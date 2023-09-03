Lenovo Legion Go Özellikleri ve Fiyatı

Lenovo Legion Go özellikleri, el konsolu üzerinden oyun oynamaktan keyif alan oyuncular tarafından merak ediliyor. Lenovo tarafından üretilen yeni el konsolu modeli, sahip olduğu güçlü donanım bileşenleri ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Bu rehberde Steam Deck ve ASUS Rog Ally alternatifi el konsoluna dair merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız. Peki, Lenovo'nun el konsolu modeli Legion Go neler sunuyor?

Lenovo Legion Go Özellikleri

Ekran Boyutu : 8,8 inç

: 8,8 inç Ekran Teknolojisi : IPS

: IPS Ekran Çözünürlüğü : 2560 x 1600 piksel

: 2560 x 1600 piksel Ekran Yenileme Hızı : 144Hz

: 144Hz RAM : 16 GB LPDDR5X (7500 MHz)

: 16 GB LPDDR5X (7500 MHz) İşlemci : AMD Ryzen Z1 Extreme

: AMD Ryzen Z1 Extreme Ses : 2 adet 2W hoparlör

: 2 adet 2W hoparlör Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB PCIe Gen4 SSD

: 256 GB / 512 GB / 1 TB PCIe Gen4 SSD Bağlantı : 5G / LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 2 adet USB-C

: 5G / LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 2 adet USB-C Batarya : 49WHr, kontrolcü bataryası 900 mAh

: 49WHr, kontrolcü bataryası 900 mAh Yazılım: Windows 11 Home

8,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Lenovo Legion Go, IPS ekran üzerinde 2560 x 1600 piksel çözünürlük, 500 nit'e kadar parlaklık, 16:10 en boy oranı ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı, oyunlarda önemli bir avantaj sağlıyor.

16 GB LPDDR5X 7500 MHz RAM'in yer aldığı el konsolunda 256 GB, 512 GB ve 1 TB PCIe Gen4 SSD depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Gücünü AMD Ryzen Z1 Extreme işlemcisinden alan cihaz Windows 11 Home işletim sistemiyle birlikte geliyor.

5G / LTE, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 desteğine sahip olan cihazda 2 adet 2W hoparlör yer alıyor. Peki, başarılı bir tasarıma sahip olan el konsolu Legion Go'nun fiyat etiketi ne kadar?

Lenovo Legion Go Fiyatı

Lenovo tarafından tanıtılan Legion Go isimli el konsolu 699 dolar başlangıç fiyat etiketine sahip. Oyuncuların uzun süre boyunca keyifli vakit geçirmesine imkân tanıyacak cihaz 2023 yılının ekim ayında satışa sunulacak.

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