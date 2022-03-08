Karayip Korsanları Filmleri Hangi Sırayla İzlenir?

Karayip Korsanları, yapımcılığını Jerry Bruckheimer'ın, yönetmenliğini Gore Verbinski'nin, senaristliğini Ted Elliot ve Terry Rossio'nun yaptığı bir macera filmi serisi olarak bizleri selamladı. Walt Disney'de hakları bulunan marka yıllar sonra toplam 5 film ile kült seriler arasına girmeyi başardı. Üçlemenin ilk filmi olan Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti 9 Temmuz 2003 tarihinde sinemalarda gösterime girdi. Bu filmin gişedeki beklenilmeyen başarısından sonra Walt Disney filmi seri haline dönüştürme kararı aldı. Seriyi daha önce hiç izlemediyseniz muhtemelen ''Karayip Korsanları filmleri hangi sırayla izlenir?'' sorusunu kendinize sormuşsunuzdur. Bu yazımızda Karayip Korsanları filmlerini hangi sırayla izlemeniz gerektiğini sizlere aktarıyor olacağız.

Karayip Korsanları Filmleri İzleme Sırası Nedir?

Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti (2003)

Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı (2006)

Karayip Korsanları: Dünya'nın Sonu (2007)

Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde (2011)

Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı (2017)

Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti (2003)

IMDB puanı: 8.1

Yönetmen: Gore Verbinski

Yazarlar: Ted Elliott, Terry Rossio, Stuart Beattie

Oyuncular: Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom

Jamaika valisinin kızı olan Elizabeth Swann (Keira Knightley), lanetlenmiş Kaptan Hector Barbossa (Geoffrey Rush) ve mürettebatı tarafından kaçırılır. Elizabeth'de mürettebatın ihtiyacı olan son Aztek altını vardır. Elizabeth Swann'a aşık olan genç Will Turner (Orlando Bloom), kendisini kaptanı olduğu gemiden atan Barbossa'dan intikam almak isteyen fakat burada yakalanıp hapse düşen kaptan Jack Sparrow'u (Johnny Depp) oradan kaçırır ve Elizabeth'i kurtarmaya giderler. Siyah İnci'nin Laneti 'in bütçesi 140 milyon dolardı. Film, Amerika'da açılış haftasında 47 milyon dolar, toplamda ise 305 milyon dolar kazandı. Dünya çapında ise 654 milyon dolar kazanarak 2003 yılının en çok kazanan dördüncü yapımı oldu.

Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı (2006)

IMDB puanı: 7.4

Yönetmen: Gore Verbinski

Yazarlar: Ted Elliott, Terry Rossio, Stuart Beattie

Oyuncular: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley

Jack'in, efsanevi Uçan Hollandalı'nın kaptanı Davy Jones'a kan borcu olduğu ortaya çıkınca, tekrar ortalık birbirine girer. Eğer Sparrow, bu borçtan kurtulamazsa ömrü boyunca Uçan Hollandalı'nın kölesi olarak yaşama riskiyle karşı karşıyadır. Ama her beladan kurtulmanın elbet bir yolu olabileceğini düşünen uyanık Jack Sparrow'un, Ölü Adamın Sandığı’na sahip olan kişinin Davy Jones'u da kontrol edebileceğini öğrenmesiyle işler karışır. Bütçesi 225 milyon dolar olan filmin galası Kaliforniya'daki Disneyland'da yapıldı. Ölü Adamın Sandığı açılış gününde 55.8 milyon dolar kazandı ve Yıldız Savaşları: Bölüm III - Sith'in İntikamı adlı filmin rekorunu kırdı.

Karayip Korsanları: Dünya'nın Sonu (2007)

IMDB puanı: 7.1

Yönetmen: Gore Verbinski

Yazarlar: Ted Elliott, Terry Rossio, Stuart Beattie

Oyuncular: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley

Will Turner ile Elizabeth Swann, Kaptan Jack Sparrow’u, Davy Jones’un sandığındaki akıllara zarar tuzaktan kurtarıp özgürlüğüne kavuşturmak adına çaresizlik içinde Kaptan Barbossa ile ittifak yaparlar. Doğu Hindistan Ticaret Şirketi’nin kontrolü altında olan Davy Jones’un ürkütücü görünümlü hayalet gemisi The Flying Dutchman, dünyanın bütün denizlerini kasıp kavurmaktadır. İhanet, vefasızlık ve dönekliğin kol gezdiği vahşi denizlerde yelken açan korsanlarımızın yolu egzotik Singapur’a düşer.

Burada kurnaz Singapurlu korsan Sao Feng ile kafa kafaya gelirler. Dünyanın sonu tabir edilen uzak doğu okyanuslarındaki nihai savaşta terazinin dengeleri ortadadır. Korsanların her biri sadece kendi hayatının ve kaderi için taraf olmakla kalmayacak; aynı zamanda özgürlük sevdalısı korsan yaşam tarzının geleceğini kurtarma mücadelesi verecektir.

Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde (2011)

IMDB puanı: 6.6

Yönetmen: Rob Marshall

Yazarlar: Ted Elliott, Terry Rossio, Stuart Beattie

Oyuncular: Johnny Depp, Penélope Cruz, Ian McShane

Gençlik Çeşmesi'nin bulunması için İngiltere Kralı'na hizmet etmeyi reddeden Sparrow, kentte kendi adıyla gemisine mürettebat toplayan sahte bir kaptanın olduğunu öğrenir. Sahte kaptanı kovalarken, karşısındakinin aslında geçmişinden geri gelen güzeller güzeli Angelica (Penelope Cruz) olduğunu anlar. Angelica da Kral ile aynı şeyin, sonsuz yaşam sağlayan Gençlik Çeşmesi'nin peşindedir. Gençlik yıllarında kalan aşkı ve Angelica'nın şimdiki sahtekar yönü arasında gidip gelen kaptan Jack Sparrow, bir anda kendisini korsan Karasakal’ın (Ian McShane) gemisi Kraliçe Anne’de eşir düşmüş halde bulur.

Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı (2017)

IMDB puanı: 6.6

Yönetmen: Joachim Rønning, Espen Sandberg

Yazarlar: Jeff Nathanson, Terry Rossio, Ted Elliott

Oyuncular: Johnny Depp, Geoffrey Rush, Javier Bardem

Çılgın maceraları ile bilinen, kaptanları şahı ama bir o kadar talihsiz Jack Sparrow, yelken açtığı sularda yaklaşan kötü rüzgarları hisseder. Korkunç Kaptan Salazar'ın yönetimindeki ölümcül hayalet korsanlar, denizdeki tüm korsanları öldürerek Şeytan Üçgeni’nden kaçmayı başarmıştır; hayatta kalan tek korsan kaptan ise Jack'tir. Jack, Salazar'ın gazabından ve intikamından kurtulmak için Poseidon Asası’nın peşine düşer.

Bu efsanevi asayı bulmak içinse güzel ve zeki gökbilimci Carina Smyth ve Kraliyet Donanması'ndan dik başlı, genç bir denizci olan Henry ile zorlu bir anlaşma yapar. Küçük ve külüstür gemisi Dying Gull’un dümenindeki Jack Sparrow, hem kötü kaderini tersine çevirmenin hem de şimdiye dek karşına çıkan en dişli ve korkunç düşmandan kurtulmanın yollarını arayacaktır.

Peki siz Karayip Korsanları filmleri hakkında ne düşünüyorsunuz? En sevdiğiniz film hangisi oldu? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.