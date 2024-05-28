Lenovo V15 G3 82TV004MTX Özellikleri ve Fiyatı

Dünyanın önemli teknoloji şirketlerinden Lenovo, 2022 yılının ekim ayında V15 G3 82TV004MTX modelini piyasaya sürdü. Düzenli depolama ve kurumsal düzeyde güvenlik özellikleriyle dikkat çeken cihaz, kolay taşınabiliyor.

BT ekipmanlarını devreye alıp, yönetmesi ve güncellemesiyle üst düzey kurumsal güvenlik gereksinimlerini karşılaması da cihazın diğer dikkat çekici özellikleri arasında yer alıyor. Biz de bu rehberde Lenovo V15 G3 82TV004MTX özellikleri ve fiyatına dair detayları ele aldık.

Lenovo V15 G3 82TV004MTX Özellikleri

Üstün performanslı Lenovo V15 G3 82TV004MTX özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

Ekran: Full HD

Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1080

Ekran Özelliği: 15.6

İşletim Sistemi: FreeDOS

İşlemci Hızı: 4.50 GHz

İşlemci: AMD Ryzen 7

Grafikler: AMD Radeon Grafikleri-Paylaşımlı

Depolama: 512 GB SSD

Bellek: 40 GB DDR4

Kamera: Gizlilik Deklanşörlü HD 720p

Batarya: Dahili 36WHr

Lenovo V15 G3 82TV004MTX hem tümleşik AMD Radeon grafik kartı hem de AMD Ryzen 7 işlemcisi sayesinde yüksek performans sunuyor. Hız konusunda da kullanıcısını memnun eden cihaz, 40 GB’lık bellek ve 512 GB SSD depolama alanına sahip. Bu depolama ve bellek özellikleri sayesinde iş, eğitim gibi alanlardaki bilgisayar ihtiyacınızı rahat karşılayabilirsiniz.

Cihaz, Dolby Audio özellikte tasarlanan 2 adet 1.5 W stereo hoparlörden oluşuyor. Laptopun ekranı bu stereo hoparlör ve çift dizi mikrofonlarla birleşiyor. Böylelikle ortaya işitsel ve görsel açıdan keyifli bir deneyim çıkıyor. Lenovo V15 G3 82TV004MTX’in ekranı, %88 ekran-gövde oranında geliştirilmiştir. Ekranın dört kenarlı dar çerçevesiyse estetik ve modern bir görünüm sunuyor.

1920 x 1080 çözünürlüğe sahip ekran, 250 nit parlaklık seviyesindedir. Bu durum, göz yorulması gibi olumsuz durumların önüne geçiyor. Cihazın en dikkat çeken özellikleri arasındaysa “Güvenilir Platform Modülü 2.0 üretici yazılımı” yer alıyor. Bahsettiğimiz özellik sayesinde kullanıcıların verileri şifrelenip güvende tutuluyor.

Cihazdaki fiziksel web kamera kapağı, gizlilik için ek güvenlik önlemi sağlıyor. Cihaz aynı zamanda kullanıcılarının dikkatini Wi-Fi 5, USB-C, gürültü önleme, arka planı bulanıklaştırma, akıllı konferans arama gibi sahip olduğu teknolojilerle çekiyor. HDMI, USB vb. seçeneklerle de kolayca bağlantı sağlıyor.

Lenovo V15 G3 82TV004MTX Fiyatı

Lenovo V15 G3 82TV004MTX, çoklu görevler için çok uygun bir cihazdır. Aynı zamanda 1.7 kg/3.74 Ib ağırlığında taşınabilir özelliğe sahip. Hafif ve ince tasarımıyla dikkat çeken laptop, iş ve eğlence için çok uygundur.

180 derece açılabilme özelliğinden dolayı ekran düz bir açıya getirilebilir. Bu özellik, cihazın sıra dışı şekilde kullanılmasını sağlıyor. Lenovo V15 G3 82TV004MTX fiyatı, 21.749,00 TL’dir.