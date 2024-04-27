Karcher AF 50 Hava Temizleme Makinesi Özellikleri ve Fiyatı

Almanya merkezli temizlik aletleri üreticisi Karcher tarafından geliştirilen AF 50 hava temizleme makinesi, geçtiğimiz haftalarda Türkiye’de satışa çıktı. Kapalı alanlardaki havanın kalitesini artıran cihaz teknik özellikleriyle dikkat çekiyor.

Biz de bu rehberde Karcher AF 50 hava temizleme makinesi özellikleri ve fiyatına dair bilgi vereceğiz.

Karcher AF 50 Hava Temizleme Makinesi Özellikleri

Tüm canlıların sağlığı için restoran, ofis, ev gibi yaşam alanlarında havanın temiz olması gerekiyor. Karcher AF 50 hava temizleme makinesi de kapalı alanların havasını zararlı patojen ve partiküllerden arındırarak sağlıklı hale getiriyor. Özellikle ofis, kafe, restoran gibi kalabalık alanlarda kullanılması canlı sağlığı açısından çok önemli denilebilir.

Bahsettiğimiz hava temizleyici yalnızca ortamdaki zararlı patojen ve partikülleri yok etmiyor. Aynı zamanda kokuları, ince tozları ve alerjenleri de yok ederek alanın havasını bambaşka hale dönüştürüyor. Bu sayede iç mekanlardaki toz partiküllerinin neden olduğu astım, alerji gibi solunum yoluyla hastalıklarında önüne geçilmiş oluyor. Ayrıca salgın hastalık, bakteri, mikrop ve virüsleri de engelliyor.

İç mekanların oksijen miktarının az olması ve temiz olmaması gibi durumlarda depresif bir ruh hali ve kronik yorgunluğa sebep oluyor. Böyle durumlarda da Karscher AF 50 hava temizleyici kullanılabilir. Söz ettiğimiz hava temizleme makinesinin sahip olduğu diğer özellikleri şöyle sıralayabiliriz;

Lazer sensör teknolojili,

Yüksek hava akışlı,

Ekranlı,

Aktif karbonlu kompakt,

Otomatik modlu,

H13 filtreleme

Karcher AF 50 Hava Temizleme Makinesi Fiyatı

Karcher AF 50 hava temizleme makinesi, büyük ve küçük fark etmeksizin tüm iç mekanlarda kullanılabilir. Çok katmanlı filtre sistemine sahip olan bu makine, iç mekanları patojen ve alerjenlerden temizliyor.

Makinenin üzerinde bir ekran yer alıyor. Bu ekranın renk koduyla bağıl nem, hava kalitesi ve sıcaklığı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Aynı zamanda makinede gece modu fonksiyonları, zamanlayıcı ve çocuk güvenlik kilidi de yer alıyor. Yüksek hava akışı performanslı bu makine, ultra sessiz çalışıyor. Bundan dolayı gecede çok rahat çalıştırılabilir.

Karcher AF 50, özellikle alerjik bünyeye sahip kişiler ve evcil hayvan sahipleri için çok uygun. Makinenin otomatik modu, yüksek kalitedeki lazer sensörle çalıştırılabiliyor.

Otomatik mod seçildiği takdirde yüksek kaliteli lazer sensörü, hava kirliliğine göre performans düzeyini otomatik ayarlıyor. Böylelikle ortamın havası temizlenerek sağlıklı hale gelmiş oluyor.