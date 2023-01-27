Kendi Filminizi mi Çekmek İstiyorsunuz? İşte İhtiyacınız Olanlar

Sizlere aşağıda önereceğimiz ekipmanlar sayesinde kolayca kendinize ait videolar, kısa filmler ve uzun metrajlı filmler çekebilirsiniz. Video prodüksiyonu biraz pahalı bir hobi olmasına rağmen yine de stüdyo tarzı çekimler yapmak için film stüdyosu gerekmiyor. Bazı ekipmanlar sayesinde stüdyodaki gibi profesyonel çekimlere imza atabilirsiniz.

Kendi Filminizi Çekebileceğiniz 5 Ekipman

Çok Yönlü Audio Gear

Aydınlatma ve Işıklandırma Panoları

Fotoğrafçı Tripodları

Kaydırmalı Raylar

Tripod Stantları ve Ballhead Adaptör

1. Çok Yönlü Audio Gear

Çekim yaparken en çok zorlanacağınız konulardan bir tanesi maalesef gürültüdür. Çekim yapılan alandaki diğer insanların gürültüsü başta olmak üzere araçların korna sesleri gibi pek çok unsur filmin sağlıklı çekilmesini engelleyebilir.

Kendi filmini çekmek isteyenler başarılı çalışmalara imza atmak istiyorsa mutlaka ekipmanları doğru seçmelidir. Filmi çekerken sadece kendi sesinizi izole edebileceğiniz mikrofonlara ihtiyaç duyacaksınız. İyi bir ses donanımı için shotgun mikrofon kullanabilirsiniz.

Bu mikrofonlar yönetildikleri ses dışındaki tüm sesleri yok sayar. Normal yaşantınızda kalabalık bir alandayken de kullanabilirsiniz. Ayrıca yaka mikronundan da yararlanabilirsiniz. Zoom H6 ile de görüntüleri kaydedebilirsiniz.

2. Aydınlatma ve Işıklandırma Panoları

Çekim yaparken ortamın doğru ışıklandırılması da çok önemlidir. Aydınlatma sistemleriyle ortama doğru şekilde ışığı yayabilirsiniz. Ayrıca profesyonel çekim yapmak istiyorsanız difüzöre de ihtiyacınız olacak. Difüzörlerle ışık doğru şekilde ayarlanır.

Işığı odak noktaya yansıtmak için sekme tahtalarında da faydalanabilirsiniz. Sekme tahtaları, açık havalarda güneş ışığının tam geldiği noktada kullanılabilir.

3. Fotoğrafçı Tripodları

Kamaranın tutulması için tripoda ihtiyaç vardır. Video çekimine yeni başlayanlar ya da başlamayı düşünenler temel fotoğrafçılık tripodlarından yararlanabilir. Kamera sabit ve doğru açıdan tripoda tutturularak kusursuz çekimler gerçekleştirilebilir.

4. Kaydırmalı Raylar

Tripod, kamerayı sabitleyerek sağlıklı çekimler yapılmasını sağlar. Hareketli çekim yapmak isteyenler kaydırmalı raylardan yararlanabilir. Kaydırmalı ray sistemi sayesinde kamera doğru şekilde kaydırılarak çekimler yapılır. Ayrıca hareketlerin otomatikleştirilmesi noktasında da çok önemlidir.

Bir nesneyi otomatik takip etmek için kaydırmalı raylar kullanılabilir. Videoda istenilen hareketlerin ortaya çıkması noktasında kaydırmalı raylar önemli rol oynuyor. Kendi filminizi çekmek için SLYPOD PRO’da kullanabilirsiniz. Eşleştirilmiş akıllı telefon uygulamasını kullanarak kamerayı yukarıya kaldırabilirsiniz. Hareketleri otomatikleştiren bir ekipmandır.

5. Tripod Standları ve Ballhead Adaptör

Tripod standları, ışıkların geliş açısını doğru konumlandırır. Tripod standları; mikrofonları, LED aydınlatma panellerini ve GoPro’ları tutarak çekimleri gerçekleştirir. Ballhead adaptör; mikrofon, kamera, monitör, telefon, el tipi gimballer, kompakt kameralar ve flaşları sabitler.

Sizlere kendi filminizi çekmek için kullanabileceğiniz ekipmanlar hakkında rehber hazırladık. Dilerseniz takip ettiğiniz filmleri daha düzenli bir şekilde arşivlemek için Film Arşivinizi Ücretsiz Programlarla Düzenleyin yazımızı okuyabilirsiniz.