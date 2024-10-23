iPhone Hayati Uyarı Bildirimi Nedir?

Akıllı telefonlar, teknolojinin gelişimiyle hayatımızda önemli yere sahip oldu. Özellikle acil ve güvenlik durum uyarıları daha da önem kazandı. iPhone cihazlarda da kullanıcıların deprem vb. durumlarda bilgilendirilmesi adına hayati uyarı bildirimi geliştirildi. Biz de bu rehberde iPhone hayati uyarı bildirimi hakkında bilgi vereceğiz.

iPhone Hayati Uyarı Bildirimi Nasıl Çalışır?

AFAD (Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), doğa afetler ve acil durumlarda iPhone kullanıcılarını “Hayati Uyarı Sistemi” sayesinde hızlıca uyarıyor. AFAD tarafından gönderilen bildirim, iPhone ekranlarında yüksek sesli siren sesi ve titreşimli şekilde çıkıyor. Bildirimde hem acil durum numaraları hem de alınması gereken önlemler vardır.

“Hayati Uyarı Bildirimi” alan kişiler, hızlıca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramaya ve güvenli bir yere gitmeye yönlendirilirler. iPhone cihazlar, AFAD’ın verilerinden yararlanarak depremleri algılayabiliyor. Akabinde kullanıcılara erken uyarı gönderiyor.

iPhone Hayati Uyarı Bildirimi Nasıl Açılır?

iPhone hayati uyarı bildirimi aktifleştirilmesi için şu adımlar takip edilmeli;

İlk olarak Ayarlar’a girilir.

Bildirimler sekmesine gidilir.

Ekranın en alt kısmına kaydırılarak “Hayati Uyarı Bildirimi” seçeneği bulunur.

Seçenek aktifleştirilir.

Böylelikle tüm adımların aktifleştirilmesinin ardından iPhone deprem algıladığı zaman kullanıcıya hemen bildirim gönderir. iPhone hayati uyarı bildirimi almak istemeyenler, deprem bildirimi iPhone ayarlarını kapatabilir. Bu noktada da uyarı adımlar takip edilip “Hayati Uyarı Bildirim” seçeneği devre dışı bırakılabilir.

iPhone Hayati Uyarı Bildirimi Avantajları Nelerdir?

iPhone deprem uyarısı sistemi birçok avantaja sahip. Bu avantajları şöyle sıralayabiliriz;

Kullanıcılar afetlerde güvenli yere yönlendirilerek can kaybının önüne geçilir.

Acil durumlarda anında bilgilendirme yaparak hızlı hareket etme imkanı doğar.

Ayarların kolayca değiştirilmesi mümkün olduğu için herkes bu sistemi çok rahat kullanabilir.

iOS deprem uyarı sistemi, iPhone’a ait ivmeölçer donanımını kullanıyor. Böylelikle depremler algılandığı için iPhone kullanıcılarına daha erken uyarı yapılır.

iPhone hayati uyarı bildiriminin kullanılması için bazı iOS sürümleri gerekiyor. Bu bildirim, iOS 15.4 ve sonraki sürümlerde mevcuttur.