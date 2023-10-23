İsrail - Filistin Savaşı ile Sıkça Duyduğumuz Iron Dome (Demir Kubbe) Nedir?

İsrail - Filistin savaşında adını sıkça duyduğumuz kavramlardan birisi 'Demir Kubbe' oldu. İsrail'in savunma sisteminin en önemli parçalarından biri olarak gösterilen 'Iron Dome' yani 'Demir Kubbe'nin tam olarak ne olduğu ve nasıl çalıştığı dünya çapında merak ediliyor. Bu yazımızda da Demir Kubbe'nin nasıl bir sistem olduğu ile ilgili teknik detayları ele aldık!

Demir Kubbe Nedir?

İsrail tarafından geliştirilen 10 yıllık bir savunma sistemi olduğu biliniyor. Rafael isimli ve İsrail kökenli bir firma ile İsrail'in Hava ve Uzay Sanayileri Kurumu'nun iş birliğiyle tasarlanan bu savunma sistemi İsrail'in kuzeyinde hazırlanıyor.

İlk başlarda sadece İsrail'de üretilmesi planlanan bu sistemin seri üretime geçmesi ile birlikte bazı bileşenlerinin ABD'de üretildiği biliniyor. İsrail'in demir kubbe için ABD'den yüklü bir miktar finansal destek alması konuyla ilgili öngörüler arasında yer alıyor.

2011'den bu yana İsrail'in hava saldırılarına karşı kullandığı Demir Kubbe'nin esas amacı çeşitli menzillerden gelen füzeleri etkisiz hale getirmek. Bunun için üç farklı hava sistemi kullanılıyor. Demir kubbe ise bunlardan birincisi olarak tanıtılıyor.

Kısa menzilden gelen saldırılarda görev alan bu sisteme ek olarak uzun menzilli saldırılarda Davut'un Sapanı isimli başka bir savunma mekanizması kullanılıyor. Atmosferin üst katmanları ve atmosfer dışı saldırılara karşı Ok 2 ve Ok 3 isimli savunma sistemleri bulunuyor.

Demir Kubbe Nasıl Çalışır?