iPhone iCloud Aktivasyon (Etkinleştirme) Kilidi Kırma Nasıl Yapılır?

iPhone aktivasyon kilidi, ikinci el iPhone alanların karşılaştığı sorunların başında geliyor. Kullanıcı, iCloud’dan çıkış yapmadan iPhone’u sildiğinden etkinleştirme kilidi açık kalıyor. iPhone aktivasyon kilidini kaldırmanın yolu Apple kimliği ve parolasını girmek ama ya satıcıya ulaşamıyorsanız? Bu noktada iPhone aktivasyon kilidi açma, kırma, kaldırma arayışı başlıyor. Bu blog yazımızda iPhone iCloud aktivasyon kilidi kırmanın yolunu gösteriyoruz. iPhone etkinleştirme kilidi kırma programı ile iCloud etkinleştirme kilidi kaldırmanın ne kadar basit olacağını göreceksiniz.

iPhone Aktivasyon Kilidi Çözümü Basit!

iPhone etkinleştirme kilidi, telefonunuzun kaybolması veya çalınması durumunda cihazınızı ve içindeki bilgileri güvende tutmak için tasarlanmış bir özellik. iCloud’dan çıkış yapmadan aygıtı silerseniz aygıtınız etkinleştirme kilidi ile korunmaya devam eder. Kendi aygıtınızı sildiyseniz veya aygıtı başka birisinden satın aldıysanız, doğru Apple kimliği ve parolasını girerek etkinleştirme kilidini kapatabilirsiniz. Ya Apple kimliğinizin şifresini hatırlamıyor, sıfırlama seçeneği de yoksa? iPhone sizin de olmayabilir, ikinci el almış olabilirsiniz. Ya satıcıya ulaşamıyor veya satıcı da Apple kimliğini hatırlamıyorsa? iMyFone iBypasser iPhone Activation Lock Removal, parolaya ve Apple kimliğine ihtiyaç duymadan iCloud aktivasyon kilidini açmanıza yardımcı oluyor.

iCloud iPhone'umu Bul Etkinleştirme Kilidi Kırma

iPhone aktivasyon kilidi kaldırma programı ile iPhone iCloud bypass - aktivasyon ekran klidini atlama sadece üç adımda gerçekleşiyor. Adımlara geçmeden önce, bu işlemin jailbreak gerektirdiğini, cihazı sıfırlamanız durumunda aktivasyon kilidi ekranı ile tekrar karşılaşacağınızı, telefon aramaları, hücresel ve iCloud dışında tüm iOS özelliklerinin kullanılabilir olacağını belirtmek isterim. Şimdi iPhone iCloud aktivasyon kilidi açma adımlarına geçebiliriz:

Programı bilgisayarınıza indirip açın. Karşılama ekranında “Start”a tıklayarak ilerleyin.

iPhone’unuzu Lightning USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayın.

Program, iOS cihazınız için doğru jailbreak paketini indirmeye başlayacaktır.

Jailbreak paketi indirme işlemi tamamlandığında “Start Jailbreak”e tıklayın.

Ekrandaki yönergeleri takip ederek cihazınızı DFU moda alın. Jailbreak işlemi birkaç dakika sürecektir. Jailbreak bittiğinde “Next”e tıklayın.

Cihaz modeli, iOS sürümü, IMEI numarası ve diğer cihaz bilgilerini doğrulayın. Ardından “Start Bypass”e tıklayarak devam edin.

iPhone iCloud bypass - ekran kilidini atlama işlemi fazla uzun sürmeyecektir.

Artık yeni bir Apple ID ile iPhone’unuzu ayarlayabilirsiniz.

iPhone Kilit Kırma

iPhone kullanıcılarının sıklıkla karşılaştığı bir diğer sorun da iPhone kilit ekranı şifresini unutmak, Apple kimliği şifresini unutmak, ve iPhone ekran süresi şifresini veya sınırlama şifresini unutmak. Size bu üç sorunu da üç basit adımda çözebilen yetenekli bir program var desem? iMyFone LockWiper, şu üç durumda hayat kurtarıcı bir program:

Apple ID Kaldırma

Apple ID, Apple hizmetlerine erişmek için kullanılır. Apple kimliği şifresini unutursanız, iPhone’umu Bul’u kapatamazsınız, iPhone’u silemezsiniz, App Store’dan uygulama/oyun indiremezsiniz vs. iMyFone LockWiper, parola girmeden Apple kimliğinizi cihazınızdan kaldırmanıza yardımcı olur.

iPhone Ekran Kilidi Kırma - Ekran Kilidi Şifresini Kaldırma

iPhone’a şifre koymak, gizliliği korumanın en iyi yolu. Peki ya parolayı girmekte sorun yaşıyorsanız? Endişelenmeyin! iMyFone LockWiper, iPhone kilit ekranı şifresini kaldırmanıza ve iPhone’unuza tam erişim sağlamanıza yardımcı olur. iPhone kilit ekranı şifreniz ister 4 haneli, ister 6 haneli olsun, ister Touch ID, ister Face ID olsun farketmez, iPhone şifrenizi unuttuğunuzda, birkaç kez yanlış girdiğinizde, ikinci el satın aldığınızdan şifresini bilmemeniz durumunda, iPhone ekranı kırıldığında veya Face ID/Touch ID çalışmadığında ekran kilidi şifresini atlamak için bu programı kullanabilirsiniz. Ayrıca şifresiz iCloud aktivasyon kilidi kaldırma hakkında ilgili makaleye de buradan ulaşabilirsiniz.

iPhone Sınırlama Şifresi Kırma

iMyFone LockWiper, iPhone ekran süresi şifresini veya iPhone kısıtlama şifresini (sınırlama parolasını) unutmanız durumunda da yardımcı olur. Verileriniz kaybolmaz, tamamen güvenlidir ve hızlı ve kolaydır.