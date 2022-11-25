Film Arşivinizi Ücretsiz Programlarla Düzenleyin

Dizi ve film arşivlerini düzenlemek için kullanılabilecek çeşitli ücretsiz programlar bulunuyor. Peki, alanında en başarılı hizmetler hangileri? Bu yazıda film ve dizileri düzenleyebilmenize olanak tanıyan yazılımları bir arada topladık.

Kalabalık bir film arşivine sahip olmanın en büyük dezavantajı bir süre sonra aradığınızı bulamamaktır. Klasördeki dosya sayısı artıkça izledikleriniz izlemediklerinizle, beğendikleriniz beğenmediklerinize karışmaya başlar.

Bu sorunu kökünden sonladırarak her göreni kendine hayran bırakacak bir film arşivine kavuşmak ise düşündüğünüz kadar zor değil. Tek yapmanız gereken kendinize uygun programları belirleyerek yaklaşık yarım günlük bir süreyi arşivinize ayrırmak.

Film Arşivlerini Düzenlemek İçin Ücretsiz Programlar

theRenamer

Media Companion

GrieeX

Data Crow

XBMC

Coollector

TV Time

Yukarıda film ve dizi arşivlerini düzenleyebilmenize imkân tanıyna ücretsiz programlar bulunuyor. Listede yer alan uygulamaların detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca ücretsiz film izleyebileceğiniz en iyi uygulamalar listesine de göz atabilirsiniz.

theRenamer

Film arşivinizi düzene sokmanın ilk yolu isimlerini düzenlemekten geçiyor. İndirdiğiniz dosyalar pek çok kısa yol ve metin dosyasıyla dolu şekilde geliyor. İsimlerinde de dosyayı paylaşan kişinin ismi hatta site linki gibi gereksiz ve çirkin görünen detaylar bulunuyor. Bu gibi durumlar dosya bilgilerini otomatik çeken yazılımlar içinde bir problem oluşturuyor.

Film adını denetleyen yazılımlar doğru film veya diziyi bulamayarak işleminizi eksik olarak tamamlayabilir. Bu durum sizin tek tek daha fazla uğraşarak zaman kaybetmenize sebep olur. theRenamer tam bu aşamada devreye girecek bir araç. Amacı dosya isimlerini düzenlemek ve içeriklerindeki gereksiz her tür dökümanı temizlemek.

Programı kullandıktan sonra [vd-mux-ita]The.Unit.1x01.Piromane.ITA.DVDMux.[colombo-bt.org].avi görünümündeki bir isim The Unit.1x01.First Responders.avi şeklinde çok düzenli bir hale gelecek. Sonraki aşamada kullanacağımız programlarla bu sayede en iyi sonucu alacağız emin olun.

Media Companion

Bu işlem için kullanabileceğiniz farklı seçenekler mümkün. Pek çok film arşiv programı işlemi sizin için yapacaktır. İlk etapta kullandığımız theRenamer bu açıdan önemli. Film isimleri ve tarihiyle kayıtlanan dosyalar sayesinde filmler hatasız şekilde internetten çekilecek. Böylece tekrar düzenlemek için zaman kaybetmeyeceksiniz.

Media Companion, klasik bir arayüze sahip bir film arşiv yazılımı. Asıl amacı şık arayüzüyle göz dolduran XBMC'nin arayüzünde görüntülenecek eksiksiz bir arşiv yaratmanız. Ama programı XBMC kullanıcısı olmasanızda kapsamlı bir arşiv programı olarak kullanabilirsiniz.

TV dizileri içinde ayrı bir sekmesi olan Media Companion'ı kullanırken dikkat etmeniz gereken şey ise ayarları. Media Companion ile işlem yapabilmek için öncelikle film klasörünüzü "Folders" bölümündeki "Add Movie Folder Browser" bölümünden tanıtmanız gerekiyor.

Daha sonra "Search for new movies" bölümüne tıklayarak film bilgilerinin otomatik olarak alınmasını sağlayabilirsiniz. "General Preferences"menüsüde temel ayarlarınız için kullanılıyor. Programın ayarlarını yaparken sistemde çok fazla yer kaplayan fanart gibi özellikleri kapatabilirsiniz. Bu işlemi yapabilmek için Movies>Movie Preferences>General bölümünden ayar yapmanız gerekiyor.

GrieeX

Burada gördüğünüz programlar arasında Türkçe dil desteği olan ve film arşiv bilgilerinizi Türkçe olarak çekebilecek tek program GrieeX. Türkçe arayüzü sayesinde kullanımı da oldukça kolay olan program bu anlamda rakipleri arasından sıyrılabilir. Programın en önemli dezavantajı ise film bilgilerini toplu olarak internetten alamaması. Bu da kalabalık bir film arşivi olanlar için büyük bir zaman kaybı.

Data Crow

Amacınız sadece film değil her türlü koleksiyonunuzu arşivlemekse tercihiniz Data Crow olmalı. Programla sadece film değil, oyun, program, müzik, fotoğraf, kitap gibi aklınıza gelebilecek pek çok şey arşivlenebilir.

Program arşiv bilgilerini online olarak almak için Amazon.com, Imdb.com, Softpedia ve MusicBrainz sitelerinden yararlanıyor. Kısacası klasörlerini düzenli tutmaktan hoşlananlar, her biri için ayrı program kurmaktansa hepsini birarada sunan Data Crow'u denemeliler.

XBMC

Hem PC hem de HTPC sistemleriyle uyumlu çalışan XBMC'nin en iddialı olduğu konulardan biri birbirinden şık arayüzleri. Bunun dışında desteklediği ses ve video codecleriyle de kusursuz bir medya oynatıcı. Tüm bunların yanında kullanıcılara izlemek istedikleri filmleri en şık şekilde göstermek için hazırlanmış bir film arşiv yöneticisi de bulunuyor.

Programın içinde bulunan "scraper"lar istediğiniz sitelerden film, dizi ve müzik arşivinizin görsellerini ve bilgilerini buluyor ve hazırlıyor. Dezavantajı ise bu işlemi yavaş yapması ve ayarlarının rakiplerine göre daha zor olması. Tam bu aşamada ise daha önce de bahsettiğim Media Companion devreye giriyor.

Media Companion film arşivlerini XBMC'ye uyumlu olacak şekilde destekliyor. Böylece XBMC'yi açıp film arşivinizn durduğu klasörü tanttığınızda başka bir işlem yapmanıza gerek kalmıyor. Ama işlemi XBMC ile yapmak isterseniz System>Video>Scrapersbölümünden ayarlamaları yapabilirsiniz.

Coollector

Coolector filmleri arşivlemek dışında yeni filmler keşfetmek içinde bir alternatif sunuyor. Kendi veri tabanında zevklerinize uygun olduğunu düşündüğü listeler yaratabiliyor. Programı diğerlerinde ayıran en büyük dezavantajı ise kendine ait bir veritabanı bulunması. Arşivi oldukça geniş olmasına rağmen online olarak güncelleme yapabilen diğer alternatiflere göre daha zayıf kalabilir.

TV Time

TV Time sayesinde bu zamana kadar izlediğiniz filmlerin ve dizilerin bir listesini oluşturabilir, daha sonra izlemek istediğiniz içerikleri belirleyebilir, yeni bölümler ve filmler çıktığında bildirim alabilir, izlediğiniz içeriklere göre çeşitli önerilere ulaşabilir ve daha pek çok işlem yapabilirsiniz.

10 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken uygulama üzerinden film ve dizi izlenemediğini belirtmek gerekiyor. TV Time, aksiyondan drama komediden gizeme kadar çeşitli türlerde yeni içerikler keşfetmenize olanak tanıyor. Uygulamada dizi bölümlerini ve filmleri puanlayabilmeniz de mümkün.

Bu yazıda film arşivlerini düzenlemek için kullanılabilecek ücretsiz programlar listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yeni filmler keşfetmek istiyorsanız her ay güncellenen Netflix film önerileri listemize göz atabilirsiniz.