iPhone Notlar Uygulamasının 8 Bilinmeyen Özelliği

iPhone Notlar uygulaması özellikleri ve kullanışlı bir deneyim yaşatması ile dikkat çekiyor. Aklınıza gelen bir düşünceyi unutmamak adına hızlıca uygulamaya girerek not alabilirsiniz. Ayrıca uygulamayı; taslak çizmek ve yapılacaklar listesi oluşturmak için de kullanabilirsiniz. İşte iPhone Notlar uygulamasını tam potansiyelle kullanmayı sağlayacak bilinmeyen 8 özelliği aşağıda detaylı şekilde belirttik.

iPhone Notlar Uygulamasının 8 Özelliği

Apple’ın iPhone cihazları, Notlar uygulamasıyla kullanıcıların günlük hayatlarını önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Fakat bu uygulama çok az kişi tarafından aktif bir şekilde kullanılıyor. iPhone Not defteri uygulaması özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

1. Belgelerin Taranıp Notun PDF Olarak Eklenmesi

İlk olarak “fotoğraf” simgesi üzerine tıklanmalı.

Ardından belge tarama seçilip “Kaydet” butonuna basılmalı.

Yukarıdaki adımlardan sonra notunuz cihazınıza aranabilir PDF olarak kaydedilebilecek.

2. Hızlı Notların Gücünün Etkinleştirilmesi

Ayarlar > Kontrol Merkezi’ ne giderek “Hızlı Not” eklenebilir.

Sağ köşe aşağıya doğru kaydırılarak sonrasında “Hızlı Not” düğmesine dokunulmalıdır. Bu işlemin ardından her yerden not eklenebilir.

Kaydedilen bir URL ziyaret edildiğinde not görüntülenmesi için bağlamı da kaydetmektedir.

3. Parola Korumalı Bir Not Oluşturma

Parola korumalı not oluşturma işlemi için öncelikle nottaki “…” ögesine basılmalıdır. Ardından “Kilitle” butonu seçilir. Akabinde ilk kez iPhone’unun koduyla manuel olanı tercih ediniz. Yalnız manuel kod unutulursa nota ulaşmak da imkansız hale gelir. Notun görüntülenmesi için FacelD ya da koda ihtiyacınız olacak.

4. Fiziksel Bir Belgedeki Metnin Kopyalanıp Nota Yapıştırılması

iPhone Notlar uygulamasının bilinmeyen özellikleri arasında fiziksel bir belgedeki metnin kopyalanıp nota yapıştırılması da yer alıyor.

Öncelikle “Fotoğraf” simgesine tıklanır.

Metin tarama seçilmeli.

Metin bulunup “Ekle” simgesine tıklanmalı.

Sıraladığımız adımlardan sonra metininiz not haline getirilmiş olacak. Manuel yazıdan hiçbir farkı yoktur.

5. Notların Akıllı Klasöre Düzenlenmesi

Sol alt köşede konumlanan “Yeni Klasör”e tıklanır. Daha sonra “Akıllı Klasöre Dönüştür” seçeneğine tıklanıp yeni bir klasör oluşturulur. Şu şekilde klasörler oluşturabilirsiniz;

Sabitlenmiş Notlar

Kontrol etmediğiniz yapılacaklar listesi

Belirli etiketler

6. Bir Notun PDF Olarak Kaydedilmesi (Gizli Bir Özellik)

Not kısmından "Paylaş" simgesi seçilir. Başlığın altından “İşbirliği Yap” alanına tıklanır.

İşbirliği Yap üzerine dokunulup sonrasında “Bir Kopya Gönder” seçilir. Yukarıya kaydırılarak notun PDF önizlemesi için İşaretle’ ye dokunulur.

Bitti > Dosyayı Kaydet’ e tıklanır. Böylelikle PDF oluşturulmuş olur.

7. Yapılacaklar ya da Alışveriş Listesinin Hazırlanması

Liste oluşturulup “Paylaş” düğmesi seçilir.

“İşbirliği Yap” seçili olduğundan emin olunmalıdır.

Bağlantı başka kullanıcılarla paylaşılabilir.

Listeniz cihazların arasında kolayca senkronize olabilir.

8. Klasörü Paylaş

“…” ögesine dokunularak “Klasörü Paylaş” seçilmelidir. Daha sonra klasör paylaşılabilir.

Davet kabul edildikten sonra notlarda etiketlemeler yapılabilir. Klasör içerisindeki tüm etkinlikler görülebilir.

iPhone Notlar uygulamasının bilinmeyen 8 özelliğinden yazımızda bahsettik. Dilerseniz iOS 16'da Apple'ın Gizli Tuttuğu 3 iPhone Özelliği başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.