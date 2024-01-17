Kospefit iHeal Fitness Yüzüğü Özellikleri ve Fiyatı

Giyilebilir teknoloji ürünlerine bir yenisi daha ekleniyor. Kospetfit tarafından geliştirilen yeni nesil fitness yüzüğü çeşitli ölçümler yaparak kendinizi daha yakından takip etmenize imkân tanıyor.

Samsung’un akıllı yüzük girişiminin ardından harekete geçen Çinli üreticilerin tasarladığı akıllı yüzük, sporseverlerin ilgisini çekecek gibi gözüküyor.

Bu yazımızda Kospetfit iHeal Ring’in özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihini ele aldık.

Kospetfit iHeal Ring Özellikleri

Akıllı saat fonksiyonlarına sahip bir yüzük modeli olarak tasarlanan bu ürün kandaki oksijen seviyesinden nabza, uyku döngüsünden spor aktivitelerinize varıncaya kadar birçok ölçümü gerçekleştirebiliyor. Aynı zamanda suya ve toza dayanıklılığı sayesinde ekstra kullanışlılık sunuyor.

Farklı beden seçenekleri bulunan ürün 4 ayrı boyutta tasarlanmış. 49 mm’den başlayan ölçü seçenekleri 68 mm’e kadar uzanıyor. Haliyle hem kadın hem de erkeklerin tercih edebileceği unisex bir aksesuar olma özelliği taşıyor.

Dış tasarımında da bu durumun etkisini görüyoruz. Son derece sade ve minimal bir görünüme sahip. Seramik kaplama ile çevrili ürünün opsiyonel bir şarj kutusu bulunuyor.

Full şarj ile 7 günlük kullanım süresi sunan modeli günlük hayatınızda şık bir aksesuar olarak değerlendirebilir, aktivitelerinizin vücudunuz üzerindeki etkilerini bu cihaz sayesinde kolayca takip edebilirsiniz. Ayrıca şarj kutusu da tam dolum yapıldığında cihazı 20 kez baştan şarj edebilecek kapasiteye sahip.

Teknik özelliklerine baktığımızda gövde kalınlığının 3.3 mm olduğunu ve 5 gram gibi bir ağırlığa sahip olduğunu görüyoruz. IPX8 sertifikası sayesinde suya dayanıklılığı kanıtlanan ürünü spor yaparken rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Tansiyon ölçme özelliğinden yararlanabileceğiniz bu yüzüğün tıbbi bir ölçüm cihazı ile eşdeğer performans göstermesini beklememek gerektiğini de hatırlatmış olalım.

Gümüş, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuluyor. Seramik malzeme sayesinde bu renkler şık ve parlak bir duruş sergiliyor.

Kospetfit iHeal Ring Fiyatı

Modern çağın gereksinimlerine uygun bir giyilebilir teknoloji olan iHeal Ring birçok kullanıcının gözünde fiyat/performans ürünü olarak boy gösteriyor. Ürünün kendi sitesinde normal satış fiyatı 199.99 dolar olarak gözüküyor. İndirimli satış fiyatının ise 159.99 dolar olduğunu görüyoruz.

Siz bu ürün hakkında ne düşünüyorsunuz? Samsung akıllı yüzük modeli yerine tercih eder misiniz? Yorumlarınızı paylaşın.