iPhone Yazılım Sorunları Nasıl Çözülür?

iPhone modellerinde karşınıza çıkabilecek can sıkıcı bazı yazılımsal sorunlardan birisi ile karşılaşmış olabilirsiniz. Bu gibi durumlarda çözüm yolları karmaşık ve endişe verici gibi gözüküyor olabilir ancak iPhone yazılım sorunlarını tek tıkla çözüme kavuşturmanız mümkün.

iPhone Yazılım Sorunlarını Tek Tıkla Çözüme Kavuşturun

iPhone, iPad ya da Apple TV ürünlerinde yaşayabileceğiniz yaygın yazılımsal sorunları şu şekilde özetleyebiliriz:

Apple Logosunda Takılı Kalma

Kurtarma Modunda Sıkışma

Boot Loop

Beyaz Ekran

Siyah Ekran

Yükleme Ekranında Takılı Kalma

Ekran Donması

Güncelleme Hataları

Diğer Hatalar

Kurtarma süreci boyunca iPhone, iPad, iPod ve Apple TV ürünleri ile çalışabilen iMyFone Fixppo programından destek alacağız. iMyFone, cihazınızda yaşayabileceğiniz çeşitli yazılımsal sorunları birkaç dakikalık süre içerisinde ortadan kaldırmayı başarıyor.

iMyFone Fixppo Özellikleri

iPhone / iPad / iPod / Apple TV modellerini veri kaybı olmadan kurtarma

iPhone / iPad / iPod modellerini şifre gerekmeden tek tıkla sıfırlama

Tek tıkla kurtarma moduna girme ve kurtarma modundan çıkma

iOS sürümünü jailbreak gerekmeden düşürme

iOS 14 ve iPhone 12 dahil tüm iOS sürümlerini ve iPhone modellerini destekler

iMyFone Fixppo ile iPhone, iPad ya da iPod cihazınızı tek tıkla kurtarma moduna alabilir ve yine tek tıkla kurtarma modundan çıkarabilirsiniz. Cihazınızı veri kaybı olmadan kurtarma imkanı sunan programda, şifre gerekmeden tek tıkla sıfırlama imkanı da bulunuyor.

Ayrıca en güncel iPhone 12 serisi dahil olmak üzere tüm iPhone modelleri ve en güncel iOS 14 sürümü dahil olmak üzere tüm iOS sürümleri destekleniyor. Bu sayede programdaki uyumluluk sorunları ile uğraşmanıza da hiçbir şekilde gerek kalmıyor.

iMyFone Fixppo Nasıl Kullanılır?

iMyFone Fixppo programını kullanabilmek için öncelikli olarak programı indirmeniz ve bilgisayarınıza kurmanız gerekiyor. Yazılımı hem Windows hem de macOS cihazınıza kurabileceğinizi de hatırlatmak isterim. Kurulum işlemleri tamamlandıktan sonra programı başlatabilirsiniz.

Bunun ardından karşınıza dört farklı kutucuk çıkacak. Bu dört farklı kutucuğun ne işe yaradığına hep birlikte bakalım:

Standart Mode: Bu modda cihazınızdaki temel yazılımsal sorunları çözebilirsiniz. Eğer siyah ekran, beyaz ekran, logoda takılı kalma, kurtarma modunda sıkışma, boot loop, donma, takılı kalma, açılmama ve benzeri sorunlar yaşıyorsanız bu modu kullanarak cihazınızı kurtarabilirsiniz.

Bu modda cihazınızdaki temel yazılımsal sorunları çözebilirsiniz. Eğer siyah ekran, beyaz ekran, logoda takılı kalma, kurtarma modunda sıkışma, boot loop, donma, takılı kalma, açılmama ve benzeri sorunlar yaşıyorsanız bu modu kullanarak cihazınızı kurtarabilirsiniz. Advanced Mode: Cihazınızın kilit ekranı şifresini unutmanız ya da Standart Mode ile yaptığınız kurtarma işleminin çözüme kavuşmaması durumunda bu moddan destek alabilirsiniz. Yani bu modu daha ağır bir çözüm yolu olarak kullanabilirsiniz.

Cihazınızın kilit ekranı şifresini unutmanız ya da Standart Mode ile yaptığınız kurtarma işleminin çözüme kavuşmaması durumunda bu moddan destek alabilirsiniz. Yani bu modu daha ağır bir çözüm yolu olarak kullanabilirsiniz. Reset iDevices: Bu mod, cihazınızı kolayca sıfırlamanıza olanak sunuyor. Kendi içerisinde iki farklı seçenek var: Standart Reset cihazınızın kilit ekranı şifresini hatırlıyorsanız, Hard Reset ise cihazınızın kilit ekranı şifresini hatırlamıyorsanız kullanılacak şekilde yapılandırılmış.

Bu mod, cihazınızı kolayca sıfırlamanıza olanak sunuyor. Kendi içerisinde iki farklı seçenek var: cihazınızın kilit ekranı şifresini hatırlıyorsanız, ise cihazınızın kilit ekranı şifresini hatırlamıyorsanız kullanılacak şekilde yapılandırılmış. Enter / Exit Recovery Mode: Bu kutucuk cihazınızı başka herhangi bir işleme gerek duymaksızın tek tıkla kurtarma moduna almanıza ya da tek tıkla kurtarma modundan çıkarmanıza olanak sunuyor. Böylece kurtarma moduna girmek için karmaşık işlemlerle uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz.

Size uygun olan kutucuğu seçtikten sonra yapmanız gereken şey, cihazınızı USB yolu ile bilgisayarınıza bağlamak olacaktır. Eğer iTunes üzerinde eksiklikler varsa, yazılım bunları otomatik olarak tarayıp düzeltiyor. Bu nedenle harici olarak başka bir detayla uğraşmanıza gerek kalmıyor.

Cihazınızı bilgisayara bağladıktan sonra (iPhone, iPad ve iPod için) birkaç adımı onaylamanız gerekecek. Öncelikli olarak 'Bu Bilgisayara Güvenilsin mi?' sorusuna Güven butonuna basarak onay verin ve (eğer istenirse) şifrenizi girerek onayı doğrulayın.

Ardından yapmanız gereken şey programın temel talimatlarını ve adımlarını takip etmek olacaktır. Yaşadığınız soruna veya anlık ihtiyacınıza bağlı olarak size uygun olan kutucuğu seçerek kurtarma işlemlerini birkaç dakika içerisinde tamamlayabilirsiniz.

iOS 15 Release Celebration Etkinliği

iMyFone tarafından düzenlenen iMyFone iOS 15 Release Celebration etkinliği, çeşitli hediye fırsatları ve indirimler ile birlikte geliyor:

Öncelikli olarak Lucky Draw isimli çevirme çarkı ile başlayalım. Katılan kullanıcıların tamamı, %100 ödül kazanma şansına sahip oluyor. Çarkı çevirebilmek için iki şarttan birisini yerine getirmeniz gerekiyor: Ya daha öncesinde satın aldığınız ürünün sipariş numarasını girerek ya da kampanyayı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak 1 adet çekiliş hakkı elde edebiliyorsunuz.

iOS 15 ile ilgili güncelleme sorunlarında en iyi çözümlerde de indirimler söz konusu: Fixppo, D-Back ve iTransor for WhatsApp ürünlerinde geçerli %60 indirim de etkinlik kapsamında kullanıcılarla buluşuyor.

Bir diğer fırsat ise 1 öde 6 al kampanyası olarak karşımıza çıkıyor: D-Back, Fixppo, LockWiper, iTransor, Umate Pro ve AnyTo ürünlerinin tamamını kapsayan bundle pack, 509,70 Dolar yerine 99,95 Dolar fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Tek seferlik ödemenin ardından ücretsiz yükseltmelere de sahip olmuş oluyorsunuz.

Ayrıca AnyRecover, Filme, MirrorTo ürünlerinde geçerli 40 Dolar indiriminden faydalanmak için iOS40OFF kodunu kullanabilirsiniz. 31 Ağustos 2021 ila 27 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenen kampanyaya göz atmak için buradaki linke tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.

Öğrenci İndirimi

Bu etkinlikten bağımsız olarak öğrenci indirimi ile de çeşitli fırsatlara sahip olabiliyorsunuz. Student Beans hesabı ile öğrenci bilgilerinizi tanımladıktan sonra kullanmaya başlayabileceğiniz öğrenci indirimleri, tüm yazılımlarda geçerli %60'a varan indirimler sağlıyor.

Bu sayede örneğin Fixppo ürününe bir aylıkta 20,95 Dolar (%58 indirim ile 49,95 Dolar yerine), bir yıllıkta 27,95 Dolar (%54 indirim ile 59,95 Dolar yerine) ve ömür boyu lisansta 34,95 Dolar (%50 indirim ile 69,95 Dolar yerine) ödeyerek sahip olabiliyorsunuz.

Tabii ki indirimin D-Back, Fixppo, AnyRecover, Umate Pro, iTransor for WhatsApp, iTransor Pro, AnyTo ve Filme gibi tüm yazılımlarda geçerli olduğunu hatırlatmak isteriz.

Sonuç

iPhone, iPad, iPod ve Apple TV ürünlerinde yaşadığınız yazılımsal sorunları çözüme kavuşturmanın en pratik yolu olarak tanımlayabileceğimiz iMyFone Fixppo, kullanabileceğiniz en hızlı ve en iyi çözümlerden birisi olarak öne çıkıyor. Sistem genelindeki çoğu sorunun üstesinden gelebilen yazılım, aradığınız her şeyi bir arada toplamış diyebiliriz.

Logoda takılı kalma, kurtarma modunda sıkışma, boot loop, siyah ekran, beyaz ekran, yükleme ekranında takılma, ekran donması ve güncelleme hataları gibi pek çok soruna odaklanan Fixppo, yediden yetmişe herkesin kullanabileceği ölçüde kolay bir arayüze sahip.

Üstelik daha komplike işlemler için Advanced Mode sekmesinden yardım alabiliyor, cihazınızı tek tıkla kurtarma moduna alıp yine tek tıkla kurtarma modundan çıkarabiliyorsunuz. Benzer şekilde cihazınızı sıfırlamak da yine aynı ölçüde kolay bir süreç haline geliyor.

iOS 15'in yaklaştığı şu günlerde çeşitli sorunlardan kaçınmak ve hatta gündelik kullanımınızda karşılaşabileceğiniz sorunlara karşı her an yanınızda bulunan bir yazılım arıyorsanız, iMyFone Fixppo tavsiyemizdir. Ayrıca iOS 15 Release Celebration etkinliği sayesinde başta iMyFone Fixppo başta olmak üzere pek çok programdaki kayda değer fırsatlardan yararlanabilirsiniz.