçeneğini kullanabilirsiniz.

Örnek verecek olursak; bir bankacılık uygulamasının temel olarak konum erişimine ihtiyacı yoktur. Ancak, en yakın bankamatikler ve şubeler özelliğini kullanmak istediğinizde konum erişimi isteyecektir. Bu tür uygulamalarda “Sadece Uygulamayı Kullanırken” seçeneğini kullanabilirsiniz. Navigasyon uygulamalarında ise Her Zaman seçeneğini kullanmak daha yararlı olacaktır.