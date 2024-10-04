iPhone'da Uygulama Kullanım Süresi Nasıl Sınırlanır

iPhone kullanıcılarının birçoğu telefonda uzun süre vakit geçiriyor. Özellikle sosyal medya uygulamalarında zamanın nasıl geçtiği anlaşılmadığı için kullanıcılar farkında olmadan uzun süre ekrana maruz kalıyor.

Bazıları bu konuda oldukça disiplinli, bazıları ise uygulamaların özet akışını kontrol etmeden duramıyor. iPhone, bu konuda kendisine karşı koyamayan kullanıcılarına basit bir çözüm yolu sunuyor.

‘iPhone uygulama kullanım süresi kısıtlama’ işlemi sayesinde dileyen kullanıcılar ekran kullanımını büyük oranda azaltmayı başarıyor. Peki, bu özellik tam olarak ne işe yarıyor? Nasıl kullanılıyor? Gelin, birlikte bakalım.

iPhone Uygulama Süresi Kısıtlama Nedir?

iPhone’da bulunan bu özellik sayesinde seçtiğiniz uygulamalar için günlük kullanım limiti belirleme şansınız var. Yani, bir uygulamada günde maksimum ne kadar vakit geçirmek istiyorsanız iPhone’da bu sınırı kolayca çizebilirsiniz.

İlgili özelliğin adı ‘ekran süresi’ olarak geçiyor. Yapacağınız birkaç basit işlem sayesinde günlük ekran kullanımını minimize etme imkâınız oluyor. Özellikle ebeveynler bu özellikten çokça yararlanıyor.

Aynı zamanda kullanıcının hangi uygulamada ne kadar zaman geçirdiği de takip edilebiliyor.

iPhone Uygulama Süresi Kısıtlama Nasıl Yapılır?

İlk olarak iPhone cihazınızda iOS 12 ve üstü bir sürümün yüklü olması gerekiyor. Sonrasında aşağıdaki adımları izleyerek ekran süresi ile ilgili ayarları kolayca yapabilirsiniz.

iPhone’da ana menüden ‘Ayarlar’ seçeneğine tıklayın.

Burada bulunan ‘Ekran Süresi’ menüsüne girin.

‘Sürdür’ butonuna tıkladıktan sonra aygıtınızı seçin.

Bu aşamada dört farklı kategorinin sıralandığını göreceksiniz. Bu kategorilerden ‘uygulama sınırları’ olarak adlandırılan başlığa tıkladığınızda seçtiğiniz uygulamalarla ilgili günlük kısıtlamaları yapabileceğiniz panele geçeceksiniz.

Bunun yanında ‘atıl süre’, ‘içerik ve gizlilik sınırlamaları’, ‘her zaman izin verilen’ kategorileri sıralanıyor.

Uygulama süresi kısıtlama işlemi için ‘uygulama sınırları’ menüsüne girdikten sonra istediğiniz herhangi bir uygulamaya tıklayın.

Karşınıza çıkan menüde yer alan ‘sınır ekle’ seçeneğine dokunun.

Burada maksimum kullanım süresine ilişkin istediğiniz süreyi belirtebilirsiniz.

Eğer bir ebeveynseniz ve çocuğunuzun YouTube, TikTok, Instagram gibi uygulamalarda fazla vakit geçirmesini istemiyorsanız iPhone uygulama süresi kısaltmayı deneyebilirsiniz. Kendiniz için de ekran süresini azaltmak için yukarıdaki adımları izleyerek telefonda geçirdiğiniz süreyi daha iyi organize edebilirsiniz.

Bu bilgileri faydalı buldunuz mu? iPhone’da başka hangi işlemlerin yapılışını öğrenmek istersiniz? Yorumlara yazabilirsiniz.