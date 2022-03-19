İthalatçı Garantili Ne Demek? İthalatçı Garantili Cihaz Alınır mı?

İthalatçı garantili ne demek, distribütör garantili ile arasındaki fark nedir? İthalatçı garantili cihaz alınır mı? Bu soruların yanıtını merak ediyorsanız hazırladığımız rehber inceleyebilirsiniz. Bu rehber ile söz konusu konuya ilişkin detaylı bilgiye sahip olacaksınız.

E-ticaret platformları üzerinden alışveriş yaparken ürünlerin isminin yanında yer alan "ithalatçı garantili" ve "distribütör garantili" ifadeleri dikkatinizi çekmiş olabilir. Bu ifadeler, her ne kadar satın alma işlemine kadar bir şey ifade etmese de ürün satın alındıktan sonra oldukça büyük bir öneme sahip.

Garanti belgesi, satın alınan bir ürünün bozulması durumunda ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesi ya da tamir edilmesine olanak tanır. İthalatçı ve distribütör garantisi tam da bu noktada devreye girer. Peki, bu garantiler ne anlama geliyor, ithalatçı garantili cihaz alırken dikkat edilmesi gerekenler neler?

İthalatçı Garantili Ne Demek?

Bazı e-ticaret platformlarında Türkiye’de resmi olarak faaliyet göstermeyen firmaların ürünlerinin satıldığını görebilirsiniz. Bu ürünler akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar, mutfak aletleri vb. olabilir. Alışveriş sitelerinde yer alan söz konusu ürünlerin yanında "İthalatçı garantili" ifadesi bulunur.

Bazı firmalar yurt dışından bazı ürünleri toplu olarak getirir yani ithal eder. Yurt dışından ithal eden ürünler gümrükte kaydettirilir. Bu firmalar, yurt dışından getirdikleri ürünlerin garantisini ya kendisi üstlenir ya da bazı teknik servisler ile anlaşma yapar.

Anlaşma yapılan teknik servislerin büyüklüğü çok büyük bir öneme sahip çünkü her şirket, büyük teknik servis ile anlaşmaz. Bu, satın alınan ürünlerde meydana gelebilecek herhangi bir problemde büyük bir mağduriyetin yaşanmasına yol açabilir.

İthalatçı garantili ürünler, distribütör garantili cihazlara kıyasla daha düşük fiyata sahip olur. Dolayısıyla pek çok kullanıcı bu sorunun yanıtını merak etmiş olabilir. Bu soruyu yanıtlamadan önce distribütör garantisinin ne anlama geldiğini açıklayalım.

Distribütör garantisi, üretici firmanın resmi olarak teknik servis desteği sağlamasına denir. Örneğin Samsung tarafından üretilen bir tablette herhangi bir sorun yaşanması halinde tüketici, ürünü firmanın resmi yetkili teknik servisine gönderebilir.

Teknik servise gönderilen ürün, tamir edilemeyecek durumdaysa garanti kapsamında ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilebilir. Yani distribütör garantili cihazlarda direkt olarak ürünü üreten marka ile muhatap olursunuz.

İthalatçı garantili cihazların distribütör garantili ürünlere göre daha ucuz olmasının sebebi daha az maliyete sahip olması. Örneğin firma tanesi 800 dolara bir ürünü toptan satın alır. Gümrükte kaydedilen ürünler için bazı vergileri ödemesi gerekir. Bunun yanı sıra şirket anlaşma yaptığı teknik servise de belirli bir ücret öder.

Gerekli ödemeler yapıldıktan sonra fiyat belirlenir. Markalar ise ürünlerinin fiyat etiketine birtakım vergiler ve reklam masrafları gibi maliyetleri eklemesi gerekir. Sonuç olarak markaların masrafı ithalatçı firmalara kıyasla daha yüksek olur. Bu nedenden dolayı ithalatçı garantili ürünlerin fiyatı, distribütör garantili cihazlara göre biraz daha uygun olur.

İthalatçı Garantili Cihaz Alınır mı?

Tüketicilerin satın alma davranışını etkileyen en önemli faktörler arasında garanti yer alır çünkü tüketiciler, satın aldıkları üründe herhangi bir problem yaşadığında karşılarında sorunlarını oldukça kolay bir şekilde çözüme kavuşturabilecek bir muhatap görmek ister.

Günümüzde özellikle akıllı telefon ve tablet gibi elektronik cihazlar çok yüksek fiyat etiketi ile satılıyor. Bu sebepten ötürü satın alınan bir ürünün bozulması durumunda maliyet açısından mağduriyetin çok büyük olmaması için garanti konusu oldukça önemli.

İnternet kullanıcıları e-ticaret platformları üzerinden distribütöre göre daha uygun olması nedeni ile ithalatçı garantili ürünleri tercih etmek istiyor ancak kullanım esnasında yaşanacak problemin ardından garanti sürecinin nasıl olacağı merak ediliyor.

Öncelikle ithalatçı garantili bir ürün aldığınızda da garanti sürecinden yararlanabileceğinizi unutmamanız gerekiyor fakat bu, distribütör garantisinde olduğu kadar kapsamlı ve güvenilir bir garanti süreci olmayabilir.

İthalatçı garantili bir ürün satın aldığınızda yaşadığınız herhangi bir problemde karşınızda çözüm odaklı bir muhatap bulamayabilirsiniz. Elbette bu tamamı için geçerli değil. Bazı ithalatçı garantili ürünlerde herhangi bir mağduriyet yaşanmaz.

Sonuç olarak ithalatçı garantili bir ürünün satın alınıp alınmaması, tamamen tüketicinin kararına bağlı. Garanti tarafında oluşabilecek sorunu minimuma indirmek istiyorsanız ithalatçı ürüne göre biraz daha yüksek ücret ödeyip distribütör garantili cihaz satın alabilirsiniz.

İthalatçı Garantili Cihaz Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Neler?

Firmanın güvenilir olduğundan emin olun.

Anlaşmalı olunan teknik servisi kontrol edin.

1. Firmanın Güvenilir Olduğundan Emin Olun

İthalatçı ürün satışı yapan firmaların güvenilir olması oldukça büyük bir öneme sahip çünkü satın alma işleminin ardından üründe yaşanabilecek problemlerde mağdur olabilirsiniz. Muhatap olduğunuz firma, çözüm odaklı olmayabilir. Bu durum, belki binlerce lira ödeyerek satın aldığınız ürünün garanti süreci sıkıntılı ilerlemesine yol açar.

Firma, ithalatçı garantisine sahip olan bir ürün satın alacaksanız ilk dikkat etmeniz gereken kısımlardan bir tanesi. Firmanın güvenilir olup olmadığını nasıl öğreneceğinizi merak ediyor olabilirsiniz. Satın almak istediğiniz ürünün satıcısını internet üzerinden araştırabilirsiniz.

İnternette mağdur olan kullanıcıları bulabilirsiniz. Satın alma işlemini gerçekleştirmeden önce bu yorumları dikkatli bir şekilde incelemelisiniz. Böylelikle ürünü satın aldıktan sonra mağduriyet ihtimalini düşürebilirsiniz.

2 Anlaşmalı Olunan Teknik Servisi Kontrol Edin

İthalatçı firmalar çeşitli teknik servisler ile anlaşma yapar. Bu teknik servislerin bazıları kapsamlıyken bazıları küçük çaplı olur. Firmanın anlaştığı teknik servisin büyük yani kapsamlı olması, mağduriyet yaşanma riskini önemli ölçüde düşürür.

Alışveriş sitesinde yer alan ürün sayfasında hangi teknik servis ile anlaşmalı olunduğuna bakın. Eğer ürün sayfasında böyle bir bilgi yoksa firma ile iletişim kurarak garanti sürecinin nasıl gerçekleştiği, hangi teknik servis ile muhatap olunduğu konusunda detaylı bilgi alın. Gerekli bilgileri aldıktan sonra isteğe bağlı olarak ürünü satın alabilirsiniz.

Distribütör Garantili ve İthalatçı Garantili Arasındaki Fark Nedir?

Distribütör garantili ürün ile ithalatçı garantili ürün arasında birden fazla fark bulunur. Bu farklardan ilki fiyat. Örneğin x markasının yukarıda da bahsettiğimiz gibi reklam bütçesi, vergiler gibi masrafları zarar etmemek için ürünlerin üzerine eklemesi gerekir. Yurt dışından ürün getiren firmaların masrafı ise markalara kıyasla biraz daha düşük olur.

İthalatçı garantili ürünler, daha az maliyet ile satışa sunulduklarından ötürü distribütör garantili ürünlere kıyasla daha düşük fiyat etiketi ile satılır. İthalatçı garantili ürünler, bu yönüyle diğer garanti türüne göre avantaj sunar.

İki garanti türü arasındaki diğer fark ise teknik servis. Distribütör garantili bir cihazı satın aldıktan sonra üründe meydana gelen herhangi bir problemde direkt olarak marka ile iletişime geçebilirsiniz. Satın almış olduğunuz ürünü markanın resmi teknik servisine göndererek garanti kapsamında ücretsiz yenileme ya da tamir işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

İthalatçı garantili ürünü satın aldıktan sonra cihazda herhangi bir sorun olması durumunda ürünü yurt dışından getiren firma ile iletişim kurabilirsiniz. Bu noktada firmanın güvenilir ve çözüm odaklı olması çok önemli. Firmanın anlaşmalı olduğu teknik servise ürününüzü gönderebilir ve sorununuz çözülebilir. Elbette bu garanti türünde mağduriyet riski mevcut.

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