Hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri de artık video oldu diyebiliriz. Hatta Instagram reels'leri videolara yeni bir boyut kazandırmış durumda. Ancak kaliteli videolar pek bulunmuyor. Elbette birbirinden ilginç ve çok iyi videolar mevcut.

Ancak video çekim taktiklerini bilen kişi sayısı az. Örneğin: Kötü telefon kamerası ile kaliteli fotoğraf çekmekte bir hayli zor. Biz bu durumu ön gördük ve sizler için video çekme tüyolarını açıkladık. Gelin, birlikte kaliteli ve iyi video nasıl çekilir? Bakalım.

Video Çekme Tüyoları, Kaliteli Video Nasıl Çekilir?

İyi bir kamera

Arka plan

Işık kullanımı

Kaliteli mikrofon

Efektler ve edit

Manzara kullanımı

Giyim ve tarz

Doğru kadraj

İyi Bir Kamera

Elbette iyi bir video'nun sırrı iyi bir kameradan geçer. Ancak kötü telefon veya kötü bir kamera ile de kaliteli videolar çekebilirsiniz. Video çekme tüyolarının arasında bu maddeyi koymak zorunda olsakta diğer maddeleri uygulayabilirseniz. Bu işi gerçekten başarabilirsiniz.

Arka Plan

İzleyicinin en çok dikkat ettiği konulardan biri de güzel, basit ve şık bir arka plan olacaktır. Malesef herkes kaliteli bir arka plan ayarlama şansında değil. Bu sebepten ötürü en kötü yapabileceğiniz iş beyaz bir arka plandır.

Işık Kullanımı

Kaliteli ve güzel bir video çekmek istiyorsanız. İster kötü bir kameraya sahip olun ister kötü bir mikrofona sahip olun ışığınızı çok iyi ayarlamanız gerekmektedir. Görüntü kalitesinin ve sesin kötü olması büyük etken olsa da birkaç editleme ve efekt ile sırıtmayacak bir şekilde düzeltilebilir. Ama ışık kötü olursa otomatik olarak video'da kötü olacaktır.

Kaliteli Mikrofon

Bulabildiğiniz en iyi mikrofonu alın veya telefon gibi aygıtları kullanarak daha sonrası için edit yapmanızı tavsiye ederiz.

Efektler ve Edit

Video çekme tüyoları arasında kaliteli bir video oluşturmak istiyorsanız yapmanız gerekenler arasında edit veya efekt koymayı öğrenmek olacaktır ki kötü bir video'yu düzgün bir hale biçimlendirebilesiniz.

Manzara Kullanımı

Doğru kadraj ve ışık kullanımı ile özellikle gün doğumu ya da batımını doğru olarak kullanabilirseniz. Çok daha kaliteli videolar çekebilirsiniz.

Giyim ve Tarz

Bir video için olmazsa olmazlar arasında elbette giyim ve tarzınızın iyi olması yatmaktadır. Arka plana uygun veya manzaraya uygun bir kombin yapmanız video'da şık durmanızı sağlayacaktır.

Doğru Kadraj

Kadraj video için en önemli maddeler arasında yer alır. En-boy oranını iyi ayarlar ve arka plana, manzaraya göre doğru bir kadraj ayarlarsanız. Diğer eksikleriniz izleyiciler tarafından fark edilmeyecektir.

Bu içerikte video çekme tüyoları hakkında bilgilendirme yaptık. Sizler hangi taktikleri kullanıyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.