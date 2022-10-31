iPhone Güvenlik Kontrolü ve Acil SOS Özelliği Nasıl Kullanılır?

iPhone güvenlik kontrolü ve acil SOS özelliği, kullanıcıları zor durumlardan kurtarmak için geliştirilmiştir. iOS 16 ile tanıtılan bir özellik olan iPhone güvenlik kontrolü; kullanıcının kendini tehlike altında hissettiği zaman devreye giriyor. Zor durumda kalan kişilerin hızlı bir şekilde yardım çağırmasını sağlıyor. Bu özellikle iPhone kullanıcısı acil durum kişilerini kolayca uyarabiliyor.

iPhone Güvenlik Kontrolü Nasıl Kullanılır?

iPhone cihazınızda yer alan bilgilerinizden hangilerini insanlarla paylaştığınızı gösteren özellik, güvenlik kontrolü şeklinde isimlendirilir. Aynı zamanda cihazınızdaki uygulamalara verdiğiniz izinleri de özellik sayesinde öğrenebilirsiniz. Güvenlik kontrolüyle tüm uygulama ve kişiler için verdiğiniz izinleri o anda iptal etme şansınız var. Belirttiğimiz tüm bu işlemleri aşağıda belirteceğimiz adımları takip ederek yapabilirsiniz.

iPhone güvenlik kontrolü kullanımı;

İlk olarak “Ayarlar” kısmına gelerek onu seçip akabinde “Gizlilik” ve “Güvenlik” sekmelerine dokununuz.

Aşağıya doğru kaydırarak “Güvenlik Kontrolü” ayarını seçiniz.

Güvenlik kontrolü; Acil Durum Sıfırlama, Paylaşımı ve Erişimi Yönetme olarak iki şekilde çalışmaktadır.

1. Acil Sıfırlama

Kişilerle uygulamalara izin verilen tüm erişimlerin paylaşımını durdurur. Acil olarak paylaşımın durdurulması gereken hususlarda devreye girer. “Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Güvenlik Kontrolü” bölümüne gidilir. “Acil Durum Sıfırlama” sekmesine tıklanır. “Face ID/ Touch ID/ Parola” üzerinden kimlik doğrulaması yapılıp ardından “Acil Sıfırlamayı Başlat” butonuna basılır. Butona bastıktan sonra şu aşamalar dikkate alınmalıdır;

iPhone cihazınız kesinlikle hiçbir uygulama ve kişiyle; fotoğraf kitaplığı, konum verisi gibi hususlar paylaşamaz. Bunun için yalnızca “Kişileri ve Uygulamaları Sıfırla” üzerine dokunmalısınız. “Sıfırla” sekmesine tıklayıp sonrasında onaylamanız yeterlidir.

İkinci aşamada uzaktan çıkış yapmayı düşündüğünüz cihazları seçerek, Apple kimliğinizi de o cihazlardan kaldırmanız mümkündür. Cihazların seçiminin ardından “Seçili Cihazları Kaldır” sekmesine basınız. Eğer seçili cihaz yoksa bu aşamayı geçmek için “Atla” butonuna dokununuz.

Hesabınızın güvenliği için telefon numaralarını ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz telefon numaralarını kaldırabilirsiniz. Yalnız, telefon numaralarının size ait olması gerekiyor. Liste içinde farklı telefon numaralarını kaldırıp, “Devam” butonuna tıklayabilirsiniz.

Başka kişilere Apple kimliği parolasını verdiyseniz parolayı mutlaka sıfırlayınız. “Şifreyi Güncelle” butonu yardımıyla kolayca şifre güncellemesi yapabilirsiniz. “Ayarlarda Daha Sonra Güncelle” seçeneğinden yararlanarak şifre saklama seçeneğini de tercih edebilirsiniz.

Acil durumlarda irtibat kurulacak kişiler ayarlanmalıdır. Burada ailenizden ya da çok güvendiğiniz arkadaşlarınızı seçebilirsiniz. iPhone acil SOS özelliği kullanmak zorunda kaldığınız zamanlarda seçtiğiniz kişilere durumunuz bildirilir. Güvendiğiniz kişileri ekleyip daha sonra “Devam” butonuna basabilirsiniz.

Yukarıdaki adımların tamamlanmasının ardından Güvenlik Kontrolü özelliği tarafından kişisel güvenliğin güçlendirilmesi için birtakım öneriler sunulur. Önerilerin olduğu listeyi inceleyip akabinde “Bitti” sekmesine tıklayabilirsiniz.

2. Paylaşım ve Erişimi Yönetme

iPhone’nunuz üzerinden bazı kişiler için paylaşım ve izin ayarlarını kaldırmayı “Paylaşımı ve Erişimi Yönet” seçeneğinden yapabilirsiniz. Paylaşım ve erişimi yönetme için şu adımlar dikkate alınmalıdır;

“Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Güvenlik Kontrolü”

“Paylaşımı ve Erişimi Yönet” sekmesine ve “Devam” butonu seçilmelidir.

Kimlerle hangi bilgileri paylaşacağınızı görüp ayarlama yapabilirsiniz. Bu sayfa üzerinden iPhone erişimi, konum vb. bilgilerinizi paylaşmayı düşünmediğiniz kişileri kaldırabilirsiniz.

Uygulamalardan hangileri bilgilerinize erişebiliyor onları görüntüleyebilirsiniz. Kullanmak istemediğiniz ve siz tarafından yüklenmeyen uygulamalar da kaldırılır. Kaldırma işlemi sonrasında “Devam” üzerine tıklayıp diğer adıma geçiniz.

Apple kimliği üzerinden giriş yapıldığı takdirde cihaz listeleri ortaya çıkar. Liste içinde tanınmayan cihazlar varsa onlar kaldırılabilir.

Güvendiğiniz kişileri doğrulayıp güvenmediklerinizi kaldırabilirsiniz. Başka güvendiğiniz kişilerden de ekleyebilirsiniz.

iPhone, Apple kimliği parolasının güncellenmesini talep eder. Başka kişilerin parolanızı parola yöneticisi üzerine kaydetmesi ya da parolanın bir yere not edilmesine karşılık önlem alınmış olur. Parolayı hızlıca güncelleyerek Apple kimliği güven altına alınır.

Son aşamada verilerinizi güvene almak için iPhone cihazınızın şifresini değiştirebilirsiniz.

Yukarıda sıraladığımız paylaşım ve erişim yönetme aşamalarının tümünü yaptıktan sonra güvenlik konusunu daha çok güçlendirmek için sistem tarafından bazı eylemler önerilecek. Sistem tarafından önerilen listeye göz attıktan sonra “Bitti” butonuna tıklayınız.

iPhone Acil SOS Nasıl Kullanılır?

SOS arama otomatik olarak iPhone cihazın yerel acil servis numarasını aramaktadır. Ülke ve bölgelerin bazılarında ihtiyaç duyacağınız servisi siz kendiniz seçmek zorundasınız. Acil durum kişileri ekleyerek zor durum kaldığınızda size ulaşılmasını sağlayabilirsiniz.

Acil arama sona erince iptal etmediğiniz takdirde acil durum kişilerinize mesajla uyarı gider. iPhone cihazınız sizin o an içindeki konumunuzu bildiriyor. SOS modu içindeyken bir süre konumuzun değişmesine bağlı olarak acil durum kişileri güncellenir.

iPhone 7 ve önceki modellerde acil SOS özelliğinden yararlanma;

Acil SOS sürgünü görüntüleyesiye kadar cihazın yan ya da üst düğmesinin üzerine 5 defa basınız. Acil arama sürgüsü göründükten sonra diğer aşamaya geçiniz.

Acil servise ulaşım, Acil SOS sürgüsünün sürüklenmesiyle gerçekleşir.

Aramanın sonlanmasının ardından özelliği iptal etmezseniz cihazınız acil durum için seçtiğiniz kişilere mesaj göndermeye başlar. Konum servisleri kapalı olsa dahi geçici açılır. Konumunuz değiştiğinde kişilerinize yeni yerinizin bildirimi gider. Ortalama 10 dakika geçince size de bildirim gelir.

iPhone 8 ve sonraki modellerde acil SOS özelliği;

Acil SOS sürgüsü ekrana gelene kadar ses yüksekliği düğmelerinden herhangi birini ya da cihazın yan tarafındaki düğmelerden birine basınız.

Acil servisi arayabilmek içinde Acil Arama sürgüsü sürüklenmelidir. Sürgüyü sürüklemeden yan düğme ile ses yüksekliği düğmelerini basılı tutunuz. Geri sayım başlayarak uyarı sesi alırsınız. Geri sayım bitinceye dek düğmeler basılı tutulursa iPhone otomatik acil servisi aramaya başlar.

iPhone cihazlardaki güvenlik kontrolü ve acil SOS özelliği haricinde iOS İçin Kişisel Güvenlik ve Acil Durum Uygulamaları için ilgili yazımızı okuyabilirsiniz.