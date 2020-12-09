Eğer yeni bir televizyon ya da monitör almaya hazırlanıyorsanız, karşınıza LCD ve LED olmak üzere iki farklı ekran tipi çıkacaktır. Peki ama LCD ve LED arasındaki farklar nelerdir? Daha da önemlisi LCD mi daha iyi LED mi? Bu rehberimizde merak ettiğiniz tüm detaylara daha yakından göz atacağız.

LED vs LCD: Farkları Neler?

Temel olarak farklı bir kısaltmaya sahip olsa dahi LED, ışığın nerede görüntülendiğini kontrol etmek için LCD panel kullanan belirli bir LCD türüdür. Peki her iki panel tipi aynı teknoloji üzerine kurulu ise onları birbirinden ayıran farklılıklar nelerdir ve hangisini satın almalısınız?

Burada televizyonlar üzerinden yürürsek, eski LCD TV modelleri aydınlatma sağlamak için klasik aydınlatma sistemi kullanır. Öte taraftan LED LCD TV modelleri ise aydınlatma sağlamak için LED aydınlatma sistemi kullanır. İkincisi, daha küçük ve daha verimli aydınlatma sağladığı için daha avantajlıdır.

Burada bilmeniz gereken ilk detay, LCD ekranların görüş açısı sınırlandırmasıdır. Yani LCD ekranlara direkt olarak dikey açıdan bakmanız lazım. Eğer aşağıdan ya da yukarıdan bakarsanız renklerin tamamen tersine döndüğünü ve görüntünün kaybolduğunu göreceksiniz. Öte taraftan söz konusu şey LED olduğunda, görüş açısı sınırlandırması çok daha avantajlıdır. Bu noktada ekrana hangi açıdan baktığınız genellikle pek önemli değildir ve renkler kalitesini ve belirginliğini korur.

LED vs LCD: Hangisi Daha İyi

Bu noktada LED ve LCD panel tipleri arasında ufak bir fiyat farkı olduğunu göreceksiniz. Eğer bütçenizi zorlamayacaksa tercihinizi LED panel tipinden yana kullanmak çok daha mantıklı bir adım olacaktır. Yani LED teknolojisinin LCD teknolojisine nazaran daha iyi olduğunu söyleyebiliriz.

Tabii ki bir televizyon ya da monitör satın alırken dikkat etmeniz gereken tek şey monitörün paneli değildir.

- Ekran Boyutu

- Panel Tipi

- Panel Teknolojisi

- Ekran Çözünürlüğü

- Yenileme Hızı

- Gecikme Süresi

- HDR Desteği

- G-Sync ve FreeSync Desteği

- Renk Alanı

- Tepe Parlaklığı

- En / Boy Oranı

Bu noktada fark ettiğiniz gibi bir oyuncu monitörü satın alırken dikkat etmeniz gereken pek çok farklı detay bulunuyor. Aslında yapacağınız panel tipi seçimi, bu özelliklerin yerleşimini de büyük bir oranda etkileyecek. Bu nedenle sizin için en uygun olanını, yine siz seçmelisiniz.

Peki siz bu rehberimizde yer verdiğimiz bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin panel tipi seçiminiz hangisinden yana? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.