Linux'u Ne Kadar Tanıyorsunuz?

Lisans ücreti bulunmayan, virüslerden etkilenmeyen ve düşük kapasiteli sistemlerde dahi çalışabilen Linux, açık kaynaklı ve özgür bir işletim sistemi olarak çoğumuzun aşina olduğu sistemlerden biri. Linux'a dair bilgilerinizi sınamak ve özgür yazılım dünyasının bilinmeyenlerine göz atmak istiyorsanız yazımız ve testimiz tam size göre!

Bilindiği üzere son kullanıcıya hitap eden Windows ve MacOS gibi işletim sistemleri, kaynak kodları açık olmayan ve de aynı zamanda görece pahalı lisans bedelleriyle sunulmakta. Diğer bir ifadeyle bu sistemleri kullanmak için para ödemek zorunda olduğunuz gibi kaynak kodlarının açık olmamasından ötürü sisteminize tam manasıyla hakim olamamaktasınız. Bu yüzdendir ki yıllar boyunca "Windows yüklü bilgisayarlar CIA'ye casus veri yolluyor!" türünde klişeler hep kulağımıza gelmiştir.

"İnsanlığa ait olan" ve açık kaynak kodlu olması nedeniyle kullanıcıların bütününe müdahale edebildiği Linux, ücretsiz olarak edinilebilmekte. GNU GRUB sayesinde Windows ve diğer işletim sistemleriyle beraber kullanılabilen Linux, Windows zararlılarından etkilenmediği için antivirüs yazılımlarına da ihtiyaç duymuyor.

Testimize katılarak Linux'a dair bilgilerinizi sınayabilirsiniz.