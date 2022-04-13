iPhone Şarjı Olduğu Halde Aniden Kapanıyorsa Ne Yapmalısınız?

iPhone’un genetik sorunlarından birisi de şarjı olmasına rağmen aniden kapanması. Bu sorun ne yazık ki birçok iPhone kullanıcısının canını sıkıyor. Şarj seviyesi yüzde 40 veya daha üstü olmasına karşın cihazin aniden kapanması durumuyla karşılaşanların sayısı her geçen gün artıyor. Peki bu sorunun çözümü var mı?

iPhone Şarjı Olduğu Halde Neden Kapanır?

iPhone’larda batarya başlı başına bir sorun ve kullanıcılar sadece düşük kapasite bataryayla günü geçirmenin yollarını aramakla kalmıyor; cihazlarını şarj ederken de sorunlarla karşılaşıyorlar. Şarj yüzdesinin hatalı gösterilmesi kullanıcıları çileden çıkarabiliyor. Az sayıda kullanıcı bu durumla karşılaşsa da görmezden gelmemek olmaz dedik ve cihazları sürpriz bir şekilde kapanan iOS kullanıcılarımız varsa deneyebilecekleri yöntemleri gösteren bir rehber yazı hazırlayalım dedik. İşte iPhone’unuzun aniden kapanması sorunu ile karşılaştığınızda Apple Zorlu Center veya Akasya’ya gitmeden denemekten zarar gelmez yöntemler...

iPhone Şarjı Olduğu Halde Kapanıyorsa Ne Yapmalısınız?

Yazılım Güncellemesi

DFU Mod

Batarya (Pil) Kalibrasyonu Yapmak

Donanımsal Sorunlar

Yazılım güncellemesi

Apple’ın yazılım güncellemelerinin sadece yenilikler getirmediğini; performans ve kullanım süresini de etki yaptığını biliyoruz. Cihazın ciddi anlamda hızlanması veya stabil dediğimiz iOS’un en yeni modellerde dahi takılma göstermesinin yanı sıra kullanım süresinin azalması yazılım güncellemelerinde sıklıkla karşılaştığımızdan artık alıştığımız bir durum. Bu noktada pil sorunu donanımsal olabildiği gibi yazılımsal da olabiliyor. Cihazınızda yeni bir yazılım güncellemesi olup olmadığına bakmak için Ayarlar – Genel – Yazılım Güncelleme menüsüne gitmeniz kafi. Yeni bir güncelleme görürseniz, güncelleme detaylarında “pil” anahtar kelimesini görmeseniz dahi hemen indirerek güncellemeyi uygulayın. Tabii ki stabil iOS sürümünden bahsediyoruz. Herkese açık geliştirici sürümünü yüklediyseniz hatalarla boğuşacağınıza da önceden kabul etmişsinizdir.

DFU Mod

Kurtarma modundan daha etkili bir mod olan DFU Restore, sorununuzu çözebilir. iPhone’unuzu kurtarma moduna almak için telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın. (iTunes otomatik olarak açılacaktır) iPhone’unuz bilgisayarınıza bağlıyken, Uyku/Uyanma ve Ana Ekran düğmelerine aynı anda 10 saniye süreyle basılı tutun ve Apple logosunu gördüğünüzde bırakmayın; kurtarma modu ekranını (telefonda iTunes simgesi, bilgisayarda “iTunes kurtarma modunda bir iPhone tespit etti” uyarısı) görünceye kadar basılı tutmaya devam edin. Bu noktada iTunes’daki açıklamaya göre iPhone’unuzu sorunsuz günlerine döndürebilirsiniz.

Batarya (Pil) Kalibrasyonu Yapmak

Pil kalibrasyonu deneyebileceğiniz yöntemler arasında. Bu işlem için iPhone’unuzu pilini tamamiyle hızlı bir şekilde tükettikten sonra (şarj seviyesi yüzde 0’a inecek ve telefonunuz otomatik olarak kapanacak) şarj seviyesi yüzde 100’e ulaşana kadar şarj edin ve şarj süresince telefonunuzu şarjdan çıkarmayın veya kullanmayın. iPhone’unuzun yüzde 100 şarj edildiğini gördükten sonra 1 saat kadar daha şarjda bırakın. iPhone’unuzu normal şekilde kullanın ve ilk adımları (yüzde 100 şarj etme, 1 saat ekstra şarjda bırakma) tekrarlayın. Pil kalibrasyonu da işe yaramazsa geriye bir tek adım kalıyor.

Donanımsal Sorunlar

Yukarıdaki adımları uygulamanıza rağmen iPhone’unuz şarj olduğu halde aniden kapanmaya devam ediyorsa sorun donanımsaldır. Bu noktada Zorlu Center veya Akasya yolu göründü demektir. Eğer cihazınızın garantisi bitmişse 189 TL (Apple Türkiye’nin garanti dışı pil değişimi için istediği ücret buydu, değişmisse bilemeyeceğim) gibi bir masrafınız oluyor.