En çok korkulan hayvanlardan bir tanesi olan kara mamba nedir, özellikleri neler? Bu yazıda Güney Afrika’da bulunan ve oldukça zehirli olan yılan türüne dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Afrika'da 160 civarında yılan türü bulunuyor. Bu yılanların arasında black mamba da yer alıyor. Dünyanın en tehlikeli hayvanları arasında yer alan kara mamba (Dendroaspis polylepis) hakkında oldukça ilginç bilgiler mevcut.

Kara Mamba Nedir?

Dendroaspis polylepis uzunluğu, hızı ve son derece güçlü zehiri ile bilinen bir yılan türüdür. Güney Afrika’da yaşayan hayvan, kıtanın en tehlikeli yılanlarından bir tanesidir. Elapidae familyasından olan yılan oldukça saldırgandır.

Yılan, adına rağmen siyah renge sahip değildir. Oldukça tehlikeli olan yılanın rengi gri ve koyu kahverengi tonlarına sahiptir. Yılanın alt kısmında ise daha açık renk tonları bulunuyor. Söz konusu yılanın ismindeki siyah kelimesi, Dendroaspis polylepisin ağzının içerisindeki rengi ifade eder. Yeşil mambaların ve diğer yılanların ağzının içi beyaz renklidir.

Dendroaspis polylepis, en hızlı yılanlardan bir tanesidir. Öyle ki saatte 19 kilometreden fazla hıza ulaşır. Bu sebepten ötürü söz konusu yılandan kaçmak epey zordur. Dendroaspis polylepis, genellikle 6 ila 20 yumurta bırakır. Peki, black mamba nasıl beslenir?

En çok korkulan yılardan bir tanesi olan black mamba, Güney Afrika kıtasının en uzun yılanı, dünyanın ise kral kobradan sonra ikinci en uzun yılanıdır. Ortalama 2 ila 2,5 metre uzunluğunda olan Dendroaspis polylepis, maksimum 4,3 metre uzunluğundadır.

Etobur bir yılan türü olan black mamba, öncelikli olarak küçük memelileri ve kuşları avlar. Çok güçlü bir zehre sahip olan black mamba, dünyanın en ölümcül yılanı olarak kabul edilir. Yılanın ısırığı her ne kadar ölümcül olsa da yılda yalnızca az sayıda ölümden sorumludur.

Kara Mamba Özellikleri Neler?

Afrika’nın en uzun yılanıdır.

Adını ağzının renginden alır.

Dünyanın en hızlı yılanları arasında yer alır.

Utangaç bir yılan türüdür.

Tehdit altındayken saldırgandır.

Kurbanın kafasına ve vücuduna saldırır.

Kurbanını 20 dakika içerisinde öldürür.

Tek ısırığında 16 kişiyi öldürecek zehir salgılar.

Ağaçlara kolaylıkla tırmanır.

En az 11 yıl yaşar.

Yukarıda dünyanın en tehlikeli hayvanlarından bir tanesi olan black mambanın özellikleri yer alıyor. Bu özelliklerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. Afrika’nın En Uzun Yılanıdır

Dendroaspis polylepis, yukarıda da belirttiğimiz üzere ortalama 2 ile 2,5 metre civarında bir uzunluğa sahiptir. Maksimum 4,3 metre uzunluğunda olan yılan, Afrika’nın en uzun yılanıdır. Devasa boyuttaki yılan, kral kobradan sonra dünyanın en uzun ikinci yılanıdır.

2. Adını Ağzının Renginden Alır

Yılanın dış görünümü gri ve kahverengi tonlarından oluşmasına rağmen siyah olarak adlandırılması biraz ilginç gelmiş olabilir. Yılan, adını dış görünümü yerine ağzından alır. Söz konusu yılanın ağzı siyah ve mavi tonlarına sahiptir.

3. Dünyanın En Hızlı Yılanları Arasında Yer Alır

Saatte 19 kilometreden fazla hıza ulaşabilen black mamba, dünyanın en hızlı yılanları arasında bulunur. Çoğu kişiden çok daha hızlı hareket edebilen yılan oldukça tehlikelidir. Yılan, genellikle hız kabiliyetini kaçmak için kullanır.

4. Utangaç Bir Yılan Türüdür

Bu kadar tehlikeli bir yılanın utangaç olması biraz garip gelebilir fakat black mamba utangaç bir yılan türüdür. Söz konusu yılanlar genellikle hız kabiliyetlerini kaçmak için kullanır. Peki, bu yılanlar tehdit altındayken kaçar mı?

5. Tehdit Altındayken Saldırgandır

Söz konusu yılanlar normalde her ne kadar utangaç olsa da rahatsız edildiğinde ve köşeye sıkıştıklarında saldırgan hâle gelir. Yılan saldırıya geçtiğinde ise kurbanın hayatta kalma şansı oldukça düşüktür.

6. Kurbanın Kafasına ve Vücuduna Saldırır

Dendroaspis polylepis ilk önce vücudunun üçte birini havaya kaldırarak ağızını açar ve yüksek sesle tıslamaya başlar. Hem gece hem de gündüz avlanan yılanlar kurbanın kafasına ve vücuduna saldırır.

Yılan, küçük boyuttaki hayvanları avlarken yalnızca bir defa ısırır ve kurbanın felç geçirmesini izler. Kurban kuş ise durum değişir. Mamba, kuşları kaçma ihtimali olduğundan ötürü bırakmaz.

7. Kurbanını 20 Dakika İçerisinde Öldürür

Söz konusu yılandan korkulmasından bir diğer nedeni ise yılanın salgıladığı güçlü zehirdir. Çok güçlü bir zehir salgılayan mamba, bir insanı 20 dakika içerisinde öldürebilir. Elbette bu süre, kişinin zehire karşı verdiği tepkiye ve vücudun hangi kısmının ısırıldığına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ölümler bir veya birkaç saat de sürebilir.

8. Tek Isırığında 16 Kişiyi Öldürecek Zehir Salgılar

Black mamba, tek ısırığında 16 civarında kişiyi öldürecek kadar zehir salgılar. Yılanın salgıladığı maksimum zehir 400 mg’dır ancak bu nadirdir. Çoğu yaklaşık olarak 280 mg zehir salgılar. African Snake Bite enstitüsüne göre bir insanı öldürmek için yalnızca 15 ila 20 mg yeterlidir.

9. Ağaçlara Kolaylıkla Tırmanır

Dendroaspis polylepis, çok güçlü zehir salgılama ve yüksek hızlara ulaşmanın yanı sıra tırmanma kabiliyetine de sahiptir. Söz konusu yılanlar ağaçlara çok kolay bir şekilde tırmanabilir.

10. En Az 11 Yıl Yaşar

Çok tehlikeli bir yılan türü olan Black mamba genellikle en az 11 yıl yaşar fakat koruma altındayken 20 yıldan fazla yaşayabilir.

Bu yazıda Elapidae familyasından olan Dendroaspis polylepis yılan türü ile ilgili merak edilen soruları yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.