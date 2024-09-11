iPhone Zil Sesi Değiştirme Nasıl Yapılır?

iPhone’unda herkesin kullandığı zil sesinin çalınmasını istemeyenler birkaç adımda değiştirme imkanına sahipler. Varsayılan zil sesinin sıkıcı olduğunu düşünenlerde iPhone zil sesi değiştirme işlemini yapabilir. Biz de bu rehberde iPhone kullanıcılarının zil sesini nasıl değiştireceğinden bahsedeceğiz.

iPhone Zil Sesi Değiştirme Yöntemleri

iPhone’da zil sesini değiştirmek için şu adımlar takip edilmeli;

İlk olarak iPhone’dan “Ayarlar’a” girilir.

“Ses ve Dokunuş” sekmesine girilir.

“Ses ve Dokunuş” modelleri altından zil sesine tıklanır.

En son adımda hazır zil sesleri içinden kullanıcı dilediğini seçip ton mağazasından sesi indirir.

iPhone’a İndirilen Müzik Nasıl Zil Sesi Yapılır?

iPhone’a indirilen müziği zil sesi yapma yöntemleri şu şekildedir;

İlk olarak iPhone’a GarageBand uygulaması indirilir.

uygulaması indirilir. iPhone’dan GarageBand uygulaması açılır.

Ses kaydediciye gidilerek ekranın sol üst kısmındaki gri kesik çizgilere tıklanır.

Metronoma tıklanır ve sonrasında döngü simgesine basılır.

“Dosyalar” sekmesine basılarak telefondan mp3 şeklinde indirilen ve zil sesi olarak çalınmak istenen müzik seçilir.

Müzik boş alana sürüklenip bırakılır.

Ekranın sağ üst kısmındaki artı işaretine basılır.

“Bölüm A’ya” tıklanıp sonrasında “Otomatik” sekmesi açık durumdan kapalıya getirilip saniyelik bölüm 30 olarak ayarlanır. Saniye 30 30 olarak ayarlandıktan sonra “Döngü” sekmesine basılır.

Ekranın sol üst köşesinde konumlanan gri oka tıklanıp “Parçalarım” butonu seçilir.

Parçaya basılı tutularak “Paylaş” butonu seçilir.

“Zil Sesi” seçilip ardından “Sürdür” butonuyla onaylanır. Daha sonrasında “Dışa Aktar” butonu seçilir.

Yeni oluşturulan iPhone zil sesi , aramalarda “Standart Zil Sesi” olarak seçildiğinde kullanılır.

, aramalarda “Standart Zil Sesi” olarak seçildiğinde kullanılır. Rehberdeki bir kişiye özel olarak ayarlanan müziğin çalması içinde “Kişiye Ata butonuna basılır.

iTunes ile iPhone Zil Sesi Yapma

iPhone’da iTunes satın alınan müziği zil sesi yapma adımları ile de kolayca zil sesleri ayarlanabilir. iPhone’da iTunes zil sesi yapma işlemi için takip edilecek adımlar şöyledir;