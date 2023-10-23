İsrail - Filistin Savaşı ile Sıkça Duyduğumuz Iron Dome (Demir Kubbe) Nedir?
İsrail'in en çok konuşulan savunma sistemi "Demir Kubbe" hakkında merak edilen detayları ele alıyoruz. İşte Demir Kubbe'nin işleyiş sistemi!
İsrail - Filistin savaşında adını sıkça duyduğumuz kavramlardan birisi 'Demir Kubbe' oldu. İsrail'in savunma sisteminin en önemli parçalarından biri olarak gösterilen 'Iron Dome' yani 'Demir Kubbe'nin tam olarak ne olduğu ve nasıl çalıştığı dünya çapında merak ediliyor. Bu yazımızda da Demir Kubbe'nin nasıl bir sistem olduğu ile ilgili teknik detayları ele aldık!
Demir Kubbe Nedir?
İsrail tarafından geliştirilen 10 yıllık bir savunma sistemi olduğu biliniyor. Rafael isimli ve İsrail kökenli bir firma ile İsrail'in Hava ve Uzay Sanayileri Kurumu'nun iş birliğiyle tasarlanan bu savunma sistemi İsrail'in kuzeyinde hazırlanıyor.
İlk başlarda sadece İsrail'de üretilmesi planlanan bu sistemin seri üretime geçmesi ile birlikte bazı bileşenlerinin ABD'de üretildiği biliniyor. İsrail'in demir kubbe için ABD'den yüklü bir miktar finansal destek alması konuyla ilgili öngörüler arasında yer alıyor.
2011'den bu yana İsrail'in hava saldırılarına karşı kullandığı Demir Kubbe'nin esas amacı çeşitli menzillerden gelen füzeleri etkisiz hale getirmek. Bunun için üç farklı hava sistemi kullanılıyor. Demir kubbe ise bunlardan birincisi olarak tanıtılıyor.
Kısa menzilden gelen saldırılarda görev alan bu sisteme ek olarak uzun menzilli saldırılarda Davut'un Sapanı isimli başka bir savunma mekanizması kullanılıyor. Atmosferin üst katmanları ve atmosfer dışı saldırılara karşı Ok 2 ve Ok 3 isimli savunma sistemleri bulunuyor.
Demir Kubbe Nasıl Çalışır?
- İsrail'in en çok konuşulan savunma sistemi "Demir Kubbe" tüm hava şartlarında, gece gündüz fark etmeksizin çalışmaya uygun olarak üretiliyor.
- Bünyesinde bulunan radar sistemi sayesinde kısa menzilden gelen roketlerin oluşturduğu tehdidi saptayabiliyor.
- Gelen roketin tahmini varış noktası yerleşim yerlerine veya alt yapı tesislerine denk geliyorsa bu roketi imha etmek için Demir Kubbe'den ilgili rokete füze gönderiliyor.
- Bu füzeler önceden belirlenmiş sabit noktalardan veya mobil birimlerden ateşleniyor.
- Şimdiye kadar Gazze'den gelen roketlerin birçoğunu etkisiz hale getirebilen bu sistemin artık yetersiz kalmaya başladığı görülüyor.
- Roket sayısının arttığı durumlarda bazı roketlerin demir kubbeyi aşabildiği ve Tel Aviv gibi önemli merkezlere ulaşabildiği konuyla ilgili olarak paylaşılan bilgiler arasında.
- Demir kubbenin bir roketi önlemesi için gereken maliyetin 20.000 - 100.000 dolar aralığında olduğu belirtiliyor. Söz konusu roketlerin üretimi için ise 100 dolarlık bir bütçe bile yeterli olabiliyor.
- Demir Kubbe'nin toplamda 600 - 800 adet aralığında füze atma kapasitesi mevcut. Radar sistemi ise aynı anda 1100 adet hedefi inceleyebiliyor.
- Her roketi engelleme hedefi olmayan bu sistem can ve mal kaybına neden olabilecek roketleri hedef alsa da çok yönlü ve yoğun bir roket atışına maruz kaldığında etkili performans göstermekte zorlanıyor.
- Demir Kubbe'nin performansını düşürme konusunda aynı anda çok sayıda roketin atılması etkili oluyor.
- Doç. Dr. Murat Aslan'ın belirttiğine göre 20 dakikalık bir sürede 5000 adet gibi bir roket atışı yapıldığında Demir Kubbe'nin bu roketlerin belli bir kısmına odaklanabileceği ve diğerlerine engel olamayacağı öngörülüyor.
- Demir Kubbe'nin işleyişine göre bazı füzeler bilinçli olarak kaçırılıyor. Yani savunma sistemi zararsız gördüğü füzeleri tehdit olarak algılamadığı için tepki göstermiyor.
- Ancak yoğun roket atışı ile sistem doyuma ulaştığında İsrail için tehdit oluşturabilecek füzeler İsrail'in önemli noktalarına ulaşabiliyor.
YORUMLAR