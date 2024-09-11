iPhone Zil Sesi Değiştirme Nasıl Yapılır?
iPhone kullanıcıları istedikleri sesleri zil sesi yapabilir. İşte iPhone zil sesi değiştirme yöntemleri!
iPhone’unda herkesin kullandığı zil sesinin çalınmasını istemeyenler birkaç adımda değiştirme imkanına sahipler. Varsayılan zil sesinin sıkıcı olduğunu düşünenlerde iPhone zil sesi değiştirme işlemini yapabilir. Biz de bu rehberde iPhone kullanıcılarının zil sesini nasıl değiştireceğinden bahsedeceğiz.
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Bu yazımıza göz atın ve iOS 17’de zil sesi nasıl değiştirilir hemen öğrenin.
iPhone Zil Sesi Değiştirme Yöntemleri
iPhone’da zil sesini değiştirmek için şu adımlar takip edilmeli;
- İlk olarak iPhone’dan “Ayarlar’a” girilir.
- “Ses ve Dokunuş” sekmesine girilir.
- “Ses ve Dokunuş” modelleri altından zil sesine tıklanır.
- En son adımda hazır zil sesleri içinden kullanıcı dilediğini seçip ton mağazasından sesi indirir.
iPhone’a İndirilen Müzik Nasıl Zil Sesi Yapılır?
iPhone’a indirilen müziği zil sesi yapma yöntemleri şu şekildedir;
- İlk olarak iPhone’a GarageBand uygulaması indirilir.
- iPhone’dan GarageBand uygulaması açılır.
- Ses kaydediciye gidilerek ekranın sol üst kısmındaki gri kesik çizgilere tıklanır.
- Metronoma tıklanır ve sonrasında döngü simgesine basılır.
- “Dosyalar” sekmesine basılarak telefondan mp3 şeklinde indirilen ve zil sesi olarak çalınmak istenen müzik seçilir.
- Müzik boş alana sürüklenip bırakılır.
- Ekranın sağ üst kısmındaki artı işaretine basılır.
- “Bölüm A’ya” tıklanıp sonrasında “Otomatik” sekmesi açık durumdan kapalıya getirilip saniyelik bölüm 30 olarak ayarlanır. Saniye 30 30 olarak ayarlandıktan sonra “Döngü” sekmesine basılır.
- Ekranın sol üst köşesinde konumlanan gri oka tıklanıp “Parçalarım” butonu seçilir.
- Parçaya basılı tutularak “Paylaş” butonu seçilir.
- “Zil Sesi” seçilip ardından “Sürdür” butonuyla onaylanır. Daha sonrasında “Dışa Aktar” butonu seçilir.
- Yeni oluşturulan iPhone zil sesi, aramalarda “Standart Zil Sesi” olarak seçildiğinde kullanılır.
- Rehberdeki bir kişiye özel olarak ayarlanan müziğin çalması içinde “Kişiye Ata butonuna basılır.
iTunes ile iPhone Zil Sesi Yapma
iPhone’da iTunes satın alınan müziği zil sesi yapma adımları ile de kolayca zil sesleri ayarlanabilir. iPhone’da iTunes zil sesi yapma işlemi için takip edilecek adımlar şöyledir;
- Öncelikle cihazdan iTunes açılıp bir müzik seçilir.
- Müziğin yanında bulut şeklinde bir simge varsa sağ tıklayıp cihaza indirilir.
- Müziğe sağ tıklayıp öncesinde “Şarkı Bilgisi” sonrasında “Seçenekler” butonuna basılır.
- 30 saniyeyi aşmayacak şekilde şarkının hem başlangıç hem de bitiş süreleri girilir ve onaylanır.
- Dosya menüsü içerisinden Dönüştür-AAC sürümü oluştur seçilir.
- Normal ve ton olmak üzere şarkının iki sürümü vardır.
- Ton sürümünde sağ tıklanarak “Dosya Gezgini” üzerinden “Göster” seçilir.
- Ton sürümü tekrar adlandırılıp iPhone bilgisayara bağlanır.
- iPhone simgesi üzerine basılıp zil sesi sürüklenir.