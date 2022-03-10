Kedi Miyavlaması Anlamları: Kediniz Ne Anlatmak İstiyor?

Birçok kişinin hayvanseverin oldukça ilgi duyduğu kediler, çıkardıkları seslerle aslında size nasıl hissettiğini söylüyor. Kedinizi yakından dinlerseniz, kedinizin çıkardığı seslerden onun ne demek istediğini anlayabilir ve ona yardımcı olabilirsiniz. Peki kedi miyavlamasının anlamları neler? Kediniz size ne anlatmak istiyor?

Kedi Miyavlaması Anlamları Neler?

Evcil hayvanlar arasında en çok tercih edilenlerden biri olan kediler, en geniş seslendirme yelpazesine sahip canlılardan biridir. En çok mırıltıları, tıslamaları, miyavlamaları ve hırlamaları ile bilinmesine rağmen düzenli olarak çıkardıkları diğer sesler de aslında çok fazla şey anlatıyor.

Kedilerin Miyavlama Türleri Neler?

Miyavlama

Mırlama ve Gırlama

Cıvıldama

Gevezelik

Tıslama

Uluma

Kızgın kedi sesi

Çığlık

Hırıltı ve homurdanma

1.Miyavlama

Miyavlama, kedilerin dilidir. Çoğu zaman bize bir şey anlatmak için miyavlarlar. Eğer kediniz size doğru miyavlıyorsa ‘Acıktım’ veya ‘Beni sev!’ diyor, başka bir kediye miyavlıyorsa selamlaşıyor olabilir. Kediler ayrıca miyavlayarak bir şeyi işaret de edebilirler.

Kapıya yöneldiklerinde kapının açılmasını istediklerini anlatırlar mesela. Kediniz eğer çok yüksek sesle miyavlıyorsa bu işitme sıkıntısı yaşadığının da belirtisi olabilir. Ayrıca uzun miyavlamalar kesinlikle alarm niteliğindedir. Sizin ilginizi çekmeye çalışıyordur ve bu tehlikeli bir duruma karşı sizi uyarma niteliğinde de olabilir.

2.Mırlama ve Gırlama

Çok enteresan ama kedilerin gizemli yönlerinden biri aslında mırlama. Henüz kesin bir teşhis konulamadı bilim insanları tarafından kedilerin neden mırladığına dair. Fakat birçok iddia var bu konuyla ilgili. Mırlama, ya da bazı kesimlerde anıldığı üzere gırlama; gırtlak, diafram ve birçok çevre organın iş birliği ile çıkardığı bir ses.

Georgia Üniveristesi öğretim üyelerinden Sharon Crowell-Davis’e göre mırlama çoğu zaman kedilerin mutlu olduklarında çıkardıkları bir ses olarak biliniyor. Çünkü genellikle ev kedilerinde gözlemleniyor ve yavru kediler de annelerini emerken bol bol mırıldıyor. Fakat kediniz normalden farklı bir tonda mırlıyorsa ve bunu destekleyen bazı davranışsal veya fiziksel değişiklikler varsa veteriner hekime götürmekte fayda var.

3.Cıvıldama

Kedilerin yavruyken öğrendiği bu kuşa benzer cıvıldama sesleri, miyavlamadan biraz daha açıklayıcıdır. Başlangıçta anneleri tarafından yavru kedilere, dikkat etmelerini ve onu takip etmelerini söylemek için kullanılan bu ses, kedinizin bir şey hakkında dikkatli olmanızı istemesi sebebiyle size karşı söylediği bir şey de olabilir. Ayrıca bir kedi heyecanlı ve mutlu olduğunda da cıvıldama sesleri çıkarabilir.

4.Gevezelik

Kedinizin pencereden bir serçeye veya ağaçtaki bir sincaba özlemle bakarken dişlerini gıcırdattığını duymuş olabilirsiniz. Bazen bir cıvıltı, gıcırtı veya hafif bir ağlamanın eşlik ettiği gevezeliğin, bir kedinin yırtıcı heyecanının ve ödülü alamamanın stresinin bir göstergesi olduğu düşünülür. Bazıları, gevezeliğin aslında bir kuş taklidi veya kemirgen çağrısı olduğunu iddia ediyor, ancak bu en iyi ihtimalle anekdot niteliğinde bir sestir. Çünkü kedilerin avlanma hünerleri sessizlik ve gizlilik içerisindeyken ortaya çıkar.

5. Tıslama

Kedilerde tıslama aynı yılan tıslamasına benzer bir sestir. Tıslama agresif olduğunun belirtisidir ve bu durumlarda kedinin üstüne gidilmemeli, yanaşılmamalıdır. Tehlike yaratan ve tıslamasına sebep olan etmen ortadan kaldırılmalıdır. Kediler tıslarken çoğu zaman sırt tüylerini kabartıp kulaklarını da geriye doğru atarlar. Eğer tıslama uzun sürerse sonunda saldırı gelir. Kediler her canlıya miyavlamaz, ötmez ama her canlıya tıslayabilir. Bu yönüyle diğer seslerden ayrılır, daha geniş bir yelpazeye sahiptir.

6.Uluma

Bir miyavlamanın makul derecede mutlu sesinin aksine, uluma; endişe, rahatsızlık veya çiftleşme sorunlarını ifade eden daha uzun süreli bir iniltidir. Genellikle kediden kediye olan bir iletişimdir; ‘çiftleşmek istiyorum’ veya ‘benim evime gelmeni istemiyorum’ anlamına gelebilir. Ayrıca bir kedi kendini iyi hissetmediğinde, duyular veya bilişsel işlevler azaldığında veya çevresindeki bir şey (belki de yeni bir kedi) onun hoşuna gitmediğinde ortaya çıkabilir. Yeni bölgelere taşınan veya yeni bir eve kabul edilen kedilerde de görülebilirken bazı kediler sadece can sıkıntısından uluyabilir.

Kediniz sürekli olarak ulumaya başlarsa, hastalık belirtilerinin varlığını gözlemleyin ve veterinerinizle görüşün. Kedinizin bölgesini istila eden başka bir kedi olabilir. Bazı durumlarda, başıboş veya vahşi kedilerin tuzağa düşürülmesi, kısırlaştırılması ve yuva olabilecek bir eve kabul edilmesi gerekebilir. Kedinizin bol oyuncağı olduğundan ve sizden yeterince ilgi gördüğünden emin olun. Bazen bir uluma vakasını sona erdirmek için gereken tek şey, her gün fazladan bir oyun seansıdır.

7.Kızgın Kedi Sesi

Kızgınlık çağındaki dişiler tarafından müstakbel eşlere seslenirken söylenen bu kısa, kederli, boş sesli uluma versiyonunda neredeyse ''ah'' sesine benzer bir ses çıkar. Bu sesin çıktığı sırada kısırlaştırılmamış dişi, büyük olasılıkla istediği erkek kedilerle bir araya gelmek için elinden geleni yapacaktır.

8.Çığlık

Kısırlaştırılmamış dişi dışarıdaysa, yemek servisi bir erkeği çekecek ve bunun üzerine çiftleşme kesinlikle gerçekleşecektir. Erkek, boynunu ısırarak çiftleşme sürecini başlatırken lordoz denilen baş aşağı bir pozisyon alacaktır. Erkeğin tırtıklı penisi çıkarıldığında dişide acıya neden olur ve kan donduran bir çığlık atmasına neden olur. Kavganın ortasındaki kediler de çığlık atabilir. Bu ilkel çığlıklar genellikle uzun, uğursuz bir ulumanın ardından gelir ve genellikle can alıcı bir pençe darbesi veya bir ısırık ile sona erer.

9. Hırıltı ve Homurdanma

Kuş gibi öttüler, şimdi köpek gibi hırlıyorlar da… Hırlama aslında kedi tıslamasına benzer fakat daha yüksek seslidir ve daha yoğundur. Ağrı duyduklarında, gerildiklerinde, yabancı bir ses duyduklarında hırlayabilirler. Özellikle siz bir yerine dokunduğunuzda hırlıyorsa o bölgede bir ağrısı olabilir.

Kedi Miyavlaması Sendromu Nedir?

Kedi miyavlaması sendromu, Kedi çığlığı sendromu veya tıptaki isimleriyle ‘Cri du Chat’ sendromu, 5. kromozomun bir parçasının kaybıyla ilişkili nadir bulunan bir genetik düzensizliktir. Sendromun genetik tanımı 45,X(X/Y),-5p olarak gösterilir.

Yani kişide 45 kromozomun bulunduğunu fakat 5. kromozomun kısa (petit) kolunun bir kısmının bulunmadığını ifade eder. Bu tip kromozom mutasyonlarında DNA'daki bazın ya da bazların yok olmasına delesyon adı verilir. Delesyondaki büyüklük bebeklerdeki fiziksel, psikomotor ve zihinsel gelişimlerini etkiler.

İlk olarak Jérôme Lejeune tarafından 1963'te tanımlanan durumun etkileri, her 20 bin ila 50 bin canlı durumda bir görülür. Rahatsızlık etnik geçmişi olan bütün insanlarda ve 3/1 oranla dişilerde daha çok görülür.

Kedi Miyavlaması Sendromu Belirtileri Neler?

Yutma ve emmedeki zorluklar yüzünden beslenme problemleri,

Düşük doğum ağırlığı ve zayıf büyüme,

Bazı kavrama, heceleme ve motor gerilikler,

Hiperaktivite, saldırganlık, huysuzluk nöbetleri ve tekrarlamalı hareketler gibi davranışsal problemler,

Zamanla değişebilen alışılmamış yüz çehresi,

Aşırı salya,

Kabızlık,

Gözler arası mesafenin geniş olması (hipertelorizm),

Ense yapısının küçük olması,

Yüksek ve dar damak yapısı,

Parmaklar arasında kısmi perde.

Genel bulgular; düşük doğum ağırlığı, hipotoni, mikrosefali, gelişme geriliği, dolgun yanaklı yuvarlak bir yüz, epikardiyum katları, düşük-eğilimli palpebral çatlaklar, strabismus, düz burun köprüsü, aşağı dönük ağız, retrognati, mikrognati, maloklüzyon, diş minelerinde defektler, diş sürmelerinde aksamalar, periodontal patolojiler izlenir.

Düşük kulaklar, kısa parmaklar, tekli avuç çizgisi ve kalple ilgili eksiklikler (örn; ventrikular septal defekt (VSD), atrial septaldefekt (ASD), PDA) vardır. Daha az sıklıkla görülen bulgular ise şöyledir: yarık dudak ve damak, timik displazi, hazım anomalisi, megakolon, kasık fıtığı, kalça çıkığı, kriptorsizm, hipospadias, az bulunan böbrek anomalileri (örn: at nalı böbrek, renal ektopi, hidronefroz), beşinci parmakta klinodaktili, talipes equinovarus, pes planus, ikinci ve üçüncü parmaklarda sindaktili, oligosindaktili ve aşırı-esneyebilen ek yerleri.

İleri çocukluk çağları ve ergenlikte zeka geriliği, mikrosefali, yüz simasının kabalaşması, çıkıntılar, derine yerleşik gözler, düşük burun kemeri, üst dişlerin sorunlu kapanışı ve belkemiğinde normal dışı yan kıvrım gibi bulgular da görülebilir.

Hasta dişi bireyler ergenliğe ulaştıklarında mensturasyonla birlikte ikincil eşey özellikleri geliştirirler. Genital bölge genellikle çift-uzantılı rahim şeklindeki bir rapor haricinde normaldir. Erkeklerde testisler genellikle küçüktür fakat spermatogenezin normal olduğu düşünülmektedir. Cri du chat'den etkilenmiş insanlar doğurgandır ve üreyebilirler.

Kedi Miyavlaması Sendromu Nasıl Tedavi Edilir?

Mevcut tedavi yöntemi yoktur. Sendromun neden olduğu sağlık problemleri (emme ve yutmada zorlanma, mide sorunları, kabızlık, şaşılık, böbrek ve kalp sorunları, solunumun ge­çici olarak durması, zayıf kas yapısı vs.) semptomatik yollarla tedavi edilebilir.

Ayrıca çocuklara erken dönemlerde konuşma ve davranış terapileri uygulanmalıdır. Sendromu taşıyan çocukların birçoğu eğitilebilir, kendilerine bakabilecek kadar sosyal gelişim gösterebilir.

Bu sendroma sahip bireylerin ebeveynlerinin genetik danışma alması ve çocuğa uygun eğitim planının yapılması aileye ve çocuğa daha kaliteli bir yaşamı sunar.