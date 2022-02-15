iPhone Kulaklık Modunda Kaldı, Ne Yapmalıyım?

iPhone kulaklık modunda kaldı hatası, kullanıcıların sıklıkla karşılaştığı sorunlardan bir tanesidir. Peki, iPhone neden kulaklık modundan çıkmıyor? Bu sorunla karşı karşıya kalan kullanıcılar için bir rehber hazırladık.

Hoparlör veya kulaklığın çok hızlı şekilde çıkarılması, kulaklık veya hoparlörün cihaz işlem yaparken çıkarılması, uyumlu olmayan veya düşük kalite, bilinmedik markaların hoparlörünün kullanılması veya kulaklık girişindeki bir sorun, kulaklık modunda kalma hatasına sebebiyet verebilmektedir.

Meydana gelen sorun donanım kaynaklıysa cihazınızı resmi Apple Store ya da yetkili bir teknik servise götürülmelidir. Karşı karşıya kalınan sorun yazılımdan kaynaklanıyorsa hazırladığımız rehberde yer alan yöntemleri uygulayabilirsiniz.

iPhone Kulaklık Modunda Kaldı Sorunu Nasıl Çözülür?

Kulaklığı birkaç kez takıp çıkarın.

Başka bir kulaklık takıp çıkarmayı deneyin.

Cihazınızı yeniden başlatın.

Kulaklık girişini temizleyin.

iOS'u güncelleyin veya geri yükleyin.

Apple Destek ile iletişime geçin.

Yukarıdaki maddelerde yer alan yöntemler, cihazınızda meydana gelen hatanın çözülmesine yardımcı olabilir. Bunların nasıl yapılacağını ise aşağıdan öğrenebilirsiniz.

1. Kulaklığı Birkaç Kez Takıp Çıkarın

Bu yöntem her ne kadar basit olsa da yaşadığınız sorunu ortadan kaldırabilir. Bu nedenden dolayı kulaklığı ya da hoparlörü birkaç kez çıkarıp takmayı deneyin. Bu yöntemi uyguladıysanız ancak işe yaramadıysa bir sonraki adıma geçin.

2. Başka Bir Kulaklık Takıp Çıkarmayı Deneyin

Yaşadığınız sorunun kaynağı, sahip olduğunuz kulaklık olabilir. Elbette orijinal EarPods’lardan bahsetmiyoruz. Yurt dışından oldukça düşük bir fiyata satın aldığınız bir kulaklık iOS’te bir soruna yol açmış olabilir.

Meydana gelen problemin kulaklığınızdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit etmek için farklı bir kulaklık deneyin. Bu yöntemi denediyseniz ve sorununuz hâlâ devam ediyorsa bir sonraki adıma geçin.

3. Cihazınızı Yeniden Başlatın

Yeniden başlatma, iOS işletim sistemine sahip olan cihazlarda meydana gelen pek çok sorunu çözebilmektedir. Cihazı yeniden başlatmak, ses çıkış ayarlarını da yeniler. Dolayısıyla cihazınızı yeniden başlatın ve sorunun hâlâ devam edip etmediğini kontrol edin. Sorun devam ediyorsa diğer yönteme geçin.

4. Kulaklık Girişini Temizleyin

Kulaklık girişinde biriken toz ve su kalıntısı, söz konusu problemin yaşanmasına yol açabilir. El feneri yardımı ile kulaklık jakının içerisine bakıp oldukça dikkatli bir şekilde kürdan veya pamuk ile temizleyin. Bu yöntemi uygularken kulaklık girişine zarar vermemek için çok dikkatli olmalısınız.

5. iOS'u Güncelleyin veya Geri Yükleyin

Cihazınız jailbreak’li ise dikkat etmeden yüklediğiniz bir tweak, sistem dosyalarına zarar vermiş olabilir. Cihazı DFU moda alıp kurtarma veya güncellemeyi deneyin. Bu işlem uzun sürecek ancak neticede modifiye edilmiş sistem dosyaları yerini orijinal sistem dosyalarına bırakacak. Diğer deyişle cihazınız satın aldığınız ilk haline geri dönecek.

6. Apple Destek ile Iletişime Geçin

İster Twitter üzerinden isterseniz de web tarayıcısından destek ekibi ile iletişime geçebilirsiniz. Böylece meydana gelen sorunun donanımsal mı yoksa yazılımsal mı olduğu ortaya çıkacaktır. Uzaktan yardım da sorununuzu çözmediyse, bulunduğunuz şehirdeki Apple yetkili servis sağlayıcısını ziyaret edebilirsiniz.

Telefon kulaklık modunda kaldı rehberi hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada yer verdiğimiz yöntemler sorununuzu çözdü mü? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.