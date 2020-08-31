Geçmişten Günümüze iPhone Fiyatları ve Asgari Ücrete Oranları

iPhone 3G'den iPhone 11'e kadar, geçmişten bugüne satışa sunulan iPhone'ların fiyatlarını, o zamanın asgari ücreti ile birlikte sizler için derledik. Bu yazımızda geçmiş yıllarda bir iPhone almak için ne kadar ödemeniz gerektiğini ve bu tutarın, asgari ücretin kaç katı olduğunu görebilirsiniz.

iPhone Fiyatları ve Asgari Ücret

Not: Aşağıdaki listede yer alan fiyatlar, o sene çıkış yapmış olan serinin en ucuz modelini kapsamakta olup, fiyatlar çıkış fiyatı üzerinden değerlendirilmiştir.

MODEL ÇIKIŞ TARİHİ BAŞLANGIÇ FİYATI (TL) ASGARİ ÜCRET ORANI iPhone 2007 - - - iPhone 3G 2008 1,165 TL 457 TL 2,54 iPhone 3GS 2009 1,530 TL 527 TL 2,90 iPhone 4 2010 1,600 TL 599 TL 2,67 iPhone 4S 2011 2,020 TL 630 TL 3,20 iPhone 5 2012 2,149 TL 701 TL 3,06 iPhone 5S 2013 2,279 TL 773 TL 2,94 iPhone 6 2014 2,349 TL 846 TL 2,77 iPhone 6S 2015 3,099 TL 949 TL 3,26 iPhone SE 2016 1,999 TL 1,300 TL 1,53 iPhone 7 2016 3,249 TL 1,300 TL 2,49 iPhone 8 2017 4,149 TL 1,404 TL 2,95 iPhone X 2017 6,099 TL 1,404 TL 4,34 iPhone XR 2018 7,399 TL 1,603 TL 4,61 iPhone 11 2019 7,299 TL 2,020 TL 3,61 iPhone SE 2020 2020 5,299 TL 2,324 TL 2,28 iPhone 12 2020 ? 2,324 TL ?

Bu listeye göz attığımızda - o dönemde - asgari ücrete kıyasla en ucuz iPhone modelinin iPhone SE, asgari ücrete kıyasla en pahalı iPhone modelinin ise iPhone XR olduğunu görüyoruz. Tabii bu listede Plus, Pro ve Pro Max modellerine yer vermediğimiz için normalde bu tutarların daha yükseklerde olabileceğini de göz önüne almamız gerekiyor.

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