Apple cihazlar daha öncesinde 16 GB ve 32 GB olarak kullanıcılara sunuluyordu. Hal böyle olunca birçok kişi cihazlarda hafıza problemleri ile karşılaşıyordu. Çünkü Apple, iPhone’lara ekstra bir hafıza kartı opsiyonu sunmuyor. Bu nedenle yapabileceğiniz şeyler ya telefonunuzdaki uygulamaları/fotoğrafları silmek ya da iCloud ile bütün bilgilerinizi bulut ile depolamak. Ancak bu da ekstra ücretlere neden oluyor.

Apple, son yıllarda çıkardığı cihazlarda düşük hafıza üretimini sonlandırdı. Yeni Apple iPhone modelleri, en düşük 64 GB hafıza ile kullanıcılara sunuluyor. Ancak günümüzde halen 16 veya 32 GB’lık cihazları kullananlar da oldukça fazla. İşte bu yazımızda, iPhone hafıza dolu uyarısı ve çözümü hakkında detaylı bilgilendirme yaptık.

iPhone Hafıza Dolu Uyarısı Nedir?

Aygıtınızdaki saklama alanı dolmak üzereyse ve aygıtınız yer açamıyorsa ‘Saklama Alanı Dolmak Üzere’ uyarısı alabilirsiniz. Bu uyarıyı görürseniz saklama alanı önerilerini kontrol etmeniz veya video ve uygulamalar gibi daha az kullanılan bazı içerikleri kaldırmanız gerekir.

iPhone Hafıza Dolu Uyarısı Neden Olur?

Cihazınızdaki saklama alanı artık dolmak üzereyse ve cihazınızda yer açmamışsanız ‘Saklama alanı dolmak üzere’ uyarısı ile karşılaşabilirsiniz. Bu uyarı; cihazınızdaki uygulama, fotoğraf, video ve belgeler gibi birçok şeyi silmenize ve yeni bilgiler için yer açmanız gerektiğini size hatırlatır.

iPhone Hafıza Dolu Uyarısı Nasıl Çözülür?

'Mesajları Tut' Seçeneğine Göz Atın

Fotoğraf Yayınım Özelliğini Kapatın

Dinlediğiniz Podcast'leri Silin

Sadece HDR Fotoğrafları Saklayın

Sesli Mesajlarınızı Silin

Instagram'ın Orijinal Resimleri Kaydetmesini Kapatın

Kullanılmayan Uygulamaları Silin

Safari Önbelliğini Temizleyin

'Mesajları Tut' Seçeneğine Göz Atın

16 veya 32 GB iPhone’unuzda boş alan açma işine eski kısa mesajlarınızı silerek başlayabilirsiniz. Arkadaşlarınızın yanı sıra türlü firmalardan yağan reklam mesajları, sosyal ağ uygulamalarınızdan gelen bildirim mesajları, çevrimiçi hesaplarınız için onay mesajları, alışveriş mesajları gibi onlarca noktadan gelen sms’ler iPhone’unuzda hiç düşünmediğiniz kadar alan kaplıyor. Silinme vakti gelmiş mesajları tek tek silmek yerine belli bir günden sonra otomatik olarak silinmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için Ayarlar – Mesajlar – Mesajları Sakla ekranında mesajlarınızın ne kadar saklanacağını seçebilirsiniz. 30 gün ideal seçimdir.

Fotoğraf Yayınım Özelliğini Kapatın

Fotoğraf Yayınım özelliği sayesinde bildiğiniz üzere iPhone’unuzla çektiğiniz tüm fotoğraflara Windows veya Mac bilgisayarınızdan erişmeniz mümkün. Bu güzel bir özelliklik gibi görünse de depolama alanınızı olumsuz etkiliyor. Ayarlar – iCloud – Fotoğraflar – Fotoğraf Yayınım’a Yükle seçeneğini kapatırsanız, iPhone’unuz fotoğraf ve videoları iCloud üzerinden diğer cihazlarınıza gönderme, 30 gün süreyle telefonunuzda saklama işlemini durdurur. Telefonunuzla çok fotoğraf ve video çeken biriyseniz bu özelliği kullanım dışı yapmanız telefonunuzu oldukça ferahlatacaktır.

Dinlediğiniz Podcast'leri Silin

Podcast’ler o anda izleme durumunuzun olmadığı kaçırmak ta istemediğiniz içerikleri dinleyerek takip etme fırsatı sunsa da dinleyip silmeyi unuttuğunuz podcast’ler de depolama alanınızdan oldukça harcıyor. Ayarlar – Podcast’ler – Oynatılan (Dinlenmiş) Bölümleri Sil seçeneğini aktif ederseniz bölümlerin oynatılmaları bittikten 24 saat sonra silinir.

Sadece HDR Fotoğrafları Saklayın

Fotoğraf çekerken 'HDR' seçeneğini aktif ettiğinizde iPhone’unuz çektiğiniz fotoğrafın hem HDR’li hem de HDR’siz halini görmeniz açısından iki şeklini depolar. HDR’li fotoğrafların kalitesinden memnunsanız alandan kazanmak adına Ayarlar – Fotoğraflar ve Kamera – Normal Fotoğrafları Sakla seçeneğini kapatmanız yerinde olacaktır.

Sesli Mesajlarınızı Silin

Silmeyi atladığınız sesli mesajlarınız da iPhone’unuzda gereksiz yer işgal edecektir. Telefon – Sesli Mesaj – Düzenle menüsü altından eski sesli mesajları bulup silmeyi seçtikten sonra telefonunuzun silinen sesli mesajları tutmadığından emin olmak için Silinen Mesajlar – Tümü Temizle’ye dokunun.

Instagram'ın Orijinal Resimleri Kaydetmesini Kapatın

Instagram uygulamasında yapacağınız basit bir ayarla Instagram’a yüklediğiniz fotoğrafların ayrıca fotoğraflar uygulamasına kaydedebilmesini engelleyebilirsiniz. Instagram’a giriş yaptığınızda zaten göreceğiniz fotoğrafların fotoğraf uygulamasında ayrı alana ayrıca kaydedebilmesi saçmalığını Instagram uygulamasını açıp seçenekler altında 'Orjiinal fotoğrafları kaydet' seçeneğini kapatmanız kafi.

Kullanılmayan Uygulamaları Silin

Telefonunuza indirdiğiniz uygulamaları zamanlar kullanmayı unutabiliyoruz. Apple, son yaptığı güncellemelerle bu durumu çözmek için belli bir süre hiç giriş yapmadığınız uygulamayı cihazınızdan silebiliyor. Ancak yine de o uygulamanın hafızası telefonunuzda kalmaya devam ediyor. Bu nedenle uzun bir süre kullanmadığınız uygulamaları tespit edebilir ve uygulamaları kaldırabilirsiniz. Bunun için Ayarlar> Genel> Kullanım> Depolama Alanını Yönet‘ e gidin. İstenmeyen uygulamalara dokunun ve silin.

Safari Önbelliğini Temizleyin

Çoğu web tarayıcı uygulamasına benzer şekilde, Safari sık ziyaret edilen sitelere erişmek için harcanan zamanı azaltmak amacıyla verileri (önbellek) depolar. Zamanla, bu önbellek birikir. Safari internet önbelleğinizi silerek iPhone’da yer açıp açamayacağınıza bakın. Bunun için Ayarlar> Safari> Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Temizle‘ ye basın. Ardından cihazınızı yeniden başlatın.