Laptop Klavye Işığı Nasıl Açılır? Klavye Işığı Açma ve Kapama Nereden Yapılır?

Laptop klavye ışığı, laptopların modern görünmesini sağlıyor. Işığın az olduğu ve gece çalışmak zorunda kalındığında klavye ışığı çok kullanışlı bir özelliktir. Işık sayesinde klavye tuşları daha kolay görünür. Biz de bu rehberde laptop klavye ışığı açma ve kapama işlemlerinden bahsedeceğiz.

Laptop Klavye Işığı Açma ve Kapama

Laptop klavye ışığı açma ve kapama işlemi için F3, F4, F5, F9 tuşlarıyla gerçekleşiyor. Aynı zamanda şu tuşlarda laptop klavye ışığı açma ve kapatma işlemlerinde kullanılabilir;

FN + F4

FN + F7

FN + F3

FN +

F10

FN + Space (Boşluk)

Laptop markalarında klavye ışığı açma;

Asus: FN + F7

Lenova: FN + Space

Huawei: FN + F3

HP: FN + F4 ya da F5

Casper Excalibur: FN + Esc ya da Boşluk tuşları

Dell: FN + F10

Laptop klavye ışığı kapama, zaman aşımıyla bağlantılı olarak belirli süre sonra sönüyor. Klavye ışığı kapandıktan sonra yeniden yukarıdaki tuşlardan herhangi birine basılarak ışık açılır. Klavye ışığı, laptopların pil ömrünü de etkileyebiliyor. Bu durum kullanım süresine bağlı olarak değişiyor.

Laptop Klavyesinde Işık Özelliği Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Klavye ışığı, her laptopta yoktur. Laptopta bu özelliğin olup olmadığı kullanım kılavuzuna bakılarak anlaşılabilir. Aynı zamanda laptopun donanım bakım kılavuzuna bakılarak da klavyede ışık olup olmadığı anlaşılır.

Klavyelerin bazılarında ışık harici olarak yer alıyor. Bazılarındaysa dahili olarak klavye ışığı entegre edilmiştir. Bir laptop klavyesinde ışık olup olmadığını anlamak için yukarıda belirtilen tuşlara basarak da anlaşılabilir. Işık yanmıyorsa klavyede böyle bir özellik yoktur.

Laptop Klavye Işığı Ne İşe Yarar?

Laptop klavye ışığı faydaları şu şekilde sıralanabilir;

Tuşların görünürlüğünü artırır.

Laptopun daha estetik ve modern görünmesini sağlar.

Sık kullanılan tuşları vurgulayarak daha kolay buldurur.

Karanlık ortamların ambiyansını farklılaştırır.

Klavyelerin bazılarının ışık rengi değiştirilerek klavye kişiselleştirilebilir