iPhone'dan Bilgisayara Fotoğraf Aktarma Nasıl Yapılır?

iPhone’dan bilgisayara fotoğraf aktarmanın en hızlı yolu nedir? iPhone’dan PC’ye fotoğraf atmak için iTunes’a ihtiyacınız yok. Hem Windows hem de Mac PC’de ücretsiz indirilebilir olan iOS transfer programı dr.fone ile veri aktarımı zahmetsiz, hızlı ve de sorunsuz. iPhone’dan PC’ye, PC’den iPhone’a, eski iPhone’dan yeni iPhone’a fotoğraf, müzik, video kısacası veri aktarma işlemini tüm kullanıcılar için en basit hale getiriyor.

256GB iPhone / iPad kullanıcısıysanız fotoğraf, video ve müzik gibi fazla yer kaplayan verileri cihazınızda saklamanız sorun olmayacaktır ancak 16GB, 32GB veya 64GB kapasiteli bir iOS cihaz kullanıyorsanız dikkat etmezseniz yetersiz alan uyarısıyla karşılaşabilirsiniz. Bu durumda cihazınızda yer açmak için yapabilecekleriniz bellidir; Ya cihazınızdaki verileri bilgisayara taşırsınız ya da buluta yedeklenmesi için ayarlama yaparsınız. iCloud, Google Drive başta olmak üzere birçok bulut depolama servisi, dilediğiniz yerden dilediğiniz cihazdan verilerinize erişme kolaylığı sunar ancak internet bağlantısı gerektirdiğinden, ülkemizde de yükleme/indirme hızları düşük seviyelerde olduğundan geriye tek seçenek kalır o da; bilgisayara yedeklemek.

iOS cihazınızda oldukça yer kaplayan fotoğraf ve videoları bilgisayara aktarmak istediğinizde Apple’ın kısıtlamasıyla karşı karşıya kalırsınız: iTunes. İster Mac ister Windows PC kullanın, iTunes yüklü değilse veri transferini yapamazsınız. iTunes, iki platformda da sorunsuz çalışsa da veri aktarımı tam bir işkence. Hele ki; eşzamanlamanın tamamlanmasını beklemek büyük sabır gerektiriyor. İşte, dr.fone gibi üçüncü parti iOS veri transfer programları bu noktada karşımıza çıkıyor.

Hatta geçtiğimiz günlerde dr.fone yazılımı ofis içerisinde küçük bir kapışmanın konusu oldu! Genel Yayın Yönetmenimiz Can Çevrim ve Sosyal Medya / Pazarlama Yöneticimiz Ozancan Sadık Kubilay arasındaki acı biber yeme cezalı iddianın videosuna da aşağıdan ulaşabilirsiniz.

iTunes Olmadan iPhone'dan PC'ye Fotoğraf, Müzik, Video Atmak Mümkün:

iTunes olmadan iPhone’dan bilgisayara, bilgisayardan iPhone’a, eski iPhone’dan yeni iPhone’a veri aktarmanıza izin veren dr.fone, çok detaylı tasarlanmış, işlevsel program. İşletim sistemi ve veri türü fark etmeksizin (müzik, video, fotoğraf, sms, rehber ve dahası) cihazlar arası dosya aktarımını kolaylaştıran, hızlandıran pratik bir iOS veri transfer programı dr.fone’un tüm özelliklerinden ziyade "transfer" özelliğinden bahsedeceğim. Blog konumuz da “iPhone’dan bilgisayara fotoğraf atmak”, "iPhone'dan PC'ye fotoğraf aktarılması" olduğundan buna değineceğim. Programın güncel sürümünü buradan indirip açtığınızı ve iPhone’unuzu bilgisayarınıza kabloyla bağladığınızı varsayarak izlemeniz gereken adımlara geçiyorum.

iPhone'dan Bilgisayara (PC'ye) Fotoğraf Atma:

dr.fone’un işlevsel bir iOS transfer programı olduğunu söylemiştim. Başlangıç ekranında çıkan seçenekler arasından sizi ilgilendiren “Transfer” bölümü. Transfer’e tıklıyorsunuz.

iPhone’unuz bilgisayara kabloyla bağlıysa - hızlı yükleme işleminin ardından - aşağıdaki ekran karşınıza çıkacaktır.

iPhone’daki fotoğrafları bilgisayara atmak istediğinizden “Transfer Device to PC/Mac”e tıklıyorsunuz. Fotoğrafların aktarılacağı yeri seçip transfer işlemini sonlandırıyorsunuz.

Alternatif olarak yine Transfer ekranındayken yukarıda sıralı sekmelerden "Photos"u seçip bilgisayara aktaracağınız fotoğrafları seçip (tek seferde tümünü seçme de var) "Export"a tıkladığınızda da iPhone’daki fotoğraflar bilgisayara aktarılacaktır.

Transfer işlemi elbette fotoğraflarla sınırlı değil. Müzik arşivinizi, videolarınızı, dosyalarınızı da aynı şekilde bilgisayarınıza aktarabilirsiniz. Bilgisayarınızdaki içerikleri iPhone’unuza atmak istediğinizde veya eski iPhone’dan yeni iPhone’a geçerken Apple’ın kendi sisteminde sorun yaşarsanız kullanabileceğiniz bir program dr.fone. iOS’un son sürümü iOS 11 ve iPhone X dahil tüm iPhone’lar ve iPad’lerle de uyumlu çalışıyor.

Evet, gördüğünüz üzere iTunes olmadan da iPhone’dan bilgisayara fotoğraf atmak mümkün ve bu kadar kolay, hızlı, pratik.