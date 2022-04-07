Jenerasyon Ne Demek? Jenerasyonların Özellikleri Neler?

Günümüzde televizyonlarda veya çeşitli sosyal medya platformlarında sık sık adını duyduğumuz jenerasyonun ne olduğu merak ediliyor. Temelde, insanlar arasındaki yaş farkından dolayı ortaya çıkan kuşak çeşitliliğine verilen isim olan jenerasyonun özellikleri de merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, jenerasyon nedir? Jenerasyonların özellikleri neler?

Jenerasyon Ne Demek?

Jenerasyon sözcüğü, Türk Dil Kurumu’nda (TDK) yer alan tanımına göre; kuşak anlamına gelmektedir. Yılların geçmesiyle beraber hem teknoloji hem de kültürel olarak çeşitli farklılıklar meydana gelmektedir. Belli bir yaş aralığında bulunan insanlar, o dönemin kültürü ile yetişir. Birçok şeyin hızlı bir şekilde değiştiği günümüz dünyasında, kuşaklar arasındaki farklar da hızlı değişir.

Kuşaklar yani jenerasyonlar kendi aralarında isimlendirilebilir. Örneğin; Baby Boomers, X Kuşağı, Y Kuşağı, Z Kuşağı ve Alfa kuşağı. Her bir jenerasyon kendi arasında birer tüketici rolü üstleniyor. Zamanın değişen şartlarına göre şekillenen jenerasyonlar, birbirlerinden farklı yetişme kültürlerine ve fikirlere sahip oluyor.

İnsanlar arasındaki jenerasyon farkı çoğu zaman kuşaklar arası çatışmalara da yol açabiliyor. Özellikle reklamcılık sektöründe, jenerasyonlar kendi içlerinde gruplandırılarak hedef kitle haline getiriliyor ve hedef kitleye yönelik reklam tercihleri sunuluyor. Bunun yanında; birçok jenerasyon kendi arasında iletişim kurarak yeni tüketme ve üretme alışkanlıkları da geliştirmeye başladı.

Jenerasyonlar ve Özellikleri Neler?

Baby Boomers (1946-1964)

X jenerasyonu (1965-1980)

Y jenerasyonu (1981-1996)

Z jenerasyonu (1997-2012)

Alfa jenerasyonu (2012-2015)

Baby Boomers

Baby Boomers olarak adlandırılan kuşak, 1946 ve 1964 yılları arasında doğan insanlara verilen isimdir. Yani birçoğumuzun dedeleri ve nineleri. Bu jenerasyon, televizyon, gazete, radyo ve dergi gibi geleneksel medyanın ana tüketicileri olarak bilinir. Yüzde 90 oranında Facebook platformunu tercih ederler. Banka işlemleri için mobil uygulamalar yerine şubeye gitmeyi tercih eden Baby Boomers, küçük alışverişlerde kredi kartı yerine nakit kullanır.

Daha çok hippi kültürü ile büyüyen Baby Boomers, miras bırakmayı pek düşünmez.

X jenerasyonu

X jenerasyonu, 1965 ve 1980 yılları arasında dünyaya gelen kişilere verilen isimdir. Aktif olmasa da birçoğu halen dergi ve gazete okur. Dijital konusunda bilgi sahibi olsalar da bilgileri yeterli değildir. Facebook’ta en çok vakit geçiren jenerasyon X jenerasyonudur. Marka sadakatleri yüksektir, internet bankacılığını kullansalar da çoğu zaman şubeye gitmeyi tercih ederler. X jenerasyonu, teknolojinin geçiş evresine denk geldiği için çoğu zaman kendilerinden bir önceki ve bir sonraki kuşak arasında kaybolduklarını hissederler.

Aile kurmak onlar için önemlidir.

Y jenerasyonu

Y jenerasyonu 1981-1996 yılları arasında doğan insanlara verilen isimdir. Büyük bir bölümü halen aktif olarak televizyon kullansa da vakitlerinin birçoğunu internette geçirir. Netflix ve benzeri platformlara olan ilgileri yüksektir. Marka sadakatleri az olan Y jenerasyonu, online alışverişlerini genel olarak bilgisayar üzerinden yapmayı tercih eder. Verimsiz ürünlere karşı sabırsızdırlar.

Günümüzdeki mevcut iş gücünün temelinde yer alan Y jenerasyonu, genel olarak isteğe bağlı iş ve hizmetleri tercih etme eğilimindedir. Mülkiyet yerine kolay erişim onlar için daha önemlidir.

Z jenerasyonu

1997 ve 2012 yılları arasında doğan kişiler Z jenerasyonuna aittir. Büyük bir bölümü cep telefonu gibi teknolojik aletlere küçük yaşlarda sahip oldu. Akıllı telefonlar ve tabletler ana iletişim araçlarından biridir. Mobil cihazlarda oldukça fazla vakit geçiren Z jenerasyonu, özellikle borçlanmaktan kaçınma eğilimindedir. En çok kullandıkları platformlar arasında TikTok yer alır.

Nakit yerine banka kartını tercih eden Z jenerasyonu şube yerine mobil bankacılığı daha sık kullanır. Aktif olarak bir savaş görmemelerine rağmen, birçok konuda çatışmanın ortasında büyüdüler. Finans eğitimini oldukça önemseyen Z kuşağı, genç yaşta tasarruf yapma eğilimi göstermektedir.

Alfa jenerasyonu

Alfa jenerasyonu, 2012 ve 2015 yılları arasında doğan jenerasyondur. Teknolojinin içine doğdukları için, dijital dünyanın yerlileri sayılabilirler. Tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandeminin ortasında büyüyen bu jenerasyon, pandeminin etkisiyle eğitim hayatlarında oldukça zorlandı. Alfa jenerasyonunun, diğer jenerasyonlara nazaran en varlıklı ve en eğitimli jenerasyon olacağı düşünülmektedir.

Sosyal adalet kavramı ve hareketlerinin içerisinde dünyaya gelen Alfa jenerasyonu, nakit fikrinden tamamen uzaklar.