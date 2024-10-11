Çinli uluslararası akıllı telefon ve bilgisayar üreticisi Lenovo, yakın zamanda mobil dünyasında ses getiren Legion G7 isimli cihazı tanıttı. Lenovo Legion G7, oyunculara daha iyi kontrol ve yüksek performans sergilemelerini sağlayan özellikleriyle dikkat çekiyor.

Biz de bu rehberde mobil oyunculuk sektörüne farklı bir boyut kazandıran Lenovo’nun yeni kontrol cihazı Lenovo Legion G7 özellikleri ve fiyatı hakkındaki detayları ele aldık.

Lenovo Legion G7 Özellikleri

Lenovo Legion G7, mobil oyunları konsol düzeyine çıkaracak özelliklerden oluşuyor. Cihaz; özelleştirilebilir tuşları, gelişmiş kontrolleri ve sıfır gecikmeli bağlantı özellikleriyle öne çıkıyor. Legion G7 teknik özelliklerine bakıldığında mobil cihazların güçlü şekilde oyun konsoluna dönüştürülmesi potansiyelini taşıdığını söyleyebiliriz.

Lenovo Legion G7, mobil cihazlara entegre edilerek iOS ve Android işletim cihazlarında sorunsuz şekilde çalışıyor. Legion G7’nin kullanıcı deneyiminin en üst düzeye çıkarılmasını sağlayan diğer bir özelliğiyse ABXY tuşları ve diğer tuşlarının kişiselleştirilebilir olmasıdır.

Böylelikle oyuncular, kolayca cihazlarını kendilerine göre ayarlama imkanına sahiptir. Oyuncuların oyunlarda kontrolü en üst düzeyde sağlayabileceği şekilde cihazın arkasına iki adet özelleştirilebilir buton ve değiştirilebilir ön yüz plakası konumlandırıldı.

Lenovo Legion G7’nin sahip olduğu bağlantı noktasıysa oyunculara sıfır gecikmeyle oyunları oynayabilme imkanı sunuyor. Kontrol cihazında yer alan hall efektli analog tetikleyiciler hassas ve dayanıklı yapıdan oluşuyor.

Mobil oyunlar, teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha dikkat çekici ve karışık hale gelmeye başladı. Lenova Legion G7 ile karışık görünen oyunlar kontrol edilebilir hale geliyor. Özellikle Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile gibi karmaşık, zor oyunlar Legion G7 cihazıyla kontrol edilebilir. Oyuncular, PUBG Mobile vb. oyunlarda performanslarını Legion G7 ile artırabilir.

Lenovo Legion G7 Fiyatı

Lenovo Legion G7, her seviyedeki mobil oyuncuların kullanabileceği bir cihazdır. Mobil oyun deneyimini geliştirmek isteyen her seviyedeki oyuncular rahatlıkla bu cihazı kullanabilir.

Fiyat-performans noktasında başarılı olan Lenovo Legion G7, şu an sadece Çin’de satışa sunuldu. İlerleyen zamanlardaysa başka pazarlarda satışa sunulması bekleniyor. Lenovo Legion G7 fiyatı Çin’de 499 CNY (71 dolar) yani 2.435,18 TL’dir.