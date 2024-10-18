iOS 18'de iPhone Kurtarma Modunda Kaldı, Nasıl Çözülür? (Veri Kaybı Olmadan)

iOS 18'in heyecan verici yeniliklerini deneyimlemek isteyen kullanıcıların bir kısmı, beklenmedik sorunlar ile karşılaşabiliyor. Bu problemlerden biri de telefonun kurtarma modunda takılı kalması. iPhone kurtarma modunda kaldı ise uygulanabilecek yöntem bulunuyor.

Bu rehberde bir yazılım hatasıyla karşılaşıldığında veya cihazı güncellerken sorun meydana geldiğinde iPhone'u ücretsiz ve veri kaybı olmadan önceki durumuna geri getirmenin yolunu açıkladık.

Kurtarma Modu Nedir? Neden Önemlidir?

Kurtarma modu, iPhone'da meydana gelen bazı sorunları çözmek için kullanılan bir özelliktir. Bu mod genellikle telefon düzgün şekilde açılmadığında ya da iOS güncelleme veya geri yükleme işlemleri esnasında sorun yaşandığında devreye girer. Böylelikle cihazın düzgün şekilde çalışması sağlanır.

IPhone'un Kurtarma Modunda Takılı Kalmasının En Yaygın Nedenleri

Bir iPhone'un kurtarma modunda takılı kalmasının birden fazla nedeni vardır. Bunlardan en yaygın olanları şu şekildedir:

Güncelleme Hataları: Eksik veya sorunlu iOS güncellemeleri iPhone'unuzun kurtarma moduna girmesine neden olabilir ve normal şekilde çalışmasını engelleyebilir.

Eksik veya sorunlu iOS güncellemeleri iPhone'unuzun kurtarma moduna girmesine neden olabilir ve normal şekilde çalışmasını engelleyebilir. Yazılım Hataları: Yazılımla ilgili problemler, özellikle de iOS 18 gibi yakın zamanda yayınlanan sürümlerle ilgili sorunlar, iPhone'unuzun kurtarma modunda takılı kalmasına neden olabilir.

Yazılımla ilgili problemler, özellikle de iOS 18 gibi yakın zamanda yayınlanan sürümlerle ilgili sorunlar, iPhone'unuzun kurtarma modunda takılı kalmasına neden olabilir. Donanım Sorunları: Donanımın zarar görmesi veya pil arızaları gibi daha seyrek görülen sorunlar nedeniyle iPhone'unuz kurtarma modunda kalabilir.

Kurtarma Modundan Çıkma Yöntemleri (Ücretsiz ve Veri Kaybı Olmadan)

Kurtarma modundan çıkma işlemi için uygulanabilecek çözüm yöntemi:

1. iMyFone Fixppo Kullanarak Veri Kaybı Olmadan Kurtarma Modundan Çıkma

iMyFone Fixppo, telefonun kurtarma modundan çıkması için sorunsuz ve güvenilir bir yoldur. Bu program, verilerinizin bütünlüğünü sağlayan bir çözüm sunar. Sorunu düzeltmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

iMyFone Fixppo'yu indirin: iMyFone Fixppo'yu bilgisayarınıza indirin ve yükleyin.

iPhone'unuzu Bağlayın: Bir USB kablosu kullanarak iPhone'unuzu bilgisayara bağlayın. Fixppo'yu açın ve menüden "Exit Recovery Mode" seçeneğini seçin.

Kurtarma Modundan Çıkın: "Exit" butonuna tıkladığınızda, Fixppo hemen çalışmaya başlayacaktır. iPhone'unuz yeniden başlatılacak ve birkaç dakika içinde herhangi bir veri silinmeden kurtarma modundan çıkacaktır.

iMyFone Fixppo ile Gelişmiş Onarım

Yukarıdaki yöntemin yetersiz kalması durumunda daha kapsamlı bir düzeltme gerekebilir. Bunun için aşağıdaki adımları uygulayın.

PC'ye Bağlanın ve Fixppo'yu Çalıştırın: iPhone'unuzu PC'ye bağlayarak Fixppo'yu açın.

Onarım Modunu Seçin: Cihazınızı fabrika ayarlarına döndürebilecek "Deep Repair" ile verilerinizi koruyan "Standard Repair" arasında seçim yapın.

Ürün Yazılımını İndirin: En güncel Firmware yazılımını indirmek için talimatları izleyin.

Onarım İşlemi: Başlatmak için "Start Standard Repair" butonuna basın. İşlem tamamlandıktan sonra iPhone'unuz kurtarma modundan sorunsuz şekilde çıkacaktır.

2 iPhone'u Zorla Yeniden Başlatın

Kurtarma modundan çıkma işleminin hızlı ve kolay bir yolu yeniden başlatmaya zorlamaktır. Adımlar iPhone'unuzun modeline bağlı olarak değişir.

iPhone 8 ve üzeri modellerde: Ses açma ve ses kısma butonlarına basılı tutun. Ardından, Apple logosunu görene kadar yan taraftaki güç butonuna basılı tutun.

Ses açma ve ses kısma butonlarına basılı tutun. Ardından, Apple logosunu görene kadar yan taraftaki güç butonuna basılı tutun. iPhone 7 serisi: Apple logosu görünene kadar yan taraftaki güç butonuna ve ses kısma butonuna aynı anda basın.

Apple logosu görünene kadar yan taraftaki güç butonuna ve ses kısma butonuna aynı anda basın. iPhone 6s ve daha eski modeller: Apple logosu görünene kadar güç butonuna ve Home butonuna aynı anda basılı tutun.

Bu yöntem, küçük çaptaki yazılım sorunlarını düzeltmede işe yarar ve iPhone'unuzun normal şekilde yeniden başlatılmasını sağlar.

3. Finder/iTunes Kullanarak Güncelleme veya Geri Yükleme

Yukarıdaki yöntemler işe yaramazsa Windows bilgisayarda iTunes veya Mac'te Finder'ı kullanmayı deneyebilirsiniz.

Finder ve iTunes'un Güncelliğini Kontrol Edin: iTunes veya Finder'ın Mac veya PC'nizdeki en son sürümler olduğundan emin olun.

iPhone'unuzu Bağlayın: iPhone'unuzu bilgisayarınıza bağlayın.

Güncelle veya Geri Yükle'yi seçin: Verileri silmeden iOS'u yeniden yüklemek için "Güncelle" seçeneğini, cihazınızdaki verileri silmek için "Geri Yükle" seçeneğini seçin.

Kurtarma Modunda Takılı Kalma Sorunu Devam Ediyorsa Ne Yapılmalı?

Yukarıdaki yöntemleri denediğiniz hâlde problem düzelmediyse Apple Destek ile iletişime geçebilir, Apple Store'u veya yetkili teknik servisi ziyaret edebilirsiniz.

Kurtarma Modunda Takılı Kaldı Sorununu Önlemek İçin İpuçları

Hata riskini azaltmak için iPhone'unuzu düzenli olarak iOS'un en son sürümüne güncelleyin.

Güncelleme sırasında telefonun açık ve Wi-Fi'ye bağlı olduğundan emin olun.

Sorunları önlemek için pilin durumuna dikkat edin.

İşletim sisteminin beta sürümünü kullanırken, özellikle de önemli iOS yükseltmelerinden sonra dikkat edin.

Sonuç

iPhone'un kurtarma modunda takılı kalmış olması can sıkıcı olsa da doğru araç ve yöntemlerle cihazınızı tekrar çalışır hâle getirebilirsiniz. Yukarıda belirtilen talimatları uygulayarak sorunu çözebilir ve iPhone'unuzun herhangi bir veri kaybı yaşamadan iOS 18'i çalıştırmaya devam etmesini sağlayabilirsiniz.