iPhone’da Varsayılan Tarayıcı Değiştirme Nasıl Yapılır?

iPhone cihazlarda varsayılan web tarayıcı olarak Safari kullanılıyor. Ancak kullanıcı dilerse üçüncü taraf bir uygulamayı da varsayılan tarayıcı olarak kullanmayı tercih edebilir. iPhone’da tarayıcı olarak Chrome, Yahoo, Edge ya da diğer tarayıcıların kullanımı söz konusudur. Biz de bu rehberde sizlere iPhone varsayılan tarayıcı değiştirme yöntemlerinden bahsedeceğiz.

iPhone’da Varsayılan Tarayıcı Değiştirme Yöntemleri

iPhone cihazlarda iOS 14 ve sonraki sürümler çalışıyorsa varsayılan tarayıcı değiştirilir. Bir web sitesinin bağlantısına tıklanarak çalıştırılmak istenen uygulama seçilip ayarlanır. iPhone’da varsayılan tarayıcıyı değiştirmek için şu adımlar takip edilmeli;

İlk olarak iOS 14 ve sonraki sürümün çalıştırıldığından emin olunmalı.

iPhone’dan “Ayarlar’a” giriş yapılır.

İmleç aşağıya doğru kaydırılarak varsayılan olarak kullanılmak istenen tarayıcı seçilir.

“Varsayılan Tarayıcı Uygulaması” seçilir.

Varsayılan web tarayıcı olarak kullanılmak istenen tarayıcı seçilerek adımlar tamamlanır.

iPhone’da Varsayılan E-Postayı Değiştirme

iPhone’da varsayılan tarayıcı değiştirme yanı sıra e-postada değiştirilebilir. Bunun içinde takip edilecek adımlar şöyledir;

iPhone’un ana ekranından “Ayarlar’a” gidilir.

Varsayılan yapılmak istenen e-postaya ulaşmak için imleç aşağıya doğru kaydırılır.

“Varsayılan Mail Uygulaması” bulunup üzerine tıklanır.

Varsayılan e-posta uygulaması olarak ayarlanmak istenen seçilip en son adım tamamlanır.

iPhone Varsayılan Uygulamalar Nelerdir?

iPhone varsayılan uygulamalar, belirli işlevlerin gerçekleştirilmesi için otomatik seçilirler. iPhone varsayılan uygulamalar sayesinde kullanıcı deneyimi kolaylaşır. Belli başlı görevler daha sorunsuz ve hızlı şekilde halledilir.

Apple, geliştirdiği cihazlarda kullanılmak üzere bazı temel uygulamaları varsayılan olarak ayarlıyor. Örneğin, Safari varsayılan tarayıcı olarak otomatik ayarlanır. Apple Haritalar, varsayılan harita uygulamasıdır.

Varsayılan uygulamalar kullanıcının kendi ihtiyaçları ve kullanım alışkanlıkları doğrultusunda değiştirilebilir. Örneğin, Safari yeni iPhone cihaz kullanmaya başlayan bir kişi için zor gelebilir. Google Chrome ya da diğer tarayıcıları kullanmaya alıştığı için Safari’i değiştirmek isteyebilir.

Aynı zamanda bazı kullanıcılar, iPhone’in varsayılan uygulamalarında üçüncü taraf uygulamalarındaki ek özelliklere sahip olmayabilir. Böyle durumlarda da iPhone varsayılan uygulamalar değiştirilir. Hızlı ve çok yer kaplamayan uygulamalar varsayılan olarak ayarlanarak iPhone’in performansı artırılabilir.