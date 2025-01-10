iPhone Emoji Listesi: İstediğin iPhone Emojisini Kopyala

Apple'ın iPhone'ları diğer akıllı telefonlara kıyasla birçok farklı özellikle öne çıkıyor. Emojiler de bu farklılığın önemli bir parçasıdır. Her ne kadar basit gibi görünse bile, sadece Apple cihazlarında yer alan emojiler bile kullanıcılar için ayrıcalıklı bir deneyim sunabilir. Peki iPhone modellerinde kaç adet emoji var ve bu emojiler neler? İşte iPhone emoji listesi!

iPhone Emoji Listesi!

İnsanlar ve Yüz İfadeleri 😀

😀😃😄😁😆🥹😅😂🤣🥲☺️😊😇🙂🙃😉😌😍🥰😘😗😙😚😋😛😝😜🤪🤨🧐🤓😎🥸🤩🥳🙂‍↕️😏😒🙂‍↔️😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤬🤯😳🥵🥶😶‍🌫️😱😨😰😥😓🤗🤔🫣🤭🫢🫡🤫🫠🤥😶🫥😐🫤😑🫨😬🙄😯😦😧😮😲🥱😴🤤😪😮‍💨😵😵‍💫🤐🥴🤢🤮🤧😷🤒🤕🤑🤠😈👿👹👺🤡💩👻💀☠️👽👾🤖🎃😺😸😹😻😼😽🙀😿😾

🫶🤲👐🙌👏🤝👍👎👊✊🤛🤜🫷🫸🤞✌️🫰🤟🤘👌🤌🤏🫳🫴👈👉👆👇☝️✋🤚🖐️🖖👋🤙🫲🫱💪🦾🖕✍️🙏🫵🦶🦵🦿💄💋👄🫦🦷👅👂🦻👃👣👁️👀🫀🫁🧠🗣️👤👥🫂👶👧🧒👦👩🧑👨👩‍🦱🧑‍🦱👨‍🦱👩‍🦰🧑‍🦰👨‍🦰👱‍♀️👱👱‍♂️👩‍🦳🧑‍🦳👨‍🦳👩‍🦲🧑‍🦲👨‍🦲🧔‍♀️🧔🧔‍♂️👵🧓👴👲👳‍♀️👳👳‍♂️🧕👮‍♀️👮 👮‍♂️👷‍♀️👷👷‍♂️💂‍♀️💂💂‍♂️🕵️‍♀️🕵️🕵️‍♂️👩‍⚕️🧑‍⚕️👨‍⚕️👩‍🌾🧑‍🌾👨‍🌾👩‍🍳🧑‍🍳👨‍🍳👩‍🎓🧑‍🎓👨‍🎓👩‍🎤🧑‍🎤👨‍🎤👩‍🏫🧑‍🏫👨‍🏫👩‍🏭🧑‍🏭👨‍🏭👩‍💻🧑‍💻👨‍💻👩‍💼🧑‍💼👨‍💼👩‍🔧🧑‍🔧👨‍🔧👩‍🔬🧑‍🔬👨‍🔬👩‍🎨🧑‍🎨👨‍🎨👩‍🚒🧑‍🚒👨‍🚒👩‍✈️🧑‍✈️👨‍✈️👩‍🚀🧑‍🚀👨‍🚀👩‍⚖️🧑‍⚖️👨‍⚖️👰‍♀️👰👰‍♂️🤵‍♀️🤵🤵‍♂️👸🫅🤴

🥷🦸‍♀️🦸🦸‍♂️🦹‍♀️🦹🦹‍♂️🤶🧑‍🎄🎅🧙‍♀️🧙🧙‍♂️🧝‍♀️🧝🧝‍♂️🧌🧛‍♀️🧛🧛‍♂️🧟‍♀️🧟🧟‍♂️🧞‍♀️🧞🧞‍♂️🧜‍♀️🧜🧜‍♂️🧚‍♀️🧚🧚‍♂️👼🤰🫄🫃🤱👩‍🍼🧑‍🍼👨‍🍼🙇‍♀️🙇🙇‍♂️💁‍♀️💁💁‍♂️🙅‍♀️🙅🙅‍♂️🙆‍♀️🙆🙆‍♂️🙋‍♀️🙋🙋‍♂️🧏‍♀️🧏🧏‍♂️🤦‍♀️🤦🤦‍♂️🤷‍♀️🤷🤷‍♂️🙎‍♀️🙎🙎‍♂️🙍‍♀️🙍🙍‍♂️💇‍♀️💇💇‍♂️💆‍♀️💆💆‍♂️🧖‍♀️🧖🧖‍♂️💅🤳💃🕺👯‍♀️👯👯‍♂️🕴️👩‍🦽🧑‍🦽👨‍🦽👩‍🦽‍➡️🧑‍🦽‍➡️👨‍🦽‍➡️👩‍🦼🧑‍🦼👨‍🦼👩‍🦼‍➡️🧑‍🦼‍➡️👨‍🦼‍➡️🚶‍♀️🚶🚶‍♂️🚶‍♀️‍➡️🚶‍➡️🚶‍♂️‍➡️👩‍🦯🧑‍🦯👨‍🦯👩‍🦯‍➡️🧑‍🦯‍➡️👨‍🦯‍➡️🧎‍♀️🧎🧎‍♂️🏃‍♀️🏃🏃‍♂️🏃‍♀️‍➡️🏃‍➡️🏃‍♂️‍➡️🧎‍♀️‍➡️🧎‍➡️🧎‍♂️‍➡️🧍‍♀️🧍🧍‍♂️👫👭👬👩‍❤️‍👨👩‍❤️‍👩💑👨‍❤️‍👨👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👩💏👨‍❤️‍💋‍👨🪢🧶🧵🪡🧥🥼🦺👚👕👖🩲🩳👔👗👙🩱👘🥻🩴🥿👠👡👢👞👟🥾🧦🧤🧣🎩🧢👒🎓⛑️🪖👑💍👝👛👜💼🎒🧳👓🕶️🥽🌂

Hayvanlar ve Doğa 🐶

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Yiyecek ve İçecek 🍏

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Taşıtlar ve Seyahat 🚗

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Spor ve Aktiviteler 🏀

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iPhone modellerinde yer alan bu geniş emoji yelpazesi, kullanıcıların duygularını ve ifadelerini daha etkili bir şekilde aktarmasına imkan tanır. 2008 yılından bu yana sürekli güncellenen ve geliştirilen emoji seçenekleri, her iOS sürümü ile birlikte daha da çeşitlenir.

Siz de iPhone cihazınızda yeni emojileri deneyerek dijital iletişim deneyiminizi renklendirebilirsiniz.