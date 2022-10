iOS 16'da Apple'ın Gizli Tuttuğu 3 Gizli iPhone Özelliği

iOS 16 yaklaşık bir ay kadar önce kullanıcıların beğenisine sunuldu. Çoğu iPhone kullanıcısı, Apple güncellemesinin tüm yeni özelliklerini ve tuhaflıklarını keşfetmek için bolca zamana sahipti. Bununla birlikte bir ay sonra bile iOS 16'nın sunduğu her şeyi keşfetmemiş olma ihtimaliniz var.

Apple güncellemeyi tanıttıktan kısa bir süre sonra iOS 16'nın öne çıkan özelliklerine sizler için değinmiştik. Bunlar sadece buzdağının görünen kısmıydı, bunlar dışında Apple'ın tanıtmadığı ancak kullanışlı iOS 16 özellikleri de bulunuyor.

1. Kişiler Daha Kolay Silinebiliyor

Bir iPhone'daki kişiler listesinden kayıtları kaldırmak her zaman garip bir şekilde karmaşık bir işlem olmuştur ancak iOS 16 bu birkaç adımı ortadan kaldırıyor. Telefonunuzu iOS 16'ya güncelledikten sonra Kişiler uygulamanıza gidin ve kaldırmak istediğiniz kişiyi basılı tutun. Bir açılır menü görünecek ve menünün altında Kişiyi Sil düğmesini göreceksiniz.

2. Kontrol Merkezi'ne Hızlı Not Ekleyebilirsiniz

Hızlı Notlar, iOS 16'nın en az bilinen özelliklerinden biridir. Çok fazla not alıyorsanız ancak her seferinde Notlar uygulamasını açmaktan nefret ediyorsanız Kontrol Merkezi'ne Hızlı Not eklemeniz yeterlidir. Bunu Ayarlar > Kontrol Merkezi'ne giderek ve Hızlı Not'un yanındaki artı düğmesine dokunarak yapabilirsiniz.

3. URL ve Dosyaları İstediğiniz Uygulamada Açabilirsiniz

Genellikle Mesajlar'da bir bağlantıya dokunduğunuzda, iPhone'unuz bu bağlantıyı otomatik olarak doğru uygulamada açar. Bir web sitesinin bağlantısına dokunursam, bu benim varsayılan tarayıcı uygulamam olduğu için Chrome'da açılır ancak iOS 16'da bazı bağlantıları hangi uygulamalarda açmak istediğinizi gerçekten seçebiliyorsunuz. Mesajlar'da bir URL'ye uzun süre basarsanız, zaman zaman birden fazla uygulama adı görürsünüz. Ardından bağlantının hangi uygulamayı açmasını istediğinize karar verebilirsiniz.