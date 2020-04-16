iPhone Batarya Karşılaştırma, iPhone Batarya Kaç mAh? Öğrenme

“iPhone bataryası kaç mAh?” “iPhone batarya ömrü ne kadar?” gibi iPhone’un pil ömrüne ilişkin sorularımızın yanıtı hiçbir zaman Apple’dan gelmedi. Yeni iPhone tanıtımından hemen sonra yapılan testlerle veya Battery Life gibi iPhone batarya uygulamaları ile pil kapasitesini öğrenebiliyoruz. Bu blog yazımızda iPhone’ların batarya kapasitelerini karşılaştırıyoruz. iPhone 6s’den iPhone 11 Pro Max’e kadar pil kapasitelerini öğrenebilirsiniz.

iPhone Bataryası Kaç mAh? Öğrenme

Apple, iPhone’ları tanıtırken her zaman bellek miktarı ve batarya kapasitesini es geçiyor. Lansmanda söz yeni iPhone’un pil performansına geldiğinde batarya kapasitesini paylaşmak yerine şu kadar saate kadar dayanıyor veya daha eski bir modelle aynı pil ömrünü sunduğu söylüyor. Örneğin, son tanıtılan 2020 iPhone SE batarya kapasitesi 1821 mAh ancak bu bilgi Apple’ın sitesinde yer almıyor. Apple’ın iPhone karşılaştırma sayfasında iPhone SE (2. Nesil) Güç ve Pil bölümünde iPhone 8 ile yaklaşık aynı pil ömrü sunduğu bilgisi dışında 13 saate kadar video oynatma, 8 saate kadar online video izleme, 40 saate kadar ses çalma bilgisini alabiliyorsunuz. iPhone SE 2 kaç mAh? cevabını biliyorsunuz. Peki, iPhone’unuzun bataryası kaç mAh? App Store’dan ücretsiz indirebileceğiniz Battery Life vb. uygulamalarla iPhone batarya kaç mAh öğrenme şansınız var. “iPhone pil (batarya) uygulamalarına güvenmiyorum.” diyorsanız, aşağıdaki tablodan da iPhone’unuzun batarya kapasitesini, iPhone batarya sağlığını (pil durumu) öğrenebilirsiniz.

iPhone Batarya Ömrü Ne Kadar?

iPhone batarya ömrü, fiziksel pil ömrü, işlemci verimliliği ve işletim sistemi davranışının birleşiminin sonucudur. iPhone pil ömrü, GPS veya oyun oynama ve hatta coğrafi konum gibi mevcut özelliklere göre önemli ölçüde değişebildiğinden aynı değerleri alamayabilirsiniz. Telefon sinyaliniz zayıfsa, telefon hücresel bağlantıyı korumak için daha fazla güç harcayacağından iPhone pil ömrünüz daha az olabilir. Apple tarafından sağlanan video oynatma raporu, temel olarak telefonun dahili alanında saklanan video içeriklerini sürekli olarak ne kadar süre oynatılabildiğidir. Daha yüksek elbette daha iyi.

iPhone Batarya (Pil) Karşılaştırma Model Batarya Kapasitesi Video Oynatma Online Video İzleme Ses Çalma iPhone 6 1810 mAh 11 saat - 50 saat iPhone 6 Plus 2915 mAh 14 saat - 80 saat iPhone 6s 1715 mAh 11 saat - 50 saat iPhone 6s Plus 2915 mAh 14 saat - 80 saat iPhone SE 1624 mAh 13 saat - 50 saat iPhone 7 1960 mAh 13 saat - 40 saat iPhone 7 Plus 2900 mAh 14 saat - 60 saat iPhone 8 1821 mAh 13 saat - 40 saat iPhone 8 Plus 2675 mAh 14 saat - 60 saat iPhone X 2716 mAh 13 saat - 60 saat iPhone XS 2658 mAh 14 saat - 60 saat iPhone XS Max 3174 mAh 15 saat - 65 saat iPhone XR 2942 mAh 16 saat - 65 saat iPhone 11 3110 mAh 17 saat 10 saat 65 saat iPhone 11 Pro 3046 mAh 18 saat 11 saat 65 saat iPhone 11 Pro Max 3969 mAh 20 saat 12 saat 80 saat 2020 iPhone SE 1821 mAh 13 saat 8 saat 40 saat

iPhone dünyasındaki pil ömrü kralı, Apple’ın en büyük ve en pahalı modeli iPhone 11 Pro Max. Telefonun bataryası neredeyse 4000 mAh. Amiral gemisi sınıfındaki Android telefonlarla kapışacak düzeyde ki, iOS’in Android işletim sisteminden daha az güç tükettiğini göz önüne alacak olursak harika bir değer. Ancak yeni tanıtılan 2020 iPhone SE pil ömrü Apple’ın üst seviye modelleriyle rekabet edecek düzeyde değil. Muhtemelen maliyet nedeniyle, iPhone SE’nin bataryası iPhone 8’in bataryası ile aynı. iPhone 11 ve sonraki modellerde Apple, online video izleme için pil ömrünü paylaşmaya başladı. Bu rakamlar video oynatma değerinden %40 daha az. 7299 TL’lik iPhone 11, 10 saat; 5299 TL’lik iPhone SE, 8 saat boyunca video oynatabiliyor.

iPhone Şarj Süresi Ne Kadar? iPhone Hızlı Şarj Etmenin Yolu

Tabii ki, telefonun batarya kapasitesi kadar şarj süresi de önemli. Günümüzde iPhone ne kadar sürede şarj olur? sorusu anlamını yitirdi artık iPhone hızlı şarj süresi ne kadar? sorusunu soruyoruz. iPhone 8 veya daha yeni bir modele sahipseniz, şarj süresini hızlandırmak için Apple 18W hızlı şarj adaptörü gibi daha yüksek voltajlı hızlı şarj cihazı kullanabilirsiniz. iPhone 8, iPhone X, iPhone 11 ve 2020 iPhone SE, yaklaşık yarım saatlik hızlı şarjla %50’ye kadar şarj olabiliyor. Sadece iPhone 11 Pro’nun kutusundan hızlı şarj adaptörü çıkıyor. iPhone SE 2 dahil diğer tüm modeller iPhone 5W şarj aleti ile geliyor. Yeni iPhone’ları 10W Qi şarj aleti kullanarak kablosuz hızlı şarj etme şansına sahipsiniz. Tabii ki hızlı şarj adaptörleri hala en hızlı yöntem.

iPhone Batarya (Pil) Değişimi Ne Kadar?

iPhone batarya değişimini kesinlikle kendiniz yapmayın! Her ne kadar iFixit gibi profesyonel isimler YouTube'dan iPhone pil değişimi nasıl yapılır? sorusunu yanıtlayan videolar hazırlasalar da, tek başınıza bu işlemi uygulamayın. Apple'ın iPhone pil değiştirme işlemi sayfasındaki önerileri dikkate alın. Garanti kapsamında ve garanti dışı iPhone pil değişimi fiyatları dahil tüm bilgiye ulaşabilirsiniz. Apple Destek uygulaması üzerinden randevu alma şansına da sahipsiniz.

iPhone Batarya (Pil) Değişimi Nasıl Yapılır?

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