iPhone satmadan önce yapılması gerekenler nelerdir, iPhone satmadan önce güvenlik ve veri kaybı yaşanmaması açısından hangi önlemler alınmalıdır? Apple'ın üretimi olan akıllı telefonunuzu satmadan önce telefonu sıfırlama da dahil olmak üzere neler yapmanız gerektiğini ayrıntılı olarak ele alıyoruz.

Aşağıda yer alan basit adımları takip ederek fotoğraf ve videolarınızı, e-postalarınızı, mesajlarınızı, başkası tarafından görülmemesi gereken tüm kişisel verilerinizi korumanız mümkündür. Ayrıca telefonunuzdaki verileri kaybetmemek için iPhone satmadan önce ne yapılmalı sorusunun yanıtına da aşağıda yer verilmiştir.

iPhone Satmadan Önce Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Apple Watch eşlemesini kaldırın.

iPhone'u yedekleyin.

iCloud ve App Store’dan çıkış yapın.

"iPhone'umu Bul" seçeneğini devre dışı bırakın.

iMessage'da derinlemesine bir temizlik yapın.

iPhone'daki tüm verileri ve ayarları silin.

Apple ID hesabından iPhone’u kaldırın.

Telefonun kilidini açtırın.

iPhone satmadan önce ne yapılmalı diye merak edenler için şimdi de yukarıdaki maddeleri daha ayrıntılı bir şekilde ele alalım.

1. Apple Watch Eşlemesini Kaldırma

iPhone’unuzda Watch uygulamasını açın.

"Saatim" sekmesinde en üstte saatinize dokunun.

"i" simgesine dokunun.

En altta "Apple Watch Eşlemesini Kaldır" bağlantısına dokunarak Apple Watch eşleme kaldırma işlemini başlatın.

2. iCloud ile iPhone'u Yedekleme

iPhone'daki verileri silmeden önce verilerin yedeğini almalısınız. Böylece yeni bir iPhone modeline geçtiğiniz zaman verilerinizi kurtarabilirsiniz, geriye dönüp baktığınızda hiçbir kayıp olmaz.

iPhone yedekleme işlemi oldukça basittir. Akıllı telefondaki verileri yedeklemek için şu adımları takip etmeniz yeterlidir:

Başlamadan önce Wi-Fi ağına bağlı olduğunuzdan emin olun.

Ayarlara gidin.

En üstte isminize dokunun.

iCloud’a dokunun.

Sayfada aşağı inerek "iCloud Yedekleme" seçeneğini bulun.

"Yedekle" seçeneğine dokunarak iCloud yedekleme işlemini başlatın.

3. iCloud ve App Store’dan Çıkış Yapma

Ayarlara gidin, adınıza dokunun.

Sayfayı aşağı doğru kaydırın.

"Çıkış Yap" seçeneğine basın.

Apple kimliğinizin şifresini girin ve "Kapat" butonuna dokunun.

Telefonunuzda bir kopyasını tutmak istediğiniz verilerle ilgili seçenekleri açın. "Çıkış Yap" seçeneğine dokunun.

iCloud'dan çıkmak istediğinizi onaylamak için "Çıkış Yap" butonuna bir kez daha basın.

4. iPhone'umu Bul Özelliğini Kapatma

Ayarları açın.

Adınıza dokunun.

"iPhone'umu Bul" seçeneğine basın.

"iPhone'umu Bul" seçeneğini kapatmak için dokunun. Bunun için sizden Apple ID ve parolanızı girmeniz istenecektir. Apple ID'nizi ve parolanızı girin.

5. iMessage Kaydını Silme

iMessage'ı kapatmadığınız sürece iPhone'unuz size mesaj göndermeye devam eder. Hatta cihazı satmış olsanız bile bu devam eder. Bunu önlemek için aşağıdaki adımları takip ederek iMessage’ı kapatmanız gerekiyor.

Ayarlar'a dokunun ve Mesajlar'a gidin.

iMessage’ı kapalı konuma getirin.

iPhone’unuza erişiminiz yoksa Apple’ın Deregister iMessage sayfası üzerinden iMessage’ı kapatabilirsiniz.

Kayıt silme tamamlandıktan sonra telefon numaranız iMessage servislerinden kaldırılır.

6. iPhone Verilerini ve Ayarlarını Silme

Verilerin yedeğini aldığınızdan emin olduktan sonra aşağıdaki adımları takip ederek iPhone'unuzda geriye küçük bir iz bile bırakmamanız gerekiyor.

iPhone satmadan önce yapılması gerekenler listesinin altıncı sırasında yer alan bu işlemde dikkat etmeniz gereken çok önemli bir nokta bulunuyor. Bu işlemin yarıda kesilmesi, iPhone'unuzda sorunlara neden olabilir. Bu nedenle işlemi başlatmadan önce telefonunuzu şarja takın. Daha sonra şu adımları takip edin:

Ayarlar > Genel yolunu takip edin.

Aşağı inerek "Sıfırla" seçeneğine dokunun.

"Tüm İçerik ve Ayarları Sil" seçeneğine basın.

iPhone’unuza parola koyduysanız veya sınırlama parolanız varsa parolanızı girmeniz istenecektir.

Parolanızı girdikten sonra iPhone’unuzdaki tüm veri ve ayarları silmek istediğinizden emin olup olmadığınızı soran bir uyarı penceresi çıkacaktır. "iPhone'u Sil" seçeneğine dokunarak iPhone sıfırlama işlemini başlatın.

7. Apple ID Hesabından iPhone'u Kaldırma

Apple hesap yönetimi sayfasına gidin.

Oturum açın.

Aygıtlar altında iPhone'unuza basın.

Açılır pencerede "Hesaptan sil" seçeneğine dokunun.

8. iPhone Kilidini Açtırma

iPhone'u bir operatörden kontratlı olarak satın aldıysanız cihazı satmadan önce operatörünüze başvurarak kilidini açtırmayı unutmayın. iPhone'unuzun kilidinin açılması farklı operatörlerle kullanılabilmesini sağlar. Farklı bir operatörle kullanmak üzere iPhone'un kilidini açma hakkında Apple'ın kendi sitesinde detaylı bilgi mevcuttur.

iPhone satmadan önce yapılması gerekenler nelerdir, iPhone satmadan önce ne yapılmalı gibi soruların yanıtı kısaca bu şekildedir. Akıllı telefonunuzu satmadan önce yukarıdaki işlemleri uyguladığınızdan emin olun.